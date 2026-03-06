Today Gold Silver Rate: સોના-ચાંદીના ભાવે લોકોને ચોંકાવ્યા; અમદાવાદ ઝવેરી બજારમાં ઘટાડો, જાણો આજનો લેટેસ્ટ ભાવ
6 March Gold Silver Rate: આજે 6 માર્ચ 2026ના રોજ MCX પર સોનાના ભાવમાં 1,147 અને ચાંદીમાં 5,010 રૂપિયાનો ઉછાળો જોવા મળ્યો છે. ઈરાન-કતાર સંઘર્ષ વચ્ચે સુરક્ષિત રોકાણની માંગ વધતા બજારમાં મોટી તેજી આવી છે. પરંતુ અમદાવાદ ઝવેરી બજારમાં આજનો ભાવ કંઈક અલગ જ કહે છે. અમદાવાદના બજારમાં આજે સામાન્ય ઘટાડો જોવા મળ્યો છે.
- અમદાવાદમાં સોનાનો ભાવ ઘટ્યો
- MCX પર સોના-ચાંદીના ભાવમાં તોતિંગ વધારો
- અચાનક તેજી આવવાનું શું છે કારણ?
- રોકાણકારો માટે શું છે સંકેત?
Trending Photos
Gold Silver Rate Today: આજે 6 માર્ચ 2026ની સવાર રોકાણકારો માટે ચોંકાવનારી રહી છે. ગઈકાલે રાત્રે બજારમાં જે મામૂલી ઘટાડો (Correction) જોવા મળ્યો હતો, તે આજે સવારે તોફાની તેજીમાં ફેરવાઈ ગયો છે. પશ્ચિમ એશિયાની બગડતી સ્થિતિ અને કતાર-ઈરાન સંઘર્ષે સોના અને ચાંદીના ભાવમાં ફરી આગ લગાડી દીધી છે.
જો તમે એવું વિચારી રહ્યા હતા કે સોનાના ભાવ હવે સ્થિર થશે, તો આજના આંકડાઓએ સૌને હેરાન કરી દીધા છે. મલ્ટી કોમોડિટી એક્સચેન્જ (MCX) પર આજે સોના-ચાંદીના ભાવે રોકેટ ગતિ પકડી છે. આંતરરાષ્ટ્રીય તણાવ અને સપ્લાય ચેઈનમાં અવરોધોને કારણે કિંમતી ધાતુઓ નવી ઊંચાઈ પર પહોંચી ગઈ છે.
MCX પર આજની સ્થિતિ
- બજાર ખુલતાની સાથે જ આજે જબરદસ્ત ખરીદી (Buying) જોવા મળી રહી છે.
- સોનું (24 કેરેટ): એપ્રિલ વાયદાનું સોનું આજે 1,147 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામના વધારા સાથે 1,60,820 રૂપિયાની સપાટીએ પહોંચી ગયું છે.
- ચાંદી: ચાંદીમાં 5,010 રૂપિયાની ભારે તેજી નોંધાઈ છે, જેનાથી ચાંદીનો ભાવ 2,67,201 રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામ પર પહોંચી ગયો છે.
અમદાવાદ ઝવેરી બજારમાં આજનો ભાવ
આંતરરાષ્ટ્રીય ઉતાર-ચઢાવ વચ્ચે અમદાવાદના સ્થાનિક બજારમાં આજે સોના અને ચાંદીના ભાવમાં સામાન્ય ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. અમદાવાદના બજારમાં આજના લેટેસ્ટ ભાવ નીચે મુજબ છે..
