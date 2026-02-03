15-20 હજાર રૂપિયામાં ગામમાં શરૂ કરો આ 5 બિઝનેસ, દરરોજ થશે મોટી કમાણી
Business Ideas : જો તમે ગામમાં રહો છો અને નાના પાયે બિઝનેસ શરૂ કરવા માંગો છો તો આ માહિતી તમારા માટે ઉપયોગી સાબિત થઈ શકે છે. એવા ઘણા વ્યવસાયો છે, જેમાં ફક્ત 15,000-20,000 રૂપિયાના રોકાણથી સારી આવક મેળવી શકાય છે. આ લેખમાં અમે તમને આવા જ કેટલાક બિઝનેસ આઈડિયા જણાવીશું.
શાકભાજી અને ફળોની દુકાન
ગામડાઓમાં હંમેશા તાજા અને સિઝનેબલ શાકભાજી અને ફળોની માંગ રહે છે. તમે તમારા ઘરની નજીક અથવા ગામના મુખ્ય રસ્તા પર એક નાની દુકાન શરૂ કરી શકો છો. શરૂઆતમાં તમારે કેટલીક ટોપલીઓ, એક નાનો સ્ટોલ અને તાજા શાકભાજીની જરૂર પડશે. શરૂઆતમાં વ્યવસાય થોડો ધીમો હોઈ શકે છે, પરંતુ એકવાર તમે તમારો વ્યવસાય સેટ કરી લો પછી તમે સારી કમાણી કરી શકો છો.
ડેરી અથવા દૂધ ઉત્પાદન
ડેરી ફાર્મિંગ વ્યવસાયને ગામડાઓમાં સૌથી સલામત અને સૌથી નફાકારક સાહસોમાંનો એક માનવામાં આવે છે. 15,000-20,000 રૂપિયાના નાના રોકાણ સાથે પણ આને "સ્માર્ટ મોડેલ" તરીકે શરૂ કરી શકાય છે. આ બજેટમાં આગલ જતાં તમે મોટી ડેરી ખોલી શકશો અને તમે દૂધ સંગ્રહ અને સપ્લાયનો વ્યવસાય શરૂ કરી શકશો. તમે નજીકના ઘરોમાંથી દૂધ એકત્રિત કરીને તેને શહેર અથવા મોટી ડેરી કંપનીઓને સપ્લાય કરી શકો છો.
પોર્ટેબલ ફૂડ સ્ટોલ અથવા નાસ્તાની દુકાન
ગામમાં ચા, સમોસા, જ્યુસ વગેરે નાના ફૂડ સ્ટોલ શરૂ કરી શકાય છે. પ્રારંભિક રોકાણમાં નાના સાધનો, વાસણો અને સામાનની જરૂર પડશે. આ વ્યવસાય સવાર અને સાંજે બંને સમયે સારો નફો કરાવશે. સારી આવક મેળવવા માટે તમે તમારા પોર્ટેબલ ફૂડ સ્ટોલ અથવા નાસ્તાની દુકાનને કોઈપણ ભીડવાળી જગ્યાએ લઈ જઈ શકો છો.
બીજ અને ખાતરની દુકાન
ખેડૂતોની જરૂરિયાત મુજબ બિયારણ, ખાતર અને ખાતરનો નાનો સ્ટોક રાખીને તમે આ વ્યવસાય શરૂ કરી શકો છો. 15-20 હજાર રૂપિયામાં થોડો સ્ટોક અને દુકાન બનાવી શકાય છે. ગામડાઓમાં ખેડૂતો માટે આ વ્યવસાય ખૂબ ઉપયોગી છે.
મોબાઇલ રિચાર્જ અને સ્ટેશનરીની દુકાન
ગામડાઓમાં મોબાઇલ રિચાર્જ, ડેટા પેક અને સ્ટેશનરીની વસ્તુઓની હંમેશા માંગ રહે છે. આ વ્યવસાય એક નાના સ્ટોલ, મોબાઇલ રિચાર્જ ડિવાઈસ અને કેટલીક સ્ટેશનરી વસ્તુઓથી શરૂ કરી શકાય છે.
