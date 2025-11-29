લોન અને EMI ભરનારાઓને મળી શકે છે મોટી રાહત, અન્ય લોન પણ થશે સસ્તી, જાણો
RBI: હાલના સમયમાં મોટા ભાગના લોકોને પોતાની કમાણીનો મોટો ભાગ હપ્તા અને લોન ભરવામાં જતો રહે છે, ત્યારે RBI પર સમયાંતરે રેપોરેટમાં ધટાડો કરતું રહે છે, ત્યારે આવનારી બેઠકમાં ઘટાડો કરે તેવી શક્યતાના પુરે પુરા ચાન્સ જોવા મળી રહ્યા છે.
Trending Photos
RBI: ભારતીય રિઝર્વ બેંક (RBI) તેની આગામી નાણાકીય નીતિ સમિતિ (MPC)ની બેઠકમાં રેપો રેટમાં 0.25% ઘટાડો કરી શકે છે, જે તેને 5.25% સુધી ઘટાડી શકે છે. આ બેઠક 3થી 5 ડિસેમ્બર દરમિયાન યોજાશે. ભારતમાં સતત ઘટી રહેલા ફુગાવાને કારણે RBIએ વ્યાજ દર ઘટાડવાની તક મળી છે. ખાદ્યપદાર્થોના ભાવમાં નરમાઈ અને GSTમાં ઘટાડાને કારણે, ઓક્ટોબરમાં ફુગાવો 0.25% પર નોંધાયો હતો, જે અત્યાર સુધીનો સૌથી નીચો સ્તર છે.
EMI ઘટશે, લોન સસ્તી થશે
જો રેપો રેટ ઘટશે, તો બેંકોને RBI તરફથી ઓછા વ્યાજ દરે ભંડોળ મળશે. બેંકો ગ્રાહકોને આ રાહત આપી રહી છે
હોમ લોન, પર્સનલ લોન અને ઓટો લોન પર વ્યાજ દર ઘટાડી શકાય છે
ગ્રાહકોના EMI ઘટશે
નવી લોન પણ ઓછા દરે ઉપલબ્ધ થશે
ફુગાવામાં ઘટાડાથી વિશ્વાસ વધ્યો છે
વાણિજ્ય મંત્રી પીયૂષ ગોયલના મતે, છેલ્લા 10 વર્ષમાં સ્વતંત્રતા પછી ફુગાવો તેના સૌથી નીચા દશકા દરે રહ્યો છે. આ જ કારણ છે કે RBI પર વ્યાજ દર ઘટાડવાનું દબાણ અને અપેક્ષાઓ બંને વધી ગઈ છે. હવે બધાની નજર RBIની આગામી બેઠક પર છે.
વૈશ્વિક સંકેતો પણ આ તરફ કરી રહ્યા છે ઈશારો
યુએસ સેન્ટ્રલ બેંક, ફેડરલ રિઝર્વ, તેની આગામી બેઠકમાં વધુ એક રેટ કટની જાહેરાત કરી શકે છે. ફેડ ઓક્ટોબરમાં પહેલાથી જ 0.25% દર ઘટાડી ચૂક્યું છે. ફેડ રેટ કટ બાદ વિશ્વભરની સેન્ટ્રલ બેંકો સામાન્ય રીતે વ્યાજ દર ઘટાડતી હોય છે, આ જ કારણ છે કે RBI દ્વારા આ પગલાની શક્યતા વધુ મજબૂત બની છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે