/Gold Price Today: આજે ભાવમાં તોતિંગ વધારો, સોના-ચાંદીના ભાવ હવે વધશે કે ઘટશે? રિપોર્ટે આપ્યો મોટો ઝટકો

સોના અને ચાંદીના ભાવમાં આજે ફરીથી એકવાર તેજી જોવા મળી છે. વૈશ્વિક બજાર અને મિડલ ઈસ્ટમાં તણાવના પગલે રોકાણકારો સુરક્ષિત રોકાણ તરફ વળ્યા છે. ઈરાન અને અમેરિકા વચ્ચેની તંગ સ્થિતિ હલકડોલક છે અને હોર્મુઝ પણ સતત તલવારની ધાર પર છે. વૈશ્વિક પરિસ્થિતિઓના પગલે ફરી એકવાર કિમતી ધાતુઓ નવા સ્તરે પહોંચી રહી છે. રિટેલ બજારમાં આજે સોનું 1400 રૂપિયા ઉછળ્યું અને ચાંદી 5800 રૂપિયા ચડી ગઈ. જાણો લેટેસ્ટ રેટ.
આજનો સોના અને ચાંદીનો ભાવ
IBJAની વેબસાઈટ મુજબ 24 કેરેટ સોનાના ભાવમાં આજે 1694 રૂપિયાનો વધારો નોંધાયો છે અને ભાવ 146664 રૂપિયા પર પહોંચ્યો છે. જે ગત અઠવાડિયાના છેલ્લા કારોબારી દિવસે 144970 રૂપિયા પર બંધ થયો હતો. જ્યારે એક કિલો ચાંદીના ભાવમાં 5826 રૂપિયાનો વધારો નોંધાયો છે અને ભાવ 237799 રૂપિયા પર પહોંચ્યો છે જે શુક્રવારે 231973 પર બંધ થયો હતો. આ ભાવમાં મેકિંગ ચાર્જ અને જીએસટી સામેલ હોતા નથી. જાહેર રજાઓ અને શનિવાર તથા રવિવારે ભાવ જાહેર કરવામાં આવતા નથી.
કેરેટ પ્રમાણે આજે 1 ગ્રામ સોનાનો ભાવ
|સોનું (કેરેટમાં)
|સોનાનો ભાવ (એક ગ્રામ પ્રમાણે) રૂપિયામાં
|24 કેરેટ (ફાઈન ગોલ્ડ 999)
|14666
|22 કેરેટ
|14314
|20 કેરેટ
|13053
|18 કેરેટ
|11880
|14 કેરેટ
|9460
|એક કિલો શુદ્ધ ચાંદી
|237799
(સોર્સ- IBJA)
વાયદા બજારમાં આજે સોના-ચાંદીના ભાવ (MCX ભાવ બપોરે 1.20)
કેમ વધ્યા છે ભાવ?
શું કહે છે અમેરિકી સર્વે?
રેકોર્ડ ભાવ છતાં કેમ વધ્યો ભરોસો?
રોકાણકારોના મનમાં આ સવાલ હોય છે. સામાન્ય રીતે જ્યારે કોઈ એસેટ સતત રેકોર્ડ સ્તરો પર પહોંચે ત્યારે રોકાણકારોને પ્રોફિટબુકિંગ અને ઘટાડાનો ડર સતાવતો હોય છે. પરંતુ સોના મામલે તસવીર અલગ જોવા મળી રહી છે. આ સર્વે કહે છે કે ગ્લોબલ આર્થિક અનિશ્ચિતતા, જિયોપોલિટિકલ ટેન્શન, સેન્ટ્રલ બેંકો તરફથી સતત ખરીદી અને સુરક્ષિત રોકાણની વધતી માંગે સોનાની તેજી વધારી છે. આગળ પણ આ કારણો તેજી વધારશે. જેના કારણે સોનું મોંઘુ થવા છતાં રોકાણકારો માટે ભરોસાપાત્ર બનેલું છે.
જુલાઈમાં શું થઈ શકે?
જુલાઈમાં સોનું ક્યાં પહોંચી શકે? ભારતમાં હાલ સોનાનો ભાવ લગભગ 1.45 લાખ રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ છે. જ્યારે ડોલરનો ભાવ લગભગ 95 રૂપિયા ગણીએ તો વૈશ્વિક કિંમતોની અસર ભારતીય બજાર પર પહેલા કરતા વધુ જોવા મળે છે. બ્રોકરેજ હાઉસોનો રિપોર્ટ જોઈએ તો જુલાઈ માટે સોનાની તસવીર હજુ પણ પોઝિટિવ જોવા મળે છે. જો કે અલગ અલગ સંસ્થાનોના અનુમાન અલગ છે. પરંતુ મોટાભાગના સંકેત આપે છે કે સોનું મજબૂત રહી શકે.
બેંક ઓફ અમેરિકાનો સર્વે
Goldman Sachsનું અનુમાન
HSBC અને JP Morgan નો રિપોર્ટ
કેટલે પહોંચી શકે સોનું
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી વિવિધ રિપોર્ટ્સ અને વિશેષજ્ઞોના અનુમાન આધારિત જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)