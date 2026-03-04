Prev
મંદીમાં પણ ધુમ મચાવી રહ્યો છે TATAનો આ શેર, 4 દિવસમાં 66%નો ઉછાળો, જાણો

મંદીમાં પણ ધુમ મચાવી રહ્યો છે TATAનો આ શેર, 4 દિવસમાં 66%નો ઉછાળો, જાણો

Tata Shares Rise: ઘટાડાના બજારમાં પણ, ટાટા ગ્રુપની કંપનીના શેરમાં તેજી જોવા મળી રહી છે. બુધવારે કંપનીના શેર 7 ટકાથી વધુ ઉછળીને 529.65 રૂપિયા પર પહોંચી ગયા હતા. કંપનીના શેર માત્ર ચાર દિવસમાં જ 66 ટકા વધ્યા છે.

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Mar 04, 2026, 06:07 PM IST

મંદીમાં પણ ધુમ મચાવી રહ્યો છે TATAનો આ શેર, 4 દિવસમાં 66%નો ઉછાળો, જાણો

Tata Shares Rise: મંદીની વચ્ચે પણ, ટાટા ગ્રુપની કંપની તેજસ નેટવર્ક્સ(Tejas Networks)ના શેરમાં તેજી જોવા મળી રહી છે. બુધવારે બોમ્બે સ્ટોક એક્સચેન્જ (BSE) ઇન્ડેક્સ સેન્સેક્સમાં તીવ્ર ઘટાડો થયો હતો, પરંતુ તેજસ નેટવર્ક્સના શેર 7%થી વધુ ઉછળીને ₹529.65 પર પહોંચી ગયા હતા. 

તેજસ નેટવર્ક્સ(Tejas Networks)ના શેરમાં માત્ર ચાર દિવસમાં જ 66%નો આશ્ચર્યજનક વધારો જોવા મળ્યો છે. તેજસ નેટવર્ક્સે મંગળવાર, 3 માર્ચ, 2026ના રોજ તેના આગામી પેઢીના વેવલેન્થ ડિવિઝન મલ્ટિપ્લેક્સિંગ (WDM) ઓપ્ટિકલ ટ્રાન્સપોર્ટ પ્રોડક્ટ, TJ1600-D3ના લોન્ચની જાહેરાત કરી. વધુમાં, તેજસ નેટવર્ક્સને તાજેતરમાં જાપાની જાયન્ટ પાસેથી એક મોટો કોન્ટ્રાક મળ્યો છે.

4 દિવસમાં 66%નો ઉછાળો

ટાટા ગ્રુપની કંપની તેજસ નેટવર્ક્સના શેરમાં ચાર ટ્રેડિંગ સત્રોમાં 66%નો ઉછાળો આવ્યો છે. 25 ફેબ્રુઆરી, 2026ના રોજ તેજસ નેટવર્ક્સના શેર 319.05 રૂપિયા પર બંધ થયા હતા. 4 માર્ચ, 2026ના રોજ કંપનીના શેર 529.65 રૂપિયા પર પહોંચ્યા હતા. 

તેજસ નેટવર્ક્સના શેરમાં તાજેતરમાં ભારે વેચાણ દબાણનો અનુભવ થયો હતો, જે 27 જાન્યુઆરી, 2026ના રોજ 294.10 રૂપિયા પર આવી ગયો હતો. તેજસ નેટવર્ક્સના શેર 294.10 રૂપિયાના તેમના 52-સપ્તાહના લો લેવલથી 70 ટકાથી વધુ ઉછાળા સાથે પરત ફર્યો છે.

જાપાની કંપની તરફથી પ્રાપ્ત કરારની વિગતો

તેજસ નેટવર્ક્સે તાજેતરમાં જાહેરાત કરી હતી કે તેને 5G મેસિવ MIMO રેડિયોના ઉત્પાદન અને પુરવઠા માટે જાપાની જાયન્ટ NEC કોર્પોરેશન તરફથી કોન્ટ્રાક મળ્યો છે. આ કરાર કંપનીના વૈશ્વિક 5G વિસ્તરણ અને ઓર્ડર બુક દૃશ્યતાને મજબૂત બનાવશે. જો કે, તેજસ નેટવર્ક્સે આ કરારની નાણાકીય શરતો જાહેર કરી નથી.

કંપનીના શેર હજુ પણ તેમના 52-સપ્તાહના હાઈ લેવલથી 40%થી વધુ નીચે

ટાટા ગ્રુપની કંપની, તેજસ નેટવર્ક્સના શેર હજુ પણ તેમના 52-સપ્તાહના ઉચ્ચતમ સ્તરથી 40%થી વધુ નીચે છે. તેજસ નેટવર્ક્સના શેરનો 52-સપ્તાહનો ઉચ્ચતમ સ્તર 914.50 રૂપિયા હતો. 4 માર્ચ, 2026ના રોજ કંપનીના શેર 529.65 પર ટ્રેડ થઈ રહ્યા હતા. 

ગયા વર્ષે તેજસ નેટવર્ક્સના શેર 25%થી વધુ ઘટ્યા છે. આ દરમિયાન, છેલ્લા 6 મહિનામાં કંપનીના શેર લગભગ 12 ટકા ઘટ્યા છે. છેલ્લા પાંચ વર્ષમાં, તેજસ નેટવર્ક્સના શેરમાં 170 ટકાથી વધુનો ઉછાળો આવ્યો છે.

Disclaimer: શેર બજારમાં રોકાણ કરવું જોખમી છે, રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો. ZEE 24 કલાક ફક્ત જાણકારી આપે છે. આ રોકાણની સલાહ નથી.

