રોકાણકાનો મોટી ભેટ આપશે TATAની આ કંપની! પ્રોફિટમાં થયો છે ઉછાળો, જાણો
TCS Q4 Result: TCSએ ચોથા ક્વાર્ટરમાં 12% નફો અને 10% રેવન્યુ ગ્રોથ નોંધાવીને મજબૂત પ્રદર્શન કર્યું છે, જ્યારબાદ હવે કંપનીએ પોતાના રોકાણકારોને દરેક શેર પર 31 રૂપિયા ડિવિડન્ડ આપવાની જાહેરાત કરી છે. મેગા ડીલ્સ અને AI આધારિત સેવાઓની વધતી માંગે કંપનીના ગ્રોથને સપોર્ટ કર્યો છે.
TCS Q4 Result: ટાટાની IT સેક્ટરની દિગ્ગજ કંપની TCS (Tata Consultancy Services)એ માર્ચ ક્વાર્ટરના (Q4) પરિણામોમાં દમદાર પ્રદર્શન બતાવીને રોકાણકારોને ખુશ કરી દીધા છે. કંપનીનો ચોખ્ખો નફો (TCS Net Profit) વાર્ષિક ધોરણે 12% વધીને 13,718 કરોડ રૂપિયા પર પહોંચી ગયો છે, જ્યારે રેવન્યુમાં પણ 10%નો સારો ગ્રોથ નોંધાયો છે અને તે 70,698 કરોડ રૂપિયા સુધી પહોંચી ગઈ છે. જ્યારે વૈશ્વિક આર્થિક અનિશ્ચિતતા બની રહી છે, ત્યારે TCSનું આ પ્રદર્શન IT સેક્ટર માટે સકારાત્મક સંકેત માનવામાં આવે છે. ચાલો કંપનીના Q4 રિઝલ્ટને વિગતવાર સમજીએ.
વાર્ષિક AI રેવન્યુ 2.3 બિલિયન ડોલરથી વધુ
આ મજબૂત પરિણામ પાછળ કંપનીની મોટી ડીલ અને નવી ટેકનોલોજી પરના ફોકસની મહત્વની ભૂમિકા રહી છે. Q4 દરમિયાન TCSએ લગભગ 12 બિલિયન ડોલર (લગભગ 1 લાખ કરોડથી વધુ)ની ત્રણ મેગા ડીલ હાંસલ કરી છે, જેનાથી કંપનીની ઓર્ડર બુક અને ભવિષ્યનો ગ્રોથ મજબૂત થયો છે. કંપનીનું કહેવું છે કે, તેની AI (આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ) આધારિત સર્વિસિસની માંગ ઝડપથી વધી રહી છે અને હવે તેની વાર્ષિક AI રેવન્યુ 2.3 બિલિયન ડોલરથી વધુ થઈ ચૂકી છે.
31 રૂપિયા પ્રતિ શેરનું ફાઈનલ ડિવિડન્ડ
કંપનીએ રોકાણકારો માટે 31 રૂપિયા પ્રતિ શેર ફાઈનલ ડિવિડન્ડની પણ જાહેરાત કરી છે, જે શેરહોલ્ડર્સ માટે વધારાની કમાણીની તક આપે છે. આ ઉપરાંત ઓપરેટિંગ માર્જિન 25.3% પર પહોંચી ગયું છે, જે કંપનીના સારા કોસ્ટ મેનેજમેન્ટ અને મજબૂત ઓપરેશનનો સંકેત છે.
શું ગ્રોથ રહ્યો અને ક્યાં કંપની ધીમી પડી?
ભૌગોલિક સ્તરે યુરોપ અને યુકેમાં સારો ગ્રોથ જોવા મળી રહ્યો છે, જ્યારે નોર્થ અમેરિકામાં થોડો ધીમો ઉછાળો રહ્યો. આમ છતાં બેન્કિંગ, કોમ્યુનિકેશન અને ડિજિટલ એન્જિનિયરિંગ જેવા સેક્ટર્સમાં કંપનીની પકડ મજબૂત બની રહી છે.
TCSના શેરનું પ્રદર્શન
TCS (Tata Consultancy Services Ltd) ના શેરમાં 9 એપ્રિલ 2026 ના રોજ હળવી પરંતુ સકારાત્મક તેજી જોવા મળી અને તે 1.20% વધીને ₹2,590 પર બંધ થયો. દિવસભરના કારોબારમાં સ્ટોકમાં સ્થિર ખરીદી જોવા મળી, જે કંપનીના મજબૂત Q4 પરિણામો અને ડિવિડન્ડની જાહેરાત બાદ રોકાણકારોના વિશ્વાસને દર્શાવે છે.
TCSનું Q4 રિઝલ્ટ દર્શાવે છે કે, કંપની બદલાતા ટેકનોલોજી ટ્રેન્ડ, ખાસ કરીને AI અને ક્લાઉડ સાથે પોતાની જાતને ઝડપથી ઢાળી રહી છે. જો કે, આગળ પણ વૈશ્વિક પડકારો ચાલુ રહી શકે છે, પરંતુ કંપનીની મજબૂત ડીલ પાઇપલાઇન અને ટેકનોલોજી પરનું ફોકસ તેને લાંબા ગાળે ગ્રોથની દિશામાં આગળ વધારતા રહી શકે છે.
