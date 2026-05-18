/ITR ભરવાની સિઝન આવી ગઈ, આવકવેરા વિભાગે જાહેર કર્યું નોટિફિકેશન, જાણો વિગત

ITR Updates: એકવાર ફરીથી આઈટીઆર ભરવાની સિઝન શરૂ થઈ ગઈ છે. આવકવેરા વિભાગે એસેસમેન્ટ ઈયર 2026-2027 માટે નોટિફિકેશન જારી કરી દીધું છે.
આવકવેરા વિભાગે પાછલા સપ્તાહે બધા ITR ફોર્મનું નોટિફિકેશન જારી કરી દીધું છે. એસેસમેન્ટ ઈયર 2026-2027 માટે ITR Rorm 2, 3, 4, 5, 6 અને 7નું નોટિફિકેશન જાહેર કર્યું છે. આ સિવાય અપડેટટેડ આઈટીઆર રિટર્ન્સનું પણ નોટિફિકેશન આવી ગયું છે. એક્સપર્ટે ટેક્સ પેયર્સને અંતિમ સમયમાં આઈટીઆર ફાઈલ કરવાથી બચવાની સલાહ આપી છે. આવો સમજીએ કયું આઈટીઆર ફોર્મ કોના માટે છે. સાથે ઓનલાઈન આઈટીઆર કઈ રીતે ફાઈલ કરી શકાય છે.
કોના માટે ક્યું ફોર્મ જરૂરી?
ITR- 01- 50 લાખ રૂપિયા સુધીની આવક ધરાવનાર વ્યક્તિ આઈટીઆર-1 હેઠળ આવે છે. એક નોકરિયાત વ્યક્તિ જે એક ઘરમાંથી ભાડુ પણ મેળવે છે તે આઈટીઆર-1માં આવે છે.
ITR- 02- જો કોઈ વ્યક્તિ કે પછી હિંદુ અવિભાજિત પરિવાર ભરી શકે છે. જે આઈટીઆર-1 હેઠળ આવતા નથી.
ITR- 03- આ ફોર્મ તે લોકો અને HUF માટે છે જે કોઈ બિઝનેસ કે પ્રોફેશનથી પૈસા કમાઈ રહ્યાં છે.
ITR- 04- આ ફોર્મ કોઈપણ રેસિડેન્શિયલ/HUF/ પર્મ ફરી શકે છે. ધ્યાન રહે કે તેની આવક 50 લાખથી વધુ ન હોય.
ITR- 05- આ ફોર્મ કોઈપણ ફર્મ, લિમિટેડ લાઇબેલિટીઝ પાર્ટનરશિપ, એસોસિએશન ઓફ પર્સન્સ, BOI વગેરે ભરી શકે છે.
ઓનલાઈન કરી રીતે ભરશો ITR
જ્યારે પણ આઈટીઆર ભરવા જાવ ત્યારે આધાર કાર્ડ, પાન કાર્ડ, ફોર્મ 16, ફોર્મ 16A અને ફોર્મ 26AS, કેપિટલ ગેન સ્ટેટમેન્ટ અને રોકાણના પુરાવા તૈયાર રાખો.
1. સૌથી પહેલા ટેક્સ-ઈ ફાઈલિંગ પોર્ટલ http://www.incometax.gov.in/iec/foportal પર જાવ.
2. પાન, પાસવર્ડ અને કેપ્ચા કોડ દ્વારા લોગિન કરો.
3. હવે E file પર જાવ અને ત્યાં ઇનકમ ટેક્સ રિટર્ન સિલેક્ટ કરો.
4. હવે એસેસમેન્ટ વર્ષ પસંદ કરો.
5. બધા ડેટાને ભરો અને ફોર્મ જમા કરો.
6. આધાર ઓટીપી દ્વારા ઈ-વેરીફાઈ જરૂર કરો.
ITR ભરવાની છેલ્લી તારીખ કઈ છે?
વર્તમાન નાણાકીય વર્ષ માટે કોઈ વ્યક્તિ 31 જુલાઈ 2026 સુધી આઈટીઆર ભરી શકે છે. આઈટીઆર 3 અને 4 ભરવાની છેલ્લી તારીખ ઓગસ્ટ 2026 છે. જે ટેક્સદાતા 31 જુલાઈની તારીખ ચુકી જાય છે તે 31 ડિસેમ્બર સુધી ભરી શકે છે.
વિલંબથી ભરવા પર પેનલ્ટી
જો કોઈ વ્યક્તિ જેની ટેક્સેબલ આવક 5 લાખથી વધુ છે તો તેણે વિલંબથી ભરવા પર 5000 રૂપિયાનું પેનલ્ટી આપવી પડશે.
જો કોઈ વ્યક્તિની ટેક્સેબલ આવક 5 લાખથી ઓછી છે તેવી સ્થિતિમાં 1000 રૂપિયાની પેનલ્ટી આપવી પડશે.