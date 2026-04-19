સોનામાં રોકાણ કરનારા થયા માલામાલ! RBIએ જાહેર કરી ગોલ્ડ બોન્ડની રિડેમ્પશન પ્રાઇસ, જાણો કેટલું મળ્યું રિટર્ન
Gold Price Today: સોવરેન ગોલ્ડ બોન્ડ (Sovereign Gold Bonds)ની સીરીઝ VIIએ રોકાણકારોને 205 ટકા જેટલું જબરદસ્ત રિટર્ન આપ્યું છે. રિઝર્વ બેન્ક ઓફ ઈન્ડિયા (RBI)એ રોકાણકારોને આ હપ્તો સમય પહેલા રિડીમ કરવાનો વિકલ્પ આપ્યો છે.
- RBI એ ગોલ્ડ બોન્ડ રિડીમ કરવાની તારીખ અને ભાવ જાહેર કર્યા
- SGB સીરીઝ VII એ રોકાણકારોના ખિસ્સા ભર્યા
- ફિઝિકલ ગોલ્ડ કરતા બોન્ડમાં મળ્યું જબરદસ્ત રિટર્ન
Gold Price Today: માત્ર 8 વર્ષમાં જ સોવરેન ગોલ્ડ બોન્ડ દ્વારા રોકાણકારોને 205 ટકા રિટર્ન આપ્યું છે, જેના કારણે રોકાણકારોનું 1 લાખ રૂપિયાનું રોકાણ વધીને 3.05 લાખ રૂપિયા થઈ ગયું છે. રોકાણકારો માટે સારા સમાચાર એ છે કે, RBI એ સમય પહેલા રિડેમ્પશન કિંમતની જાહેરાત કરી દીધી છે. રિઝર્વ બેન્કના જણાવ્યા અનુસાર, રોકાણકારો પાસે સોવરેન ગોલ્ડ બોન્ડની સીરીઝ VIIને 20 એપ્રિલ 2026થી રિડીમ કરવાનો વિકલ્પ રહેશે. RBI દ્વારા આ બોન્ડ 20 ઓક્ટોબર 2020ના રોજ જાહેર કરવામાં આવ્યા હતા.
15,254 રૂપિયા હશે ગોલ્ડનો યુનિટ (SGB Redemption Rate)
સોવરેન ગોલ્ડ બોન્ડની આ સીરીઝ માટે રિડીમ વેલ્યુ 15,254 રૂપિયા પ્રતિ યુનિટ નક્કી કરવામાં આવી છે. જ્યારે આ બોન્ડ ઈશ્યુ કરવામાં આવ્યા હતા ત્યારે તેની કિંમત 5,051 રૂપિયા હતી. એટલે કે ત્યારથી અત્યાર સુધીમાં કિંમતોમાં 201.99 ટકાનો ઉછાળો જોવા મળ્યો છે. નોંધનીય છે કે, આમાં દર વર્ષે મળતું 2.5 ટકા વાર્ષિક વ્યાજ સામેલ નથી.
જો તમે આ બોન્ડ ઓનલાઈન ખરીદ્યા હોય તો તેમાં 50 રૂપિયાનું ડિસ્કાઉન્ટ પણ મળતું હતું. તે ગણતરીએ જોઈએ તો આ સીરીઝ પર કુલ 205 ટકા રિટર્ન મળી ચૂક્યું છે.
કિંમત કેવી રીતે નક્કી કરવામાં આવે છે?
રિડેમ્પશનની કિંમત 'ઈન્ડિયન બુલિયન એન્ડ જ્વેલર્સ એસોસિએશન' (IBJA) દ્વારા જાહેર કરવામાં આવેલી છેલ્લી ત્રણ ટ્રેડિંગ દિવસની સરેરાશ કિંમતના આધારે નક્કી કરવામાં આવે છે. એટલે કે 15 એપ્રિલથી 17 એપ્રિલ 2026 સુધીની સરેરાશ કિંમત જ માન્ય ગણાશે.
સોવરેન ગોલ્ડ બોન્ડ પર કેટલો ટેક્સ લાગે છે? (Sovereign Gold Bonds Tax Details)
બજેટ 2026 પહેલા સોવરેન ગોલ્ડ બોન્ડની મેચ્યોરિટી સંપૂર્ણપણે ટેક્સ ફ્રી હતી. ત્યાં સુધી કે સેકન્ડરી માર્કેટ (શેરબજાર)માંથી ખરીદેલા SGB પણ સંપૂર્ણપણે ટેક્સ ફ્રી હતા. જ્યારે બજેટ 2026 પછી નિયમોમાં બદલાવ કરવામાં આવ્યો છે. હવે માત્ર એવા જ રોકાણકારોને મેચ્યોરિટી સમયે કોઈ 'કેપિટલ ગેઈન ટેક્સ' ચૂકવવો નહીં પડે, જેમણે સોવરેન ગોલ્ડ બોન્ડ તેના ઓરિજિનલ ઈશ્યુ સમયે જ ખરીદ્યા હોય.
જો સોવરેન ગોલ્ડ બોન્ડને મેચ્યોરિટી પહેલા વેચવામાં આવે, તો તે સ્થિતિમાં કેપિટલ ગેઈન ટેક્સ લાગુ થશે. 12 મહિનાના સમયગાળા પછી વેચવા પર 12.5 ટકા 'લોન્ગ ટર્મ કેપિટલ ગેઈન ટેક્સ' (LTCG) આપવો પડશે. નોંધનીય છે કે, સરકાર તરફથી સોવરેન ગોલ્ડ બોન્ડ પર દર વર્ષે 2.5 ટકા વધારાનું વ્યાજ પણ આપવામાં આવે છે.
શું છે સોવરેન ગોલ્ડ બોન્ડ સ્કીમ?
ભારત સરકારે 2015માં સોવરેન ગોલ્ડ બોન્ડ સ્કીમની શરૂઆત કરી હતી. આ બોન્ડ સરકાર વતી રિઝર્વ બેન્ક ઓફ ઈન્ડિયા (RBI) દ્વારા જાહેર કરવામાં આવે છે. આ સ્કીમમાં સોનાની કિંમતમાં થતા વધારાની સાથે દર વર્ષે 2.5 ટકા વધારાનું વ્યાજ પણ આપવામાં આવે છે. સરકાર આ સ્કીમ દ્વારા ફિઝિકલ ગોલ્ડ (સોનાના સિક્કા કે ઘરેણાં)ની આયાત પરની નિર્ભરતા ઘટાડવા માંગતી હતી.
વર્ષ 2023માં સરકારે સોવરેન ગોલ્ડ બોન્ડ સ્કીમ બંધ કરી દીધી હતી. સરકારે કહ્યું હતું કે, આ સ્કીમનો જે ઉદ્દેશ્ય હતો તે પૂર્ણ થઈ ગયો છે.
