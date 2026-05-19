/Cheapest Gold Price: દુનિયાના આ 10 દેશોમાં મળે છે સસ્તું સોનું, જાણો લિસ્ટમાં કેટલામાં નંબર પર છે ભારત

Cheapest Gold Price: આમ તો દુનિયાબરમાં સોના-ચાંદીની કિંમતો મોંઘી છે, તેમ છતાં ઘણા એવા દેશ છે જ્યાં તમને ભારત કરતા સસ્તું સોનું મળશે. અહીં તમે આ દેશોનું લિસ્ટ જોઈ શકો છો.
Cheapest Gold Price: ભારતમાં સોનું માત્ર જ્વેલરી નહીં મહિલાઓ માટે એ લાગણી છે. લગ્ન-પ્રસંગથી લઈને તહેવારો સુધી, અહીં તો દરેક સમયે સોનાની માંગ વધી જાય છે. જોકે દુનિયાભરમાં સોનાના ભાવમાં વધારો થયો છે, પરંતુ ઘણા દેશ એવા છે જ્યાં ભારતથી સસ્તું સોનું મળી રહ્યું છે. હકીકતમાં અલગ-અલગ દેશોમાં ટેક્સ, ઇમ્પોર્ટ ડ્યૂટી, જીએસટી અને મેકિંજ ચાર્જ અલગ હોય છે. આ કારણે સોનાની કિંમતમાં મોટો તફાવત જોવા મળે છે. તાજેતરના રિપોર્ટ્સ પ્રમાણે દુબઈ આજે પણ દુનિયામાં સૌથી સસ્તા સોનાના મામલામાં ટોપ પર છે. અહીં તમે તે 10 દેશોનું લિસ્ટ જોઈ શકો છો, જ્યાં તમને સસ્તું સોનું મળશે.
રિપોર્ટ્સ અનુસાર 2026મા દુનિયાના 10 દેશ જ્યાં સસ્તું સોનું મળે છે-
1. UAE (દુબઈ)
2. હોંગકોંગ
૩. સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડ
4. સિંગાપોર
5. તુર્કી
6. ઇન્ડોનેશિયા
7. થાઇલેન્ડ
8. કતાર
9. મલેશિયા
10. સાઉદી અરેબિયા
ભારત ક્યા નંબર પર છે?
મજાની વાત છે કે ભારત ટોપ-10 સૌથી સસ્તું સોનું મળતા દેશમાં સામેલ નથી. તેનું સૌથી મોટું કારણ ઇમ્પોર્ટ ડ્યૂટી અને જીએસટી છે. ભારતમાં સોના પર ઇમ્પોર્ટ ડ્યૂટી અને 3% GST લાગે છે, જેના કારણે કિંમત આંતરરાષ્ટ્રીય બજારની તુલનામાં વધી જાય છે. પરંતુ ભારતમાં જ્વેલરીની વેરાયટી, ભરોસો અને રીસેલ માર્કેટ ખુબ મજબૂત માનવામાં આવે છે. આ કારણે અહીં સોનું મોંઘુ હોવા છતાં માંગ ઓછી નથી.
દુબઈમાં કેમ તૂટી પડે છે ભારતીય ખરીદદારો?
ભારતીય પર્યટકો વચ્ચે દુબઈથી સોનું ખરીદવાનો ટ્રેન્ડ ખુબ જૂનો છે. ત્યાં મેકિંગ ચાર્જ ઓછો હોય છે અને ગોલ્ડની પ્યોરિટી પર ભરોસો વધુ હોય છે. એટલું જ નહીં દુબઈમાં ડિઝાઇનની વેરાયટી મળે છે અને ટેક્સ પણ ઓછો હોય છે, તો કિંમત નીચે રહે છે. આ કારણે લગ્ન કે મોટા રોકાણ પહેલા ઘણા લોકો દુબઈથી સોનું ખરીદવાનું પસંદ કરે છે.
શું વિદેશથી સસ્તું સોનું ખરીદવું હંમેશા ફાયદાનો સોદો છે?
નહીં, તેવું જરૂરી નથી. વિદેશથી ગોલ્ડ ખરીદવા સમયે કસ્ટમ ડ્યૂટી, યાત્રા ખર્ચ અને ભારતીય નિયમોનું ધ્યાન રાખવું પડે છે. નક્કી મર્યાદાથી વધુ સોનું લાવવા પર ખુબ ટેક્સ આપવો પડી શકે છે. આ સિવાય એક્સપર્ટ સલાહ આપે છે કે માત્ર સસ્તું સોનું ખરીદી ગોલ્ડ ન ખરીદો. હંમેશા હોલમાર્ક, બિલ અને વિશ્વસનીય વિક્રેતા પાસેથી સોનું ખરીદો. સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ પર પણ લોકો નકલી કે બિલ વગરના સોનાથી બચવાની સલાહ આપે છે.