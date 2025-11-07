Prev
ટાટાનો આ શેર છે ખરાબ હાલતમાં, આ વર્ષે અત્યાર સુધીમાં ઘટ્યો છે 34%, હવે થયો 377 કરોડનો નફો

Tata Stock: આ વર્ષે અત્યાર સુધીમાં ટાટા ગ્રુપની કંપનીના શેરમાં 34 ટકાથી વધુનો ઘટાડો થયો છે. કંપનીએ શુક્રવારે તેના સપ્ટેમ્બર 2025 ક્વાર્ટરના પરિણામો જાહેર કર્યા છે. સપ્ટેમ્બર ક્વાર્ટરમાં કંપનીનો નફો વાર્ષિક ધોરણે 11 ટકા વધીને 377 કરોડ રૂપિયા થયો છે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Nov 07, 2025, 09:07 PM IST

Tata Stock: ટાટા ગ્રુપની રિટેલ કંપની ટ્રેન્ટના શેર છેલ્લા કેટલાક સમયથી દબાણ હેઠળ છે. આ વર્ષે અત્યાર સુધીમાં ટ્રેન્ટના શેરમાં 34%થી વધુનો ઘટાડો થયો છે. શુક્રવારે BSE પર કંપનીના શેર 4624.85 રૂપિયા પર બંધ થયા. કંપનીએ શુક્રવારે સપ્ટેમ્બર 2025 ક્વાર્ટરના તેના નાણાકીય પરિણામો જાહેર કર્યા. 

ચાલુ નાણાકીય વર્ષના સપ્ટેમ્બર ક્વાર્ટરમાં ટ્રેન્ટનો કોન્સોલિડેટેડ નફો વાર્ષિક ધોરણે 11% વધીને રૂ. 377 કરોડ થયો. એક વર્ષ પહેલાના સમાન સમયગાળામાં, ટ્રેન્ટનો નફો રૂ. 338.75 કરોડનો હતો. જોકે, ત્રિમાસિક ધોરણે, ટ્રેન્ટનો નફો 12.3% ઘટ્યો હતો. ચાલુ નાણાકીય વર્ષના પ્રથમ ક્વાર્ટરમાં, ટાટા ગ્રુપની આ રિટેલ કંપનીએ ₹429.69 કરોડનો નફો નોંધાવ્યો હતો.

ટ્રેન્ટની આવક ₹4,818 કરોડ રહી હતી

ચાલુ નાણાકીય વર્ષના સપ્ટેમ્બર ક્વાર્ટરમાં ટ્રેન્ટની આવક વાર્ષિક ધોરણે 16% વધીને ₹4,818 કરોડ થઈ હતી. જોકે, કંપનીની આવક ત્રિમાસિક ધોરણે થોડી ઘટી હતી. જૂન 2025 ક્વાર્ટરમાં, ટ્રેન્ટની આવક ₹4,883 કરોડ હતી. જુલાઈ-સપ્ટેમ્બર 2025 ક્વાર્ટરમાં, ટાટા ગ્રુપ રિટેલ કંપનીનો કુલ ખર્ચ ₹4,367 કરોડ હતો. 

ગયા વર્ષના સમાન સમયગાળામાં, કંપનીનો કુલ ખર્ચ ₹3,915 કરોડ હતો. ચાલુ નાણાકીય વર્ષના પ્રથમ છ મહિનામાં, ટ્રેન્ટની એકીકૃત આવક વાર્ષિક ધોરણે 18% વધીને ₹9,701 કરોડ થઈ હતી. કંપનીનો ચોખ્ખો નફો પ્રથમ છ મહિનામાં 21% વધીને ₹798 કરોડ થયો હતો.

આ વર્ષે અત્યાર સુધીમાં ટ્રેન્ટના શેર 34% થી વધુ ઘટ્યા

ટાટા ગ્રુપની રિટેલ કંપની ટ્રેન્ટના શેર 34% થી વધુ ઘટ્યા છે. આ વર્ષની શરૂઆતમાં, 1 જાન્યુઆરી, 2025 ના રોજ, ટ્રેન્ટના શેર ₹7067.60 પર ટ્રેડ થઈ રહ્યા હતા. 7 નવેમ્બર, 2025ના રોજ BSE પર કંપનીના શેર ₹4624.85 પર બંધ થયા હતા. છેલ્લા એક વર્ષમાં, ટ્રેન્ટના શેર 29% ઘટ્યા છે. આ દરમિયાન, છેલ્લા પાંચ વર્ષમાં, ટ્રેન્ટના શેર 585 ટકાથી વધુ વધ્યા છે. ટ્રેન્ટના શેર માટે 52-અઠવાડિયાનો ઉચ્ચતમ સ્તર 7490 રૂપિયા છે. 52-અઠવાડિયાનો નીચો સ્તર 4491.75 રૂપિયા છે.

Disclaimer: શેર બજારમાં રોકાણ કરવું જોખમી છે, રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો. ZEE 24 કલાક ફક્ત જાણકારી આપે છે. આ રોકાણની સલાહ નથી.

