ટાટાના આ સ્ટોકે રોકાણકારોને બનાવ્યા માલામાલ, 1 લાખ રૂપિયાના બનાવી દીધા 1 કરોડ

ટાટા ગ્રુપની દિગ્ગજ કંપનીએ 20 વર્ષમાં 1 લાખના રોકાણને એક કરોડથી વધુ બનાવી દીધું છે. ટાઇટનના શેરમાં છેલ્લા 20 વર્ષમાં 11000 ટકાથી વધુની તોફાની તેજી આવી છે.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Jan 10, 2026, 10:33 AM IST

ટાટા ગ્રુપની કંપની ટાઇટને લાંબાગાળાની દ્રષ્ટિએ રોકાણ કરનાર રોકાણકારોને છપ્પરફાડ રિટર્ન આપ્યું છે. ટાઇટને તે રોકાણકારોને માલામાલ કર્યા છે, જેણે 20 વર્ષ પહેલા કંપનીના શેરમાં પોતાનો દાવ લગાવ્યો અને રોકાણને યથાવત રાખ્યું છે. ટાઇટને 20 વર્ષમાં 1 લાખ રૂપિયાને 1 કરોડથી વધુ બનાવી દીધા છે. ટાઇટનના શેરમાં 20 વર્ષમાં 11000 ટકાની જબરદસ્ત તેજી આવી છે.

1 લાખના બનાવ્યા 1 કરોડથી વધુ
ટાટા ગ્રુપની કંપની ટાઇટનના શેર 13 જાન્યુઆરી 2006ના 35.70 રૂપિયા પર હતા. કંપનીના શેર 9 જાન્યુઆરી 2026ના BSEમાં 4203 રૂપિયા પર બંધ થયા છે. છેલ્લા 20 વર્ષમાં કંપનીના શેરમાં 11677 ટકાની તેજી આવી છે. જો કોઈ વ્યક્તિએ 13 જાન્યુઆરી 2006ના ટાઇટનના શેરમાં 1 લાખ રૂપિયા લગાવ્યા હોત અને આજ સુધી રોકાણ બનાવી રાખ્યું હોત તો 1 લાખ રૂપિયાથી ખરીદવામાં આવેલા ટાઇટનના શેરની વર્તમાન વેલ્યુ 1.17 કરોડ રૂપિયા હોત. અમે આ ગણતરીમાં ટાઇટન તરફથી આપવામાં આવેલા બોનસ શેર, સ્ટોક સ્પ્લિટ અને ડિવિડન્ડને સામેલ કર્યું નથી.

10 વર્ષમાં 1152 ટકાની તેજી
ટાઇટનના શેરની કિંમતમાં છેલ્લા 10 વર્ષમાં 1152 ટકાની તેજી આવી છે. ટાટા ગ્રુપની આ દિગ્ગજ કંપનીના શેર 15 જાન્યુઆરી 2016ના 335.85 રૂપિયા પર હતા. ટાઇટનના શેર 9 જાન્યુઆરી 2026ના 4203 રૂપિયા પર બંધ થયા છે. છેલ્લા પાંચ વર્ષમાં ટાઇટનના શેરમાં 171 ટકા અને એક વર્ષમાં આશરે 21 ટકાની તેજી આવી છે. તો છેલ્લા છ મહિનામાં કંપનીના શેરમાં 22 ટકાથી વધુનો ઉછાળો આવ્યો છે. ટાઇટનના શેરનું 52 સપ્તાહનું હાઈ લેવલ 4312 રૂપિયા છે. તો શેરનું 52 સપ્તાહનું લો લેવલ 2947.55 રૂપિયા છે.

બોનસ શેર આપી ચૂકી છે કંપની
ટાટા ગ્રુપની કંપની ટાઇટન પોતાના શેરધારકોને બોનસ શેરની ભેટ આપી ચૂકી છે. સાથે પોતાના શેરનો સ્પ્લિટ પણ કરી ચૂકી ચે. ટાઇટને 2011મા પોતાના રોકાણકારોને 1 શેર પર એક બોનસ શેર આપ્યો હતો. ટાઇટને જૂન 2011મા સ્ટોક સ્પ્લિટ પણ કર્યો હતો. ત્યારે કંપનીએ પોતાના એક શેરને 10 ટુકડામાં વિભાજીત કર્યાં હતા. 

(ડિસ્ક્લેમરઃ અહીં માત્ર શેરના પરફોર્મંસની જાણકારી આપવામાં આવી છે. આ રોકાણની સલાહ નથી. શેરબજારમાં રોકાણ જોખમો અધીન હોય છે. રોકાણ કરતા પહેલા તમારા નાણાકીય એડવાઇઝરની સલાહ લો) 
 

