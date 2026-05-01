7 કલાક મોડી પડી ટ્રેન તો રેલવેએ ચૂકવવું પડ્યું 1.3 લાખનું વળતર, જાણો શું કહે છે રેલવેનો નિયમ?
Railway Compensation Rules: શું તમે ક્યારેય ટ્રેન મોડી પડવાને કારણે મુશ્કેલીમાં મુકાયા છો? જો હા, તો આ સમાચાર તમારા માટે ખૂબ ઉપયોગી સાબિત થઈ શકે છે. તાજેતરમાં, ઓડિશાની એક ગ્રાહક અદાલતે (Consumer Court) ભારતીય રેલવેને ટ્રેન મોડી પડવા બદલ એક વ્યક્તિને 1.3 લાખ રૂપિયાનું વળતર ચૂકવવાનો આદેશ આપ્યો છે. આ કિસ્સો ઓડિશાના બાલાંગીર જિલ્લાનો છે.
Railway Compensation Rules: ચંડી પ્રસાદ ખમારી નામના એક વ્યક્તિએ ફરિયાદ કરી હતી કે 2024 માં તેમની ટ્રેન લગભગ સાત કલાક મોડી પડી હતી. આ વિલંબને કારણે તેઓ તેમની પહેલાથી બુક કરાયેલી ફ્લાઇટ ચૂકી ગયા હતા. ખમારીએ 23 ઓગસ્ટ, 2024 માટે ઝારસુગુડાથી હાવડા માટે ટ્રેન ટિકિટ બુક કરાવી હતી. રેલ્વે સમયપત્રક અનુસાર, ટ્રેન સાંજે 7:50 વાગ્યે ઉપડવાની હતી અને સવારે 3:55 વાગ્યે હાવડા પહોંચવાની હતી. આ સમયપત્રકના આધારે, ખમારીએ ગુવાહાટી માટે ફ્લાઇટ બુક કરાવી, જે સવારે 8:05 વાગ્યે ઉપડવાની હતી. આનો અર્થ એ થયો કે ટ્રેન દ્વારા તેમના આગમન અને ફ્લાઇટ દ્વારા પ્રસ્થાન વચ્ચે લગભગ ચાર કલાકનું અંતર હતું.
ટ્રેન ઝારસુગુડાથી જ બે કલાક મોડી ઉપડી હતી અને કોલકાતા પહોંચતા સુધીમાં તે 7 કલાક મોડી થઈ ગઈ હતી. પરિણામે તેમની ફ્લાઇટ છૂટી ગઈ. ખમારીએ જણાવ્યું કે તેમણે રેલવેમાં અનેકવાર ફરિયાદ કરી પરંતુ કોઈ સંતોષકારક જવાબ મળ્યો નહીં. ફ્લાઇટ કેન્સલ થવાને કારણે તેમને આર્થિક નુકસાનની સાથે ભારે માનસિક પીડા પણ ભોગવવી પડી હતી.
રેલવેની દલીલ શું હતી?
રેલવેએ પોતાના બચાવમાં એવી દલીલ કરી હતી કે, તેઓ ટ્રેનોના સમયસર ચાલવાની કોઈ લેખિત ગેરંટી આપતા નથી. ઓપરેશનલ કારણોસર ક્યારેક વિલંબ થઈ શકે છે. રેલવેએ એમ પણ કહ્યું કે મુસાફરીના આયોજન માટે તેઓ એકલા જવાબદાર નથી. જોકે, કન્ઝ્યુમર કોર્ટે રેલવેની આ દલીલોને ફગાવી દીધી હતી.
અદાલતે શું અવલોકન કર્યું?
અદાલતે સ્પષ્ટ કર્યું કે રેલવે એક જાહેર ક્ષેત્રની સંસ્થા છે અને ટ્રેનોમાં થતા વિલંબ માટે તે ત્યાં સુધી જવાબદાર ગણાય, જ્યાં સુધી તે સાબિત ન કરી શકે કે વિલંબ તેના નિયંત્રણની બહારના કોઈ કારણસર હતો. અદાલતે નોંધ્યું કે રેલવે એ સાબિત કરવામાં નિષ્ફળ રહ્યું છે કે આ મોડું થવા પાછળ કોઈ અસાધારણ કે અનિવાર્ય કારણ હતું.
વળતરનો આદેશ
ગ્રાહક અદાલતે સ્વીકાર્યું કે ટ્રેનમાં વધુ પડતા વિલંબને કારણે મુસાફરની ફ્લાઇટ ચૂકી ગઈ, જેનાથી તેમને મોટું નુકસાન અને માનસિક ત્રાસ થયો છે. કોર્ટે નીચે મુજબ વળતર ચૂકવવા આદેશ આપ્યો. જેમાં ફ્લાઇટ ટિકિટ પેટે 20,000 રૂપિયા, માનસિક પીડા માટે 30,000 રૂપિયા અને કાયદાકીય ખર્ચ માટે 5,000 રૂપિયા આપવામાં આવ્યા. અદાલતે એવો પણ આદેશ આપ્યો હતો કે જો 30 દિવસમાં આ રકમ ચૂકવવામાં નહીં આવે, તો દરરોજ 500 રૂપિયાનો દંડ લાગશે. રેલવે સમયસર ચુકવણી કરવામાં નિષ્ફળ રહી, જેના કારણે દંડની રકમ વધીને કુલ વળતર અંદાજે 1.3 લાખ રૂપિયા સુધી પહોંચી ગયું.
