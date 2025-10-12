1 વર્ષની FD પર સૌથી વધુ વ્યાજ આપી રહી છે આ બેન્ક, મળશે 8% સુધીનું શાનદાર રિટર્ન!
Bank Fixed Deposit Rates: જો તમે તમારી બચતને સુરક્ષિત રીતે રોકાણ કરવાનું પ્લાનિંગ કરી રહ્યા છો, તો આ સમાચાર તમારા માટે કામના છે. ફિક્સ્ડ ડિપોઝિટ (FD) હજુ પણ તમારી બચતનું રોકાણ કરવા અને સારું રિટર્ન મેળવવા માટે બેસ્ટ વિકલ્પોમાંથી એક છે.
Trending Photos
Bank Fixed Deposit Rates: જો તમે તમારી બચતને સુરક્ષિત રીતે રોકાણ કરવાનું પ્લાનિંગ કરી રહ્યા છો, તો આ સમાચાર તમારા માટે કામના છે. ફિક્સ્ડ ડિપોઝિટ (FD) હજુ પણ તમારી બચતનું રોકાણ કરવા અને સારું રિટર્ન મેળવવા માટે બેસ્ટ વિકલ્પોમાંથી એક છે. હાલના સમયમાં દેશના સૌથી મોટા પ્રાઈવેટ સેક્ટરના લેન્ડરથી લઈને સરકારી બેંકો સુધી બધા જ તેમના ગ્રાહકોને ફિક્સ્ડ ડિપોઝિટ પર શાનદાર રિટર્ન આપે છે. નોંધનીય છે કે, ઘણી બેન્કો એક વર્ષની ફિક્સ્ડ ડિપોઝિટ પર 8% સુધીનું વ્યાજ આપી રહી છે. ચાલો એક વર્ષની ફિક્સ્ડ ડિપોઝિટ પર સૌથી વધુ વળતર આપતી ટોપની 10 બેન્કો પર નજર કરીએ.
કેનેરા બેન્ક આપી રહી છે 7.50% વ્યાજ
DCB બેન્ક તેના સામાન્ય ગ્રાહકોને 1 વર્ષની FD પર 7.25% અને સિનિયર સિટીઝન ગ્રાહકોને 7.75% સુધી વ્યાજ આપી રહી છે. જ્યારે તમિલનાડુ મર્કેન્ટાઇલ બેન્ક તેના સામાન્ય ગ્રાહકોને 1 વર્ષની FD પર 7.25% અને સિનિયર સિટીઝન ગ્રાહકોને 7.75% સુધી વ્યાજ આપી રહી છે. આ ઉપરાંત કેનેરા બેન્ક તેના સામાન્ય ગ્રાહકોને 1 વર્ષની FD પર 7% અને સિનિયર સિટીઝન ગ્રાહકોને 7.50% સુધી વ્યાજ આપી રહી છે.
બેન્ક ઓફ ઈન્ડિયા આપી રહી છે બમ્પર રિટર્ન
કર્ણાટક બેન્ક તેના સામાન્ય ગ્રાહકોને 1 વર્ષની FD પર 7% અને સિનિયર સિટીઝન ગ્રાહકોને 7.40% વ્યાજ આપી રહી છે. જ્યારે ડોયચે બેન્ક તેના સામાન્ય ગ્રાહકોને 1 વર્ષની FD પર 7% વ્યાજ અને સિનિયર સિટીઝન ગ્રાહકોને સમાન વ્યાજ દર ઓફર કરી રહી છે. આ ઉપરાંત RBL બેન્ક તેના સામાન્ય ગ્રાહકોને 1 વર્ષની FD પર 7% અને તેના સિનિયર સિટીઝન ગ્રાહકોને 7.50% વ્યાજ આપી રહી છે. બેન્ક ઓફ ઈન્ડિયા તેના સામાન્ય ગ્રાહકોને 1 વર્ષની FD પર 7% અને તેના સિનિયર સિટીઝન ગ્રાહકોને સમાન સમયગાળા માટે 7.50% વ્યાજ આપી રહી છે.
SBI પણ આપી રહી છે શાનદાર રિટર્ન
બીજી તરફ સ્ટેટ બેન્ક ઓફ ઈન્ડિયા તેના સામાન્ય ગ્રાહકોને 1 વર્ષની FD પર 6.80% અને સિનિયર સિટીઝન ગ્રાહકોને 7.30% સુધીનું વ્યાજ આપી રહી છે. આ ઉપરાંત બેન્ક ઓફ બરોડા સામાન્ય ગ્રાહકોને 1 વર્ષની FD પર 6.75% અને સિનિયર સિટીઝન ગ્રાહકોને 7.25% સુધીનું વ્યાજ આપી રહી છે. જ્યારે સેન્ટ્રલ બેન્ક ઓફ ઈન્ડિયા તેના સામાન્ય ગ્રાહકોને 1 વર્ષની FD પર 6.75% અને સિનિયર સિટીઝન ગ્રાહકોને 7.25% સુધીનું વ્યાજ આપી રહી છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે