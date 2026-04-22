પ્રતિ શેર 75 રૂપિયા ડિવિડન્ડ આપશે ટાટાની આ કંપની, પ્રોફિટમાં થયો છે મોટો ઉછાળો, જાણો
- ટાટાની આ કંપનીનો ત્રિમાસિક નફો લગભગ 28 % વધ્યો છે.
- કંપનીના ડિરેક્ટર બોર્ડે નાણાકીય વર્ષ 26 માટે ₹75ના અંતિમ ડિવિડન્ડની ભલામણ કરી છે.
- મંગળવારે કંપનીના શેરમાં તીવ્ર ઉછાળો આવ્યો.
TATA Company Final Dividend: ભારતની અગ્રણી એન્જિનિયરિંગ, સંશોધન અને ડિઝાઇન (ER&D) કંપની, ટાટા એલેક્સીએ તેના માર્ચ ક્વાર્ટરના પરિણામો જાહેર કર્યા છે. ટાટા એલેક્સીનો નફો ત્રિમાસિક ગાળા માટે લગભગ 28 ટકા વધ્યો. કંપનીના ડિરેક્ટર બોર્ડે નાણાકીય વર્ષ 2026 માટે 75 રૂપિયાના અંતિમ ડિવિડન્ડની ભલામણ કરી છે.
આ દરમિયાન, મંગળવારે કંપનીનો શેર તીવ્ર ઉછાળો આવ્યો, જે 3.06 ટકા અથવા 138.15 રૂપિયા વધીને 4,650 રૂપિયા પર બંધ થયો છે. શેરની ટ્રેડિંગ રેન્જ 4,666.90 રૂપિયા અને 4,518 રૂપિયાની વચ્ચે હતી. તેનો 52-અઠવાડિયાનું હાઈ લેવલ 6,733.50 રૂપિયા છે અને 52 અઠવાડિયાનું લો લેવલ 3,970 રૂપિયા છે.
ત્રિમાસિક પરિણામો કેવા રહ્યા?
માર્ચ ક્વાર્ટરમાં, ટાટા એલેક્સીએ 220.35 કરોડ રૂપિયા (આશરે $2.2 બિલિયન)નો નફો નોંધાવ્યો હતો. આ ગયા વર્ષના સમાન સમયગાળામાં 172.41 કરોડ રૂપિયા (આશરે $1.7 બિલિયન)ની સરખામણીમાં 27.80 ટકાનો વધારો દર્શાવે છે. આ મુખ્યત્વે ચાલુ સોદાઓમાં વધારો, એડટેક કનેક્શન અને યુએસમાં ટેલિકોમ સોદાની જીતને કારણે હતું.
ઓપરેટિંગ આવક વર્ષ-દર-વર્ષે 908.33 કરોડ રૂપિયા (આશરે $9.93 બિલિયન)થી વધી છે. નાણાકીય વર્ષ 2026માં, કંપનીની આવક 3,757.40 કરોડ રૂપિયા હતી. એલેક્સીના મુખ્ય વ્યવસાયોને ત્રણ અલગ-અલગ ક્ષેત્રોમાં વહેંચવામાં આવ્યા છે: ટેલિકોમ, મીડિયા અને કોમ્યુનિકેશન્સ અને હેલ્થકેર.
કંપનીના એમડીએ શું કહ્યું?
ટાટા એલેક્સીના એમડી અને સીઈઓ મનોજ રાઘવને કહ્યું કે મૂળ ઉપકરણ ઉત્પાદક (OEM) વ્યવસાય સફળ રહેવાનું ચાલુ રાખે છે, જેમાં 77 ટકા આવક ગ્રાહકો પાસેથી આવે છે. તેમણે કહ્યું કે, નાણાકીય વર્ષ 2026 દરમિયાન, ટાટા એલેક્સીએ સમગ્ર એન્ટરપ્રાઇઝમાં GenAI અપનાવવાની ગતિ ઝડપી બનાવી. DevStudio.aiના લોન્ચ અને અગ્રણી AI કંપનીઓ સાથે ભાગીદારી દ્વારા આ વાતનો પુરાવો મળ્યો, જેનો ઉદ્દેશ્ય એન્જિનિયરિંગ, ડિઝાઇન અને ડિલિવરીના દરેક તબક્કામાં AIને જવાબદારીપૂર્વક સામેલ કરવાનો હતો.
ડેટા, IP સુરક્ષા અને નિયમનકારી પાલનની આસપાસ મજબૂત શાસન સાથે, આ પહેલો હવે પાયલોટ પ્રોજેક્ટ્સ સુધી મર્યાદિત નથી. તેઓ સ્પષ્ટપણે ઉત્પાદકતામાં વધારો કરશે અને ગ્રાહકો માટે વધુ સારા પરિણામો આપશે તેવી અપેક્ષા છે. તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે કંપની તેની લેટેસ્ટ ક્ષમતાઓ, લાંબા ગાળાની સ્પર્ધાત્મકતા અને નફાકારકતાને વધુ મજબૂત બનાવી રહી છે.
ડિવિડન્ડ જાહેરાત
આ ટાટા કંપનીના બોર્ડે ડિવિડન્ડની જાહેરાત કરી છે. ડિરેક્ટર બોર્ડે FY26 માટે 75 રૂપિયાના અંતિમ ડિવિડન્ડની ભલામણ કરી છે.
