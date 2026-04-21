Tim Cook Networth : 4 ટ્રિલિયન ડોલરની કંપની...15 વર્ષ રહ્યા CEO, જાણો એપલ છોડી રહેલા ટિમ કુકની કેટલી છે સંપત્તિ

ગુજરાતી ન્યૂઝBusinessTim Cook Networth : 4 ટ્રિલિયન ડોલરની કંપની...15 વર્ષ રહ્યા CEO, જાણો એપલ છોડી રહેલા ટિમ કુકની કેટલી છે સંપત્તિ

Tim Cook Networth : ટિમ કુકે એપલમાં 28 વર્ષ વિતાવ્યા છે અને લગભગ 15 વર્ષ સુધી કંપનીના CEO રહ્યા છે. તેમના નેતૃત્વમાં એપલ 4 ટ્રિલિયન ડોલરની કંપની બની છે, હવે તેઓ એપલ છોડીને જઈ રહ્યા છે. ત્યારે તેમની સંપત્તિકેટલી છે, તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું. 
 

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Apr 21, 2026, 03:52 PM IST
  • ટિમ કુક એપલના CEO પદ પરથી રાજીનામું આપશે
  • ટિમ કુક 1998માં એપલમાં જોડાયા હતા
  • ટિમ કુકની નેટવર્થ આશરે 2.9 બિલિયન ડોલર છે

Tim Cook Networth : વિશ્વની સૌથી મોટી ટેક કંપની એપલ તરફથી એક મોટા સમાચાર સામે આવ્યા છે. 4 ટ્રિલિયન ડોલરની આ કંપનીનું સુકાન સંભાળી રહેલા ટિમ કુક પોતાના પદ પરથી રાજીનામું આપવાના છે. તેમણે એપલમાં લગભગ 28 વર્ષ વિતાવ્યા છે. CEO તરીકે તેમણે લગભગ 15 વર્ષ સુધી કંપનીનું નેતૃત્વ કર્યું, તેને અભૂતપૂર્વ ઊંચાઈઓ પર પહોંચાડી. જોન ટર્નસ હવે તેમના સ્થાને એપલની કમાન સંભાળવા માટે તૈયાર છે. ત્યારે ટિમ કુકની નેટવર્થ કેટલી છે, તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું.

કુક 1998માં એપલમાં જોડાયા હતા

ટિમ કુક 1998માં એપલમાં જોડાયા હતા. આ પહેલા તેમણે લગભગ 12 વર્ષ સુધી IBMમાં કામ કર્યું હતું. શરૂઆતમાં તેમની એપલ કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ઓપરેશન્સ અને સપ્લાય ચેઇન મેનેજમેન્ટમાં જવાબદારી સંભાળી હતી. બાદમાં ટિમ કુક ચીફ ઓપરેટિંગ ઓફિસર (COO) બન્યા. 2011માં સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓને કારણે સ્ટીવ જોબ્સના રાજીનામા બાદ કુકને કંપનીના CEO તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા.

CEO તરીકે તેમણે એપલના વિકાસનું નેતૃત્વ કર્યું, તેને વિશ્વની સૌથી મૂલ્યવાન કંપનીઓની યાદીમાં ટોચ પર પહોંચાડી. હવે કુક એક ભવ્ય વારસો છોડીને જવા માટે તૈયાર છે.

ટિમ કુકની નેટવર્થ

ટિમ કુકના નેતૃત્વ હેઠળ એપલની માર્કેટ વેલ્યુમાં તો ભારે ઉછાળો જોવા મળ્યો, પરંતુ તેમની વ્યક્તિગત નેટવર્થમાં પણ ઝડપી વધારો જોવા મળ્યો છે. ફોર્બ્સના તાજેતરના ડેટા અનુસાર, ટિમ કુકની નેટવર્થ આશરે 2.9 બિલિયન ડોલર (₹27,124 કરોડ) છે. ટિમ કુકની સંપત્તિનો નોંધપાત્ર હિસ્સો એપલના શેર સાથે જોડાયેલો છે. કુક એપલના 3 મિલિયનથી વધુ શેર ધરાવે છે. જો કે, આટલી મોટી હિસ્સેદારી હોવા છતાં તેમની માલિકી કંપનીમાં માત્ર 1 ટકા છે. છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં તેમણે 1 મિલિયન ડોલરથી વધુ મૂલ્યના શેર વેચીને તેમની વ્યક્તિગત સંપત્તિમાં વધારો કર્યો છે.

કુકના હાથમાં કમાન, કંપનીની ઉંચી ઉડાન

ટિમ કુકના નેતૃત્વ હેઠળ એપલે મજબૂત વૃદ્ધિ હાંસલ કરી છે. તેમના કાર્યકાળ દરમિયાન એપલનું માર્કેટ વેલ્યુ આશરે 350 બિલિયન ડોલરથી વધીને લગભગ 4 ટ્રિલિયન ડોલર થયું છે, જે 2011માં 108 બિલિયન ડોલર હતું, ગયા વર્ષે (2025) 416 બિલિયન ડોલરને વટાવી ગઈ હતી. એપલના CEO પદ છોડ્યા પછી પણ 65 વર્ષીય ટિમ કુક એક્ઝિક્યુટિવ ચેરમેન તરીકે કંપની સાથે જોડાયેલા રહેશે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર

