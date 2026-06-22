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Gold Price Today: આજે ભાવમાં તોતિંગ વધારો, સોના-ચાંદીના ભાવ હવે વધશે કે ઘટશે? રિપોર્ટે આપ્યો મોટો ઝટકો

Gold-Silver Rate Today: નવા અઠવાડિયાના પહેલા જ દિવસે આજે સોના અને ચાંદીમાં મોટો વધારો નોંધાયો છે. વાયદા બજારમાં અને રિટેલ બજારમાં ભાવ ચડ્યા છે. બજારમાં આ તેજી રોકાણકારોની વધતી ખરીદી અને વૈશ્વિક પરિસ્થિતિઓને પગલે જોવા મળી છે. આ ઉપરાંત બેંક ઓફ અમેરિકાના સર્વેમાં સોના-ચાંદીના ભાવ પર શું જણાવવામાં આવ્યું છે એ પણ જાણો. 

Written ByViral Raval
Published: Jun 22, 2026, 01:56 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 02:20 PM IST
Gold Price Today: આજે ભાવમાં તોતિંગ વધારો, સોના-ચાંદીના ભાવ હવે વધશે કે ઘટશે? રિપોર્ટે આપ્યો મોટો ઝટકો
Image Credit: પ્રતિકાત્મક તસવીર

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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