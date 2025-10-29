Prev
Next

જ્યારે મુઘલ બાદશાહ અકબરનું મૃત્યુ થયું ત્યારે શું હતો સોનાનો ભાવ, હવે કેટલી વધી ગઈ કિંમત?

Gold Price: મુઘલ બાદશાહ અકબરના સમયમાં સોનું એક સામાન્ય લોકોના ઘરોમાં શણગારનો ભાગ હતું, પરંતુ આજે તે જ સોનું ઘણા લોકો માટે એક સપનું બની ગયું છે. ચાલો જોઈએ કે, મુઘલ બાદશાહ અકબરના સમયથી અત્યાર સુધી સોનાના ભાવ કેવી રીતે વધ્યા છે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Oct 29, 2025, 08:29 PM IST

Trending Photos

જ્યારે મુઘલ બાદશાહ અકબરનું મૃત્યુ થયું ત્યારે શું હતો સોનાનો ભાવ, હવે કેટલી વધી ગઈ કિંમત?

Gold Price: સોનાનું નામ સાંભળતા જ આંખોની સામે ચમક, શાન અને સંપત્તિની છબીઓ ઉભરી આવે છે. પરંતુ શું તમે ક્યારેય વિચાર્યું છે કે, જ્યારે સમ્રાટ અકબર જેવા શક્તિશાળી રાજાનું અવસાન થયું હતું, ત્યારે સોનાની કિંમત કેટલી હતી? આજે 24 કેરેટ સોનાના 10 ગ્રામની કિંમત 123,200 રૂપિયા સુધી પહોંચી ગઈ છે, પરંતુ એક સમયે આ જ ધાતુનું બજારમાં વજનથી નહીં, પરંતુ શાનથી વજન કરવામાં આવતી હતી. ચાલો જાણીએ કે, તે સમયે સોનાની કિંમત કેટલી હતી.

અકબરના મૃત્યુ સમયે સોનાનો ભાવ
મુઘલ કાળ દરમિયાન એટલે કે 1605માં જ્યારે અકબરનું મૃત્યુ થયું હતું, ત્યારે સોનું આજના રૂપિયામાં નહીં, પરંતુ તોલા અને મોહરમાં માપવામાં આવતું હતું. ઇતિહાસકારોના મતે તે સમયે એક તોલા સોનું આશરે 15-20 રૂપિયામાં મળતું હતું. જો, તે સમયના હિસાબે જોવામાં આવે તો આજની તુલનામાં સોનાના ભાવ લગભગ 6 હજાર ગણા વધી ગયા હતા.

Add Zee News as a Preferred Source

મહેલોની દિવાલો સોનાથી જડેલી હતી
અકબરના સમયમાં ભારતને સોનાની ચીડિયા માનવામાં આવતું હતું. વિદેશી વેપારીઓ India the Golden Bird કહેતા હતા. તે સમયે ભારતમાં સોનું આયાત કરવામાં આવતું ન હતું, પરંતુ લોકો તેની નિકાસ કરતા હતા. મુઘલ ખજાનામાં હજારો ટન સોનું જમા હતું, જે યુદ્ધો, કરવેરા અને વેપાર દ્વારા મેળવવામાં આવતું હતું. ત્યાં સુધી કે અકબરના મહેલોની દિવાલો પણ સોનાથી મઢેલી હતી અને રાજાઓની તલવારોથી લઈને રાણીઓના ઘરેણાં સુધી બધું જ અસલી સોનાથી જડેલું હતું.

ત્યારથી અત્યાર સુધી કેટલો વધ્યો સોનાના ભાવ?
પરંતુ પછી સમય બદલાયો, સામ્રાજ્યોનું પતન થયું, અર્થતંત્ર બદલાયું, અને ધીમે ધીમે તે સોનું લોકોની પહોંચની બહાર થઈ ગયું. આજની હાલત એ છે કે, જ્યાં એક સમયે એક સામાન્ય વ્યક્તિ થોડા તોલા સોનું ખરીદી શકતો હતો, ત્યાં હવે 10 ગ્રામની કિંમત હવે એક લાખને વટાવી ગઈ છે. અર્થશાસ્ત્રીઓના મતે, સોનાના ભાવમાં આ વધારો ફક્ત મોંઘવારી અને માંગનું પરિણામ નથી, પરંતુ વૈશ્વિક બજારની અસ્થિરતા અને ચલણના અવમૂલ્યનનું પણ પરિણામ છે. જ્યારે 1600ના દાયકામાં સોનું સત્તા અને સંપત્તિનું પ્રતીક હતું, આજે તે રોકાણ અને સુરક્ષાનું સૌથી વિશ્વસનીય માધ્યમ બની ગયું છે.

આજે એક તોલા સોનું ખરીદવું છે મુશ્કેલ
ઈતિહાસકારોના મતે, જો આપણે અકબરના યુગની આજના સમય સાથે સરખામણી કરીએ તો તે સમયે એક સામાન્ય વ્યક્તિ પોતાની માસિક આવક સાથે થોડા તોલા સોનું ખરીદી શકતો હતો. જ્યારે આજના સમયમાં સામાન્ય માણસ માટે એક તોલા સોનું ખરીદવું પણ સરળ નથી. સોનાની આ ચમકે સદીઓથી ભારતના અર્થતંત્ર, રાજકારણ અને સંસ્કૃતિને પ્રભાવિત કરી છે. અકબરના સમયથી લઈ આજના ડિજિટલ યુગ સુધી સોનું માત્ર એક ધાતુ જ નહીં, પરંતુ ભારતની ઓળખ અને બદલાતા સમયનો સુવર્ણ સાક્ષી બની ગયું છે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
Gold price in Akbar eraancient gold valuegold price history Indiaઅકબરના સમયમાં સોનાનો ભાવસોનાનો ઇતિહાસ

Trending news