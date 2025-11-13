Prev
15 નવેમ્બરથી બદલાઈ જશે ટોલ પ્લાઝાના નિયમ; જો આ ભૂલ કરી તો બમણો ચૂકવવો પડશે ટોલ

New Toll Plaza Rules: સરકારે ટોલ ચુકવણીના નિયમોમાં મોટો ફેરફાર કર્યો છે, જે 15 નવેમ્બર, 2025થી દેશભરમાં લાગુ થશે. હવે, FASTag વગર ટોલ પર પહોંચવું પહેલા કરતાં વધુ મોંઘુ થઈ શકે છે. અહીં વધુ જાણો...

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Nov 13, 2025, 12:46 PM IST

15 નવેમ્બરથી બદલાઈ જશે ટોલ પ્લાઝાના નિયમ; જો આ ભૂલ કરી તો બમણો ચૂકવવો પડશે ટોલ

New Toll Plaza Rules: જો તમે વારંવાર હાઇવે પર મુસાફરી કરો છો, તો આ સમાચાર તમારા માટે ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. 15 નવેમ્બર, 2025 થી, ટોલ પ્લાઝા પર એક નવો નિયમ લાગુ થશે, જેની સીધી અસર તમારા ખિસ્સા પર પડશે. જો તમારા વાહનમાં FASTag નથી અથવા ટેગ નિષ્ફળ જાય છે, તો તમને ભારે દંડનો સામનો કરવો પડી શકે છે. જો કે, સરકારે ડિજિટલ ચુકવણી કરનારાઓ માટે નોંધપાત્ર છૂટની જાહેરાત કરી છે.

નવો નિયમ શું છે?
કેન્દ્ર સરકારે નેશનલ હાઇવે ફી (રેટ નક્કી કરવા અને વસૂલવા) નિયમો, 2008 માં સુધારો કર્યો છે અને નવો નિયમ લાગુ કર્યો છે. આ નિયમ હેઠળ, જો કોઈ વાહન ચાલક માન્ય FASTag વગર ટોલ પ્લાઝામાં પ્રવેશ કરે છે અને રોકડ ચુકવણી કરે છે, તો તેમની પાસેથી બમણી ટોલ ફી વસૂલવામાં આવશે. જો કે, જો તે જ વાહનચાલક UPI અથવા ડિજિટલી ચુકવણી કરે છે, તો તેમણે ટોલ ફીનો માત્ર 1.25 ગણો ચૂકવવો પડશે. પરિણામે, વાહનચાલકોને હવે રોકડ કરતાં ડિજિટલ ચુકવણીથી ઓછો ખર્ચ થશે.

તમે આને એક ઉદાહરણથી સમજી શકો છો. ધારો કે તમારા વાહનનો ટોલ ₹100 છે. જો તમારો FASTag કામ કરી રહ્યો છે, તો તે ફક્ત ₹100 થશે. જો તમારો FASTag કામ ન કરે અને તમે રોકડમાં ચૂકવણી કરો, તો તમારે ₹200 ચૂકવવા પડશે. જો તમારો FASTag કામ ન કરે અને તમે UPI નો ઉપયોગ કરીને ચૂકવણી કરો, તો તમારે ₹125 ચૂકવવા પડશે. આનો અર્થ એ છે કે ડિજિટલ ચૂકવણીમાં હવે સીધી રાહત મળશે, જ્યારે રોકડ વ્યવહારોમાં વધુ ફી લાગશે.

સરકારે આ ફેરફાર કેમ કર્યો?
કેન્દ્રીય માર્ગ પરિવહન અને ધોરીમાર્ગ મંત્રાલયના જણાવ્યા અનુસાર, આ સુધારાનો હેતુ ટોલ વસૂલાત પ્રણાલીને પારદર્શક બનાવવા, રોકડ વ્યવહારો ઘટાડવા અને ડિજિટલ ચુકવણીઓને પ્રોત્સાહન આપવાનો છે. મંત્રાલય જણાવે છે કે આ પગલાથી ટોલ પ્લાઝા પર લાંબી કતારો ઓછી થશે જ, પરંતુ મુસાફરોને ઝડપી અને સરળ મુસાફરીનો અનુભવ પણ મળશે.

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ, ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે.

