4 દિવસમાં 600 રૂપિયા વધુ તૂટ્યો ટાટાનો આ શેર, રેખા ઝુનઝુનવાલાના 2800 કરોડ રૂપિયા ડૂબ્યા, જાણો
TATA Share Crash: ટાટાની આ કંપનીના શેર ચાર દિવસમાં 613 રૂપિયાથી વધુ ઘટ્યા છે. આ કંપનીના શેરમાં તીવ્ર ઘટાડાને કારણે, અનુભવી રોકાણકાર રેખા ઝુનઝુનવાલાની નેટવર્થ ચાર દિવસમાં 2,800 કરોડ રૂપિયાથી વધુ ઘટી ગઈ છે.
TATA Share Crash: ટાટા ગ્રુપની અગ્રણી કંપની ટાઇટનના શેર છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી દબાણ હેઠળ છે. બુધવારે BSE પર ટાટા ગ્રુપની જ્વેલરી કંપની ટાઇટનના શેર 3,987.55 રૂપિયા પર આવી ગયા. છેલ્લા ચાર દિવસમાં ટાઇટનના શેરમાં તીવ્ર ઘટાડો થયો છે.
ચાર દિવસમાં કંપનીના શેર 613.55 રૂપિયા ઘટ્યા છે. 8 મે, 2026ના રોજ ટાઇટનના શેર 4,601.10 રૂપિયા પર હતા. 13 મે, 2026ના રોજ કંપનીના શેર 3,987.55 રૂપિયા પર પહોંચી ગયા છે. ટાઇટનના શેરમાં આ તીવ્ર ઘટાડાને કારણે, અનુભવી રોકાણકાર રેખા ઝુનઝુનવાલાની નેટવર્થ માત્ર ચાર દિવસમાં 2,800 કરોડ રૂપિયાથી વધુ ઘટી ગઈ છે.
ચાર દિવસમાં સંપત્તિમાં ₹2,800 કરોડથી વધુનો ઘટાડો
પીઢ રોકાણકાર રેખા ઝુનઝુનવાલાની ટાટા ગ્રુપની કંપની ટાઇટનમાં નોંધપાત્ર હિસ્સો છે. તેઓ ટાઇટન કંપનીના 47,184,470 શેર ધરાવે છે, જે કંપનીમાં 5.31 ટકા હિસ્સો દર્શાવે છે. ટાઇટનના શેરમાં 613.55 રૂપિયાના ચાર દિવસના ઘટાડાથી તેમની નેટવર્થ 2,895 કરોડ રૂપિયા ઘટી ગઈ છે. રેખા ઝુનઝુનવાલા રાકેશ ઝુનઝુનવાલાની પત્ની છે, જેમને શેરબજારના બિગ બુલ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. રાકેશ ઝુનઝુનવાલાનું 14 ઓગસ્ટ, 2022ના રોજ અવસાન થયું.
ટાઇટન ચોથા ક્વાર્ટરમાં 1179 કરોડની કમાણી
ટાટા ગ્રુપની કંપની ટાઇટનએ 31 માર્ચ, 2026ના રોજ પૂરા થયેલા ચોથા ક્વાર્ટરમાં 1179 કરોડ રૂપિયાનો સંયુક્ત નફો નોંધાવ્યો હતો. એક વર્ષ પહેલા આ જ સમયગાળામાં ટાઇટનનો નફો 871 કરોડ રૂપિયા હતો. કંપનીનો નફો વાર્ષિક ધોરણે 35 ટકા વધ્યો હતો.
ચોથા ક્વાર્ટરમાં, ટાઇટનની કુલ આવક વાર્ષિક ધોરણે 46 ટકા વધીને 20300 કરોડ રૂપિયા થઈ હતી. એક વર્ષ પહેલા આ જ સમયગાળામાં, કંપનીની કુલ આવક 13891 કરોડ રૂપિયા હતી. ટાઇટનના બોર્ડે શેરધારકોને ડિવિડન્ડ પણ આપ્યું છે. કંપનીએ પ્રતિ શેર 15 રૂપિયાનું ડિવિડન્ડની ભલામણ કરી છે.
કંપનીએ તેના શેરધારકોને બોનસ શેર પણ આપ્યા
ટાટા ગ્રુપની કંપની ટાઇટેનાએ પણ જૂન 2011માં તેના રોકાણકારોને 1:1 ના ગુણોત્તરમાં બોનસ શેર આપ્યા હતા, એટલે કે, દરેક 1 શેર માટે એક બોનસ શેર. ટાઇટને તેના શેર પણ વિભાજીત કર્યા હતા. જૂન 2011માં, ટાઇટને તેના શેરને 10 ટુકડાઓમાં વિભાજીત કર્યા હતા. કંપનીએ 10 રૂપિયાના ફેસ વેલ્યુવાળા તેના શેરને 1 રૂપિયાના ફેસ વેલ્યુવાળા 10 શેરમાં વિભાજીત કર્યા હતા. માર્ચ 2026ના ક્વાર્ટર મુજબ, કંપનીમાં પ્રમોટરનો હિસ્સો 52.90% છે, જ્યારે જાહેર શેરહોલ્ડિંગ 47.02% છે.
