Prev
Next
Gold Rate Today: સસ્તું સોનું ખરીદવાની હજું પણ તક! હાઈથી સોનું  27000 અને ચાંદી 1.47 લાખ સસ્તા, જાણો કેરેટ પ્રમાણે સોનાનો ભાવ

Gold-Silver Price Today: સોના અને ચાંદીમાં ભારે ઉથલપાથલનો માહોલ છે. ઘડીકમાં તેજી તો ઘડીકમાં કડાકો જોવા મળે છે. કાલના કડાકા બાદ આજે રિટેલ બજારમાં સોનું અને ચાંદી વધારામાં છે. જ્યારે વાયદા બજારમાં સોનું ચાંદી લાલ નિશાનમાં જોવા મળી રહ્યા છે. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Apr 29, 2026, 01:55 PM IST
  • રિટેલ બજારમાં સોનું અને ચાંદી આજે વધારા સાથે જોવા મળ્યા. 
  • વાયદા બજારમાં આજે પણ બંને કિંમતી ધાતુઓ લાલ નિશાનમાં છે. 
  • ઓલટાઈમ હાઈથી સોનું 27 હજાર અને ચાંદી 1.47 લાખ સસ્તા છે. 

Trending Photos

એક બાજુ જ્યાં લગ્નગાળો ચાલુ છે ત્યાં સોના અને ચાંદીના ભાવમાં સતત ઉતાર ચડાવ જોવા મળી રહ્યા છે. કાલે ભાવમાં ભારે ઘટાડો નોંધાયો હતો પરંતુ આજે રિટેલ બજારમાં ભાવમાં ઉછાળો જોવા મળ્યો છે. જો કે વાયદા બજારમાં સોનું અને ચાંદી બંને લાલ નિશાનમાં જોવા મળી રહ્યા છે. જો તમે ખરીદવાનું વિચારતા હોવ તો રેટ ખાસ ચેક કરજો. 

આજનો સોના અને ચાંદીનો ભાવ
IBJAના રેટ્સ મુજબ 999 પ્યોરિટીવાળું 10 ગ્રામ સોનું આજે સામાન્ય 39 રૂપિયાના વધારા સાથે 148821 રૂપિયા પર જોવા મળ્યું છે. જ્યારે ગઈ કાલે તે 148782 રૂપિયા પર ક્લોઝ થયું હતું. જ્યારે ચાંદીના ભાવમાં પ્રતિ કિલોગ્રામ 2370 રૂપિયાનો ઉછાળો જોવા મળ્યો છે અને ભાવ 238911 રૂપિયા પર પહોંચ્યો છે જે લાસ્ટ સેશનમાં 236541 રૂપિયા પર બંધ થયો હતો.  અત્રે જણાવવાનું કે આ ભાવમાં મેકિંગ ચાર્જ અને જીએસટી સામેલ હોતા નથી. એસોસિએશનના ભાવ દિવસમાં બેવાર જાહેર થાય છે.

Add Zee News as a Preferred Source

કેરેટ પ્રમાણે ભાવ

To get these rates on your phone give a missed call on - 8955664433

For more details contact: Saurabh +91 9004120120 / 022-23426971 / 022-23427459

Follow us on Twitter : https://t.co/lXovVzctug

Follow us on Instagram :… pic.twitter.com/fhMKldGNq5

— IBJA (@IBJA1919) April 29, 2026

ઓલટાઈમ હાઈથી કેટલા સસ્તા સોના ચાંદી
IBJAના રેટ્સ જોઈએ તો અહીં 999 પ્યોરિટીવાળા 10 ગ્રામ સોનાનો ઓલટાઈમ હાઈ ભાવ 176121 રૂપિયા છે. જ્યારે આજના ભાવ સાથે સરખાવીએ તો સોનું હજું 27300 રૂપિયા સસ્તું છે. જ્યારે ચાંદીનો ઓલટાઈમ હાઈ ભાવ 385933 રૂપિયા છે. એટલે ચાંદી હજુ પણ ઓલટાઈમ હાઈથી 147022 રૂપિયા સસ્તી છે. 

વાયદા બજારમા આજનો ભાવ
MCX પર બપોરે 1.27PM ના રોજ 5 જુનની વાયદાવાળા 10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ 0.60 ટકા તૂટીને 149120 રૂપિયા છે. જ્યારે એક કિલોગ્રામ ચાંદીનો ભાવ 0.48 ટકા તૂટીને 241605 રૂપિયા જોવા મળી રહ્યો છે. 

સોના અને ચાંદીના ભાવ કેવી રીતે નક્કી થાય
સોનું અને ચાંદી ગ્લોબલ કોમોડિટી છે. તેમના ભાવ લંડન (LBMA) અને ન્યૂયોર્ક (કોમેક્સ) જેવા વૈશ્વિક બજારોથી નક્કી થાય છે. જો ડોલર મજબૂત કે રૂપિયો નબળો પડે તો ભારતમાં ભાવ વધે છે. જ્યારે ડિમાન્ડ-સપ્લાય, વ્યાજ દર, મોંઘવારી, જિયોપોલિટીકલ તણાવ જેવી વસ્તુઓ પણ ભાવને પ્રભાવિત કરે છે. 

શહેરોમાં ભાવમાં કેમ અંતર હોય
જીએસટી એક સરખો હોય છે પરંતુ સ્થાનિક હેન્ડલિંગ, અને અન્ય ખર્ચા અલગ હોઈ શકે છે. ટ્રાન્સપોર્ટ કે વીમા ખર્ચથી દૂરના શહેરોમાં સપ્લાય ખર્ચ વધુ આવતો હોય છે. લગ્ન-ગાળા કે  તહેવારોમાં વધુ માંગવાળા શહેરોમાં ભાવ થોડા ઊંચા હોય છે. દરેક શરાફા બજારનું પોતાનું પ્રિમિયમ કે માર્જિન હોય છે. ડિઝાઈન અને શહેર મુજબ મેકિંગ ચાર્જ પણ અલગ અલગ હોય છે. 

 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિ

...और पढ़ें
Gold ratesilver rategoldSilver 

Trending news