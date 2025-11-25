ગુજરાતમાંથી કંપનીને મળ્યું 390 કરોડનું કામ, 9% વધ્યો શેર, 5 વર્ષમાં 5400% વળતર
Multibagger Stock : મંગળવારે મલ્ટિબેગર સ્ટોક ટ્રાન્સફોર્મર્સ એન્ડ રેક્ટિફાયર (ઇન્ડિયા) લિમિટેડના શેરમાં નવો વર્ક ઓર્ડર મળ્યા બાદ 9%નો ઉછાળો આવ્યો હતો. કંપનીના શેરના ભાવમાં ઉછાળો 390 કરોડના વર્ક ઓર્ડરના કારણે આવ્યો છે.
આજે BSE પર ટ્રાન્સફોર્મર્સ એન્ડ રેક્ટિફાયર્સના શેર રૂપિયા 290ની ઇન્ટ્રાડે હાઈ પર ખુલ્યા હતા. ત્યારબાદ કંપનીના શેરનો ભાવ BSE પર 8.75 ટકા વધીને 312.80ની ઇન્ટ્રાડે હાઈ પર પહોંચ્યો હતો.
ગુજરાત તરફથી 390 કરોડનો વર્ક ઓર્ડર
એક્સચેન્જને ફાઇલિંગમા ટ્રાન્સફોર્મર્સ એન્ડ રેક્ટિફાયર્સને અહેવાલ આપ્યો કે તેને ગુજરાત એનર્જી ટ્રાન્સમિશન કોર્પોરેશન લિમિટેડ તરફથી 389.97 કરોડનો કોન્ટ્રાક્ટ મળ્યો છે. આ ઓર્ડર હેઠળ કંપનીને 53 ટ્રાન્સફોર્મર્સ માટે ઓર્ડર મળ્યા છે. એ નોંધવું જોઈએ કે આ નવી ઓર્ડર બુક સાથે કંપનીને ગુજરાત એનર્જી ટ્રાન્સમિશન કોર્પોરેશન તરફથી 493.42 કરોડનું કામ મળ્યું છે.
કંપનીની નાણાકીય સ્થિતિ કેવી છે ?
ટ્રાન્સફોર્મર્સ એન્ડ રેક્ટિફાયર્સને એક્સચેન્જને આપેલી ફાઇલિંગમાં જણાવાયું છે કે સપ્ટેમ્બર ક્વાર્ટર દરમિયાન તેની આવક 460 કરોડ હતી. વાર્ષિક ધોરણે કંપનીની આવક સ્થિર રહી. જુલાઈથી સપ્ટેમ્બર 2025 દરમિયાન કંપનીનો EBITDA 80.97 કરોડ હતો અને નફો 46.02 કરોડ હતો.
છેલ્લા એક વર્ષમાં કંપનીએ શેરબજારમાં કેવું પ્રદર્શન કર્યું ?
છેલ્લા એક મહિનામાં કંપનીના શેરના ભાવમાં 37 ટકાનો ઘટાડો થયો છે. દરમિયાન છેલ્લા છ મહિનામાં શેરના ભાવમાં 41 ટકાનો ઘટાડો થયો છે. ગયા એક વર્ષમાં ટ્રાન્સફોર્મર્સ એન્ડ રેક્ટિફાયર્સના શેરમાં 39 ટકાનો ઘટાડો થયો છે. જો કે, કંપનીના પોઝિશનલ રોકાણકારોએ 5 વર્ષમાં 5417 ટકાનો વધારો કર્યો છે.
Disclaimer: શેર બજારમાં રોકાણ કરવું જોખમી છે, રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો. ZEE 24 કલાક ફક્ત જાણકારી આપે છે. આ રોકાણની સલાહ નથી.
