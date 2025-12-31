Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝBusiness

Aadhaar-PAN Card Link: આધાર-PAN લિંક કરવાની આજે છેલ્લી તારીખ, ડેડલાઇન ચૂકી ગયા તો શું થશે? જાણો વિગતે

Aadhaar-PAN card link Last Date Today: આધાર કાર્ડ અને પાન કાર્ડને લિંક કરવાની આજે છેલ્લી તારીખ છે. જો તમે આ તારીખ ચૂકી જશો, તો તેના કેવા પરિણામો આવી શકે છે? સાથે જ જાણો કે તમે ઘરે બેઠા ઓનલાઇન કેવી રીતે પાન અને આધાર લિંક કરી શકો છો અને સ્ટેટસ કેવી રીતે ચેક કરી શકાય.
 

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Dec 31, 2025, 02:01 PM IST

Trending Photos

Aadhaar-PAN Card Link: આધાર-PAN લિંક કરવાની આજે છેલ્લી તારીખ, ડેડલાઇન ચૂકી ગયા તો શું થશે? જાણો વિગતે

Aadhaar-PAN Card Link Last Date: જો તમે હજુ સુધી પાન અને આધાર કાર્ડને લિંક કર્યું નથી, તો આજનો દિવસ તમારા માટે ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. કારણ કે આજે 31 ડિસેમ્બર એ આ બંને દસ્તાવેજોને લિંક કરવાની છેલ્લી તારીખ છે. આ જરૂરી કામ પૂર્ણ કરવા માટે તમારી પાસે માત્ર આજનો દિવસ જ બાકી છે. ઇન્કમ ટેક્સ વિભાગે પાન ધારકોને વારંવાર યાદ અપાવ્યું છે કે નિર્ધારિત સમય મર્યાદામાં લિંકિંગ ન કરવા પર ગંભીર પરિણામો ભોગવવા પડી શકે છે.

PAN ને આધાર સાથે લિંક કરતા પહેલા, ટેક્સપેયર્સે ઇન્કમ ટેક્સ ઈ-ફાઈલિંગ પોર્ટલ પર 1000નો દંડ ચૂકવવો પડશે. લિંકિંગ રિક્વેસ્ટ સબમિટ કરતા પહેલા આ ફી ઓનલાઇન ભરવી ફરજિયાત છે. જોકે, જે પાન ધારકોએ 1 ઓક્ટોબર 2024 કે તેના પછી પોતાના આધાર એનરોલમેન્ટ ID નો ઉપયોગ કરીને કાર્ડ બનાવ્યું છે, તેમણે ₹1000 ફી આપવાની રહેશે નહીં. આવા લોકો 31 ડિસેમ્બર 2025 સુધી કોઈપણ શુલ્ક વગર પાનને આધાર સાથે લિંક કરી શકશે.

Add Zee News as a Preferred Source

આજે લિંક નહીં કરો તો શું થશે?

કોઈપણ કારણસર જો તમે આજે છેલ્લા દિવસે પણ પાન અને આધાર લિંક નથી કરી શકતા, તો શું થશે? ચાલો જાણીએ. 

પાન કાર્ડ નિષ્ક્રિય (Inoperative) થઈ જશે
સૌથી પહેલા તમારું પાન કાર્ડ ઈનઓપરેટિવ થઈ જશે. આમ થવાથી તમે નાણાકીય અને ટેક્સ સંબંધિત વ્યવહારો માટે પાનનો ઉપયોગ કરી શકશો નહીં.

અટકી જશે આ કામ
ઇન્કમ ટેક્સ રિટર્ન (ITR) ફાઈલ કરવું, નવું બેંક કે ડીમેટ એકાઉન્ટ ખોલવું, મોટી ખરીદી કરવી અથવા ટેક્સ રિફંડ મેળવવા જેવા કામો અટકી જશે.

બેંકિંગ વ્યવહારોમાં મુશ્કેલી
ડિફોલ્ટરને ડેબિટ અને ક્રેડિટ કાર્ડ મેળવવામાં, બેંક કે પોસ્ટ ઓફિસમાં રોકડ જમા કરવામાં અથવા પે-ઓર્ડર ખરીદવામાં મુશ્કેલી આવશે. ₹10,000 થી વધુના બેંક ટ્રાન્ઝેક્શનની પણ પરવાનગી મળશે નહીં.

સરકારી સેવાઓ
પાસપોર્ટ માટે એપ્લાય કરવું કે સબસિડી મેળવવા જેવી સરકારી સેવાઓ મેળવવી મુશ્કેલ બની જશે, કારણ કે ત્યાં પાન-આધાર લિંક હોવું જરૂરી છે.

નવું પાન કાર્ડ
જો જૂનું કાર્ડ ખોવાઈ જાય કે ખરાબ થઈ જાય, તો નવું પાન કાર્ડ બનાવવું પણ મુશ્કેલ બનશે કારણ કે તેના માટે આધાર નંબર આપવો અનિવાર્ય છે.

આધાર અને પાનને કેવી રીતે લિંક કરવું?

1. ઈ-ફાઈલિંગ પોર્ટલ પર જાઓ: 
ઇન્કમ ટેક્સની સત્તાવાર વેબસાઇટ પર જાઓ અને લોગ-ઈન કરો. જો રજીસ્ટ્રેશન ન કર્યું હોય તો પહેલા રજીસ્ટર કરો.

2. લિંક આધાર: 
લોગ-ઈન કર્યા પછી 'My Profile' માં જઈને 'Personal Details' હેઠળ 'Link Aadhaar' પર ક્લિક કરો.

3. વિગતો ભરો: 
તમારો પાન અને આધાર નંબર નાખો અને 'Continue to Pay Through e-Pay Tax' પસંદ કરીને આગળ વધો.

4. ચુકવણી: 
સંબંધિત અસેસમેન્ટ વર્ષ અને પેમેન્ટ ટાઈપમાં 'Other Receipts' પસંદ કરો.

5. ફી સબમિટ કરો: 
નક્કી કરેલી રકમ (₹1000) ભરીને ચલાણ જનરેટ કરો. તમારી બેંક પસંદ કરીને ઓનલાઇન પેમેન્ટ પૂર્ણ કરો.

6. અંતિમ સ્ટેપ: 
પેમેન્ટ થઈ ગયા પછી, ફરીથી પોર્ટલ પર જઈને પાનને આધાર સાથે લિંક કરવાની પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરો.
 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ, ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતની રાજનીતિ, ગુજર

...और पढ़ें
pan aadhaar link last date fine amountaadhaar pan link last date without fineaadhaar pan link last date without penaltyaadhaar pan link last date extended 2025 india onlineaadhaar pan link last date extended 2025aadhaar pan link last date 2025aadhaar pan link last dateAadhaar pan linking deadlineaadhaar pan linkaadhaar pan link status checkaadhaar pan link status

Trending news