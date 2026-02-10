Prev
52 વીક હાઈ પર પહોંચ્યો ટાટાનો આ શેર, રોકાણકારોની ભારે ખરીદી, દેવામુક્ત થશે કંપની !


Tata Stock: ટાટા ગ્રુપની આ કંપની દેવા મુક્ત થવા પર આગળ વધી રહી છે, જ્યારે કંપનીના શેર ઓલ ટાઈમ હાઈ પર પહોચ્યા છે, રોકાણકારો અને એક્સપર્ટ પણ શેર પર ભરોસો દર્શાવી રહ્યા છે. જો કે 10 ફેબ્રુઆરીના રોજ શેરના ભાવ 210 રૂપિયાથી વધારે રહ્યા હતા. 
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Feb 10, 2026, 04:03 PM IST

52 વીક હાઈ પર પહોંચ્યો ટાટાનો આ શેર, રોકાણકારોની ભારે ખરીદી, દેવામુક્ત થશે કંપની !

Tata Stock: સતત બીજા દિવસે તેજી કંપનીના પ્રદર્શન પર સ્ટ્રીટના સકારાત્મક દૃષ્ટિકોણને સ્પષ્ટપણે દર્શાવે છે. કંપનીનું ધ્યાન દેવામુક્ત બનવા પર છે, આ પગલું કંપનીએ ડિસેમ્બર ક્વાર્ટરના પરિણામો દરમિયાન પોતે જાહેર કર્યું હતું.

ટાટા સ્ટીલના શેરમાં મજબૂત તેજી જોવા મળી રહી છે. 10 ફેબ્રુઆરીના રોજ, ટાટા સ્ટીલના શેર ઇન્ટ્રાડે ટ્રેડિંગ દરમિયાન 4.5 ટકા વધીને 211 રૂપિયાના નવા સર્વકાલીન ઉચ્ચ સ્તરે પહોંચ્યા હતા. કંપનીના Q3FY26 પરિણામો, જે અપેક્ષા કરતા સારા હતા, રોકાણકારો અને બજારના વિશ્વાસને વધુ મજબૂત બનાવ્યા છે. 

શેર પાછલા સત્રમાં પણ 2.5 ટકાના વધારા સાથે બંધ થયો હતો. આ સતત બીજા દિવસે તેજી કંપનીના પ્રદર્શન પર સ્ટ્રીટના સકારાત્મક દૃષ્ટિકોણને સ્પષ્ટપણે દર્શાવે છે. એ નોંધવું યોગ્ય છે કે કંપનીનું ધ્યાન દેવામુક્ત બનવા પર છે, આ પગલું કંપનીએ પોતે ડિસેમ્બર ક્વાર્ટરના પરિણામો દરમિયાન જાહેર કર્યું હતું.

બ્રોકરેજ કંપનીઓ પણ તેજીમાં છે

બ્રોકરેજ કંપનીઓ પણ હવે ટાટા સ્ટીલ વિશે વધુ આશાવાદી દેખાઈ રહી છે. એક્સપર્ટ માને છે કે કંપનીના યુરોપિયન વ્યવસાયમાં આગામી ક્વાર્ટરમાં સુધારો જોવા મળશે, ખાસ કરીને ખર્ચ ઘટાડવા અને પુનર્ગઠન યોજનાઓને કારણે. 

જ્યારે CBAM, ટેરિફ અને આયાત ક્વોટા જેવા વેપાર અવરોધો ટૂંકા ગાળાની અસ્થિરતાનું કારણ બની શકે છે, ત્યારે લાંબા ગાળાનું ભવિષ્ય મજબૂત રહે છે. ઘણા બ્રોકરેજ માને છે કે આગામી સમયમાં શેર 240 રૂપિયા સુધી પહોંચી શકે છે.

અન્ય બ્રોકરેજ મંતવ્યો

મોતિલાલ ઓસ્વાલે Q3FY26 ના પ્રદર્શનને યોગ્ય ગણાવ્યું છે. બ્રોકરેજ અનુસાર, મજબૂત વોલ્યુમને કારણે કંપનીનું પ્રદર્શન સારું હતું, જોકે ભારતમાં ચોખ્ખું વેચાણ પ્રાપ્તિ (NSR) થોડી નબળી હતી. નેધરલેન્ડ્સમાં ક્ષમતામાં વધારો અને ઓછા નિશ્ચિત ખર્ચનો લાભ મળતા, યુરોપિયન કામગીરીમાં EBITDA આગામી ક્વાર્ટરમાં સુધરવાની અપેક્ષા છે. આના આધારે, મોતીલાલ ઓસ્વાલે તેના FY26 EBITDA અને PAT અંદાજમાં વધારો કર્યો અને સ્ટોક પર ખરીદી રેટિંગ સાથે 240 રૂપિયાનો ટારગેટ ભાવ જાળવી રાખ્યો.

એક્સિસ સિક્યોરિટીઝ અને JM ફાઇનાન્શિયલે પણ તેમના લક્ષ્ય ભાવમાં વધારો કર્યો. એક્સિસે યુરોપ માટે તેના વેલ્યુએશન મલ્ટિપલને 4x થી વધારીને 6x કર્યો અને FY27-FY28ના EBITDA અંદાજને 220 રૂપિયા કર્યો. આ દરમિયાન, JM ફાઇનાન્શિયલે તેના FY27-FY28ના કમાણી અંદાજમાં 12-13% વધારો કર્યો, જે સ્ટીલના ભાવમાં સુધારો થવાના અંદાજને ધ્યાનમાં રાખીને 240 રૂપિયાનું વાજબી મૂલ્ય નક્કી કરે છે. 

પરિણામોની દ્રષ્ટિએ, ડિસેમ્બર ક્વાર્ટરમાં ટાટા સ્ટીલનો કોન્સોલિડેટેડ ચોખ્ખો નફો વધીને 2,731 કરોડ રૂપિયા થયો, જ્યારે આવક 57,504 કરોડ રૂપિયા થઈ, જેનાથી રોકાણકારોનો વિશ્વાસ વધુ મજબૂત થયો.

Disclaimer: શેર બજારમાં રોકાણ કરવું જોખમી છે, રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો. ZEE 24 કલાક ફક્ત જાણકારી આપે છે. આ રોકાણની સલાહ નથી.

