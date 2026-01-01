2.65 લાખ કરોડનો થશે ખેલ! Reliance jio થી લઈને Flipkart સુધી... IPO ની લાઇનમાં અનેક મોટી કંપનીઓ
IPOs in 2026: 2026 માં, નાણાકીય સેવાઓ, ઉત્પાદન, ગ્રાહક માલ, ટેકનોલોજી અને માળખાગત સુવિધાઓ જેવા ક્ષેત્રોની ઘણી મોટી અને વૈવિધ્યસભર કંપનીઓ બજારમાંથી ભંડોળ એકત્ર કરવા માટે તૈયાર છે.
IPOs in 2026: ભારતના પ્રાઇમરી માર્કેટમાં વર્ષ 2025મા ગજબની હલચલ જોવા મળી હતી. આ દરમિયાન 103 ભારતીય કંપનીઓએ મેનબોર્ડ આઈપીઓ દ્વારા 1,75,901 રૂપિયા એકત્ર કર્યા, જે તેના એક વર્ષ પહેલા 91 IPO દ્વારા એકત્ર કરવામાં આવેલા 1,59,784 કરોડ રૂપિયાથી 10 ટકા વધુ છે. આ વર્ષે પણ ઈનિશિયલ પબ્લિક ઓફરિંગ (IPO) ની ગતિ યથાવત રહેવાની આશા છે.
એક અહેવાલ મુજબ, વર્ષ 2026 માં, નાણાકીય સેવાઓ, ઉત્પાદન, ગ્રાહક માલ, ટેકનોલોજી અને માળખાગત સુવિધાઓ જેવા ક્ષેત્રોની ઘણી મોટી અને વૈવિધ્યસભર કંપનીઓ બજારમાંથી ભંડોળ એકત્ર કરવા માટે તૈયાર છે, જેના કારણે કુલ ભંડોળ એકત્રીકરણ લગભગ રૂ. 2.65 લાખ કરોડ હોવાનો અંદાજ છે.
1.40 લાખ કરોડોના IPO ને મંજૂરીની પ્રતીક્ષા
માર્કેટ ડેટા પ્રોવાઇડર PRIME ડેટાબેસના એક રિપોર્ટ અનુસાર 2026 માટે પાઇપલાઇનમાં એકથી એક કંપનીઓના આઈપીઓ લોન્ચ થશે. લગભગ 1.40 લાખ કરોડ રૂપિયાના આઈપીઓ સિક્યોરિટી એન્ડ એક્સચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઈન્ડિયા (SEBI) ની મંજૂરીની રાબ જોઈ રહ્યાં છે, જ્યારે 1.25 લાખ કરોડ રૂપિયાના અન્ય આઈપીઓને રેગુલેટરની મંજૂરી મળી ગઈ છે અને તે એક્સચેન્જ પર પોતાની શરૂઆત કરી શકે છે.
લાઇનમાં અનેક મોટી કંપનીઓ પણ
તમને જણાવી દઈએ કે આ વર્ષે આઈપીઓ માટે લાઇનમાં લાગેલી 202 કંપનીઓમાંથી સાત નવી-એઝ ટેક્નોલોજી ફર્મ 22500 કરોડ રૂપિયા એકત્ર કરવાનો પ્લાન બનાવી રહી છે. તેમાંથી ઝોમેટોની પેરેન્ટ કંપની Eternal, Nykaa ને ઓપરેટ કરનારી FSN ઈ-કોમર્સ વેન્ચર્સ અને પેટીએમની પેરેન્ટ કંપની One 97 કમ્યુનિકેશન્સ સામેલ છે.
આ સિવાય Reliance Jio, Flipkart, boAt, Hero FinCorp, OYO જેવી મોટી કંપનીઓ પણ આઈપીઓ લાવવાની તૈયારીમાં લાગી છે. આઈપીઓની આ ભીડમાં એક્સપર્ટ્સ રોકાણકારોને સિલેક્ટિવ રહેવાની સલાહ આપે છે અને બિઝનેસના ફન્ડામેન્ટલ, પ્રોફિટેબિલિટી અને વેલ્યુએશન ડિસિપ્લિન પર ફોકસ કરવાનું કહે છે.