- 24 કેરેટ સોનું: ₹1,62,920 (પ્રતિ 10 ગ્રામ)
- 22 કેરેટ સોનું: ₹1,49,340 (પ્રતિ 10 ગ્રામ)
- ચાંદી: ₹2,84,900 (પ્રતિ કિલોગ્રામ) – ભાવમાં ₹100નો ઘટાડો નોંધાયો છે.
|શહેર
|સોનાની કિંમત (22 કેરેટ/10 ગ્રામ)
|સોનાની કિંમત (24 કેરેટ/10 ગ્રામ)
|અમદાવાદ
|₹1,49,340
|₹1,62,920
|સુુરત
|₹1,49,340
|₹1,62,920
|વડોદરા
|₹1,49,340
|₹1,62,920
|રાજકોટ
|₹1,49,340
|₹1,62,920
|જામનગર
|₹1,49,340
|₹1,62,920
|ભાવનગર
|₹1,49,340
|₹1,62,920
|જૂનાગઢ
|₹1,49,340
|₹1,62,920
|સુરેન્દ્રનગર
|₹1,49,340
|₹1,62,920
|દાહોદ
|₹1,49,340
|₹1,62,920
|દિલ્હી
|₹1,49,440
|₹1,63,020
|મુંબઈ
|₹1,49,290
|₹1,62,870
|કોલકાતા
|₹1,49,290
|₹1,62,870
|બેંગલુરુ
|₹1,49,290
|₹1,62,870
|હૈદરાબાદ
|₹1,49,290
|₹1,62,870
|ચેન્નાઈ
|₹1,51,190
|₹1,64,940
અચાનક તેજી આવવાનું શું છે કારણ?
કતાર-ઈરાન સંઘર્ષની અસર: ઈરાન દ્વારા કતારના ગેસ પ્લાન્ટ્સ પર હુમલા અને કતાર દ્વારા સપ્લાય રોકવાના કારણે વૈશ્વિક બજારોમાં અસ્થિરતા વધી છે. જ્યારે પણ યુદ્ધ જેવી સ્થિતિ સર્જાય છે, ત્યારે રોકાણકારો શેરબજાર છોડીને સોના (Safe Haven) તરફ વળે છે.
રૂપિયાની નબળાઈ: ડોલર સામે રૂપિયાના ઘટતા સ્તરે ભારતમાં સોનાની આયાત વધુ મોંઘી બનાવી દીધી છે, જેનો સીધો બોજ ઘરેલુ કિંમતો પર દેખાઈ રહ્યો છે.
સપ્લાય ચેઈન સંકટ: પશ્ચિમ એશિયામાં વધતા તણાવને કારણે લોજિસ્ટિક્સ અને ટ્રાન્સપોર્ટેશન મોંઘું થયું છે, જેના લીધે બુલિયન માર્કેટમાં અફરાતફરીનો માહોલ છે.
રોકાણકારો માટે શું છે સંકેત?
બજારના નિષ્ણાતો માને છે કે સોનાએ 1,60,000ની મનોવૈજ્ઞાનિક સપાટી (Psychological Level) પાર કરી લીધી છે, જે સંકેત આપે છે કે તેજી હજુ યથાવત રહી શકે છે. ચાંદીનું 2.67 લાખને પાર જવું એ ઇન્ડસ્ટ્રિયલ ડિમાન્ડ અને રોકાણ બંને મજબૂત હોવાનું દર્શાવે છે.
શું હજુ ભાવ વધશે?
વર્તમાન સંજોગો જોતા સોનાનો આગામી લક્ષ્યાંક 1.65 લાખ અને ચાંદીનો 2.75 લાખ રૂપિયા જણાઈ રહ્યો છે. જો તમે ખરીદી કરવાનું વિચારી રહ્યા હોવ, તો હાલ બજારમાં ભારે ઉતાર-ચઢાવ છે, તેથી હપ્તે-હપ્તે રોકાણ કરવું (SIP મોડ) શ્રેષ્ઠ વિકલ્પ સાબિત થઈ શકે છે.
ઉલ્લેખનીય છે કે સોના-ચાંદીના ભાવમાં જીએસટી (GST) અને મેકિંગ ચાર્જીસ અલગથી લાગુ પડે છે, તેથી અંતિમ ભાવ માટે તમારા સ્થાનિક ઝવેરીનો સંપર્ક કરવો હિતાવહ છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે