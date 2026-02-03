India US Trade Deal: ભારત અને અમેરિકા વચ્ચે થઈ ટ્રેડ ડીલ, ઘરેણાં, કપડાં, કાર... જાણો શું થશે સસ્તું
India US Trade Deal: એક્સપર્ટના મતે ભારત અને અમેરીકા વચ્ચે થયેલી ટ્રેડ ડીલના કારણે ભારતને મોટો ફાયદો થશે, ભારતના આ સેક્ટરમાં મોટા પ્રમાણમાં નિકાસ થશે અને શેર બજારમાં પણ તેની અસર જોવા મળી રહી છે. ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ અને PM નરેન્દ્ર મોદી વચ્ચેની વાતચીત બાદ આ ડીલ થઈ હોવાનું માનવામાં આવી રહ્યું છે.
India US Trade Deal: સોમવાર અને 2 ફેબ્રુઆરી 2026ના રોજ ભારત અને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ વચ્ચે થયેલી ટ્રેડ ડિલને કારણે ભારતના અર્થતંત્ર માટે એક ઐતિહાસિક વળાંક માનવામાં આવી રહ્યો છે. રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ અને વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી વચ્ચે ફોન પર થયેલી વાતચીત બાદ આ મેગા ડીલની જાહેરાત કરવામાં આવી હતી. આ ડીલ સંપૂર્ણપણે વેપાર પર આધારિત છે, જેમાં બંને દેશો નોંધપાત્ર છૂટછાટો આપી રહ્યા છે. ચાલો જાણીએ આ ડીલની શરતો અને કયા ભારતીય ક્ષેત્રોને તેનાથી સૌથી વધુ ફાયદો થશે.
ડીલની શરતો શું છે?
ટેરિફ ઘટાડો: યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સે ભારતીય માલ પર પારસ્પરિક ટેરિફ 25%થી ઘટાડીને 18% કર્યો છે, જે અગાઉ 50% સુધી પહોંચ્યો હતો.
રશિયન તેલ પર પ્રતિબંધ: આ ડીલની સૌથી મોટી શરત એ છે કે ભારત હવે રશિયા પાસેથી ક્રૂડ ઓઇલ ખરીદશે નહીં. તેના બદલે, ભારત યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ અને વેનેઝુએલા પાસેથી તેની ઊર્જા જરૂરિયાતો પૂરી કરશે.
શૂન્ય ટેરિફનું લક્ષ્ય: ભારતે યુએસ ઉત્પાદનો પરના તમામ ટેરિફ અને નોન-ટેરિફ અવરોધોને 0% સુધી ઘટાડવા માટે કામ કરવા માટે પ્રતિબદ્ધતા વ્યક્ત કરી છે.
$500 બિલિયનની ખરીદી: બાય અમેરિકન નીતિ હેઠળ, ભારત આગામી થોડા વર્ષોમાં યુએસ પાસેથી 500 બિલિયન ડોલરથી વધુ મૂલ્યના ઊર્જા, ટેકનોલોજી, કોલસો અને કૃષિ ઉત્પાદનો ખરીદશે.
આ ક્ષેત્રોને સૌથી વધુ ફાયદો થશે
યુએસ ટેરિફ ઘટાડાથી ભારતની નિકાસમાં વધારો થશે. આ પાંચ ક્ષેત્રોને સૌથી વધુ ફાયદો થશે.
ટેક્સટાઇલ અને એપેરલ: યુએસ ટેરિફમાં ઘટાડો થવાથી યુએસમાં ભારતીય કપડાં સસ્તા થશે, જેના કારણે નિકાસ અને ઓર્ડરમાં વધારો થશે.
આઇટી સેવાઓ અને ટેક: ભારતે યુએસ પાસેથી હાઇ-ટેક માલ ખરીદવાનું કહ્યું છે, જે ભારતીય આઇટી કંપનીઓને મોટા પ્રોજેક્ટ્સ અને સહ-વિકાસ માટે તકો પૂરી પાડશે.
ફાર્મા: ફાર્માસ્યુટિકલ નિકાસ પર ટેક્સના બોજમાં ઘટાડો યુએસ બજારમાં ભારતીય જેનેરિક દવાઓની હાજરીને વધુ મજબૂત બનાવશે.
ઓટો કોમ્પોનન્ટ્સ: યુએસ ભારતીય ઓટો પાર્ટ્સ ઉત્પાદકો માટે એક મુખ્ય બજાર છે. 7 ટકા ટેરિફ ઘટાડાથી તેમના માર્જિનમાં વધારો થશે.
જ્વેલરી અને ચામડું: હાથથી બનાવેલા ઘરેણાં અને ચામડાના ઉત્પાદનો પર ડ્યુટીમાં ઘટાડો આ શ્રમ-સઘન ઉદ્યોગોને નોંધપાત્ર રાહત આપશે.
ડીલની અસર
બજારમાં તેજી: આ ડીલના સમાચાર બાદ, મંગળવારે GIFT નિફ્ટીમાં લગભગ 1,000 પોઈન્ટનો વધારો જોવા મળ્યો. રોકાણકારો માને છે કે આનાથી ભારતના GDP વૃદ્ધિને નવી ગતિ મળશે.
વૈશ્વિક પરિસ્થિતિ: બ્રિટન અને યુરોપિયન યુનિયન પછી, યુએસ સાથે આવી ડીલ પર પહોંચવું એ ભારત માટે એક મોટી રાજદ્વારી જીત છે, ખાસ કરીને યુએસની કડક ટેરિફ નીતિઓને ધ્યાનમાં રાખીને.
એક્સપર્ટ માને છે કે આ ડીલ ફક્ત વેપાર વિશે નથી, તે ચીનની તુલનામાં ભારતને અમેરિકાના સૌથી વિશ્વસનીય આર્થિક ભાગીદાર તરીકે સ્થાપિત કરે છે.
