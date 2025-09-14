Prev
ફાટેલી, ગંદી અને જૂની નોટો હવે નહીં રહે નકામી, આ જગ્યાએ બદલી આપશે, RBIએ જણાવી સરળ રીત

Exchange Damaged Currency: શું તમારા પાકીટ કે કબાટમાં ફાટેલી જૂની નોટો પડી છે, જેને જોઈને તમને લાગે છે કે આ હવે ઉપયોગી નથી? જો હા, તો ગભરાવાની જરૂર નથી. રિઝર્વ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા (RBI) એ સ્પષ્ટ કર્યું છે કે આવી નોટો કોઈપણ સંજોગોમાં નકામી નથી.

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Sep 14, 2025, 06:14 PM IST

ફાટેલી, ગંદી અને જૂની નોટો હવે નહીં રહે નકામી, આ જગ્યાએ બદલી આપશે, RBIએ જણાવી સરળ રીત

Exchange Damaged Currency: ફાટેલી જૂની નોટો પર રિઝર્વ બેંક ઓફ ઈન્ડિયાએ સ્પષ્ટ કર્યું છે કે આવી નોટો કોઈપણ સંજોગોમાં નકામી નથી. બેંકિંગ નિયમો હેઠળ, આ સરળતાથી બદલી શકાય છે. ફક્ત એ મહત્વનું છે કે તમે યોગ્ય પ્રક્રિયા સમજો અને તે મુજબ બેંકમાં જાઓ.

RBI અનુસાર, ત્રણ પ્રકારની ખરાબ નોટો છે

  • ગંદી નોટો: જે ગંદી થઈ ગઈ છે અથવા થોડી ફાટી ગઈ છે પરંતુ મોટાભાગનો ભાગ સુરક્ષિત છે.
  • ફાટેલી નોટો: જેનો અમુક ભાગ ગુમ છે અથવા તેને મોટું નુકસાન થયું છે.
  • અપૂર્ણ નોટો: છાપકામમાં ભૂલો અથવા ફેરફારવાળી.
  • બેંકો આ ત્રણેય પ્રકારની નોટો સ્વીકારવા માટે બંધાયેલી છે, જો નોટમાં મહત્વપૂર્ણ સુરક્ષા સુવિધાઓ હાજર હોય.

ક્યાં અને કેવી રીતે બદલવી

તમે વાણિજ્યિક બેંક, સહકારી બેંક અથવા પ્રાદેશિક ગ્રામીણ બેંકની કોઈપણ શાખામાં ફાટેલી, ગંદી અથવા જૂની નોટો બદલાવી શકો છો. આ માટે, તમારે RBI ઓફિસ જવાની જરૂર નથી. નાના નુકસાનવાળી નોટો તાત્કાલિક બેંક કાઉન્ટર પર બદલવામાં આવે છે. બીજી બાજુ, જો નોટ ખૂબ જ ફાટેલી અથવા અપૂર્ણ હોય, તો મામલો RBIના નિર્ણય પ્રક્રિયામાં મોકલવામાં આવે છે. ખાસ વાત એ છે કે આ માટે તમારે તે બેંકના ગ્રાહક બનવાની જરૂર નથી.

તમને કેટલી કિંમત મળશે?

જો નોટનો અડધાથી વધુ ભાગ સ્વચ્છ અને ઓળખી શકાય તેવો હશે, તો તમને તેની સંપૂર્ણ કિંમત મળશે. પરંતુ જો નોટનો અડધાથી ઓછી ભાગ બાકી રહેશે, તો બેંક તેને નકારી કાઢશે. ખાસ કરીને 500 અને 2000 રૂપિયાની નોટોમાં, કડક તપાસ કરવામાં આવે છે જેથી કોઈ છેતરપિંડી ન થાય.

ધ્યાનમાં રાખવા માટેની ટિપ્સ

  • નોટને વધુ ફાડવાનું કે નુકસાન કરવાનું ટાળો.
  • આવી નોટોનો વ્યવહારોમાં ઉપયોગ કરશો નહીં, તેમને સીધા બેંકમાં લઈ જાઓ.
  • નોટ પર સ્ટેપલ, ટેપ અથવા વધારાના નિશાન લગાવવાનું ટાળો, જોકે આવી નોટો પણ બદલી શકાય છે.
  • ફોર્મ 26AS ની જેમ, અહીં પણ બેંકના નિયમો જાણવું મહત્વપૂર્ણ છે, નહીં તો બિનજરૂરી અસુવિધા થઈ શકે છે.

ગ્રાહક સુરક્ષા માટે RBIની પહેલ

RBI સમયાંતરે તેની માર્ગદર્શિકા અપડેટ કરે છે અને બેંકોને માન્ય ફાટેલી કે ગંદી નોટોને નકારી ન દેવાની સૂચના આપે છે. જો કોઈ શાખા આવી નોટો સ્વીકારવાનો ઇનકાર કરે તો પણ તેને દંડ પણ થઈ શકે છે.

