Trump Tariff: ટ્રમ્પે ભારતને આપ્યો મોટો ઝટકો, આ વસ્તુ પર લગાવ્યો 126 ટકા ટેરિફ, જાણો
Trump Tariff on Solar: અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ભારતને મોટો ફટકો આપ્યો છે. અમેરિકાએ ભારતમાંથી આયાત થતી આ વસ્તુ પર 126% પ્રારંભિક ટેરિફ લગાવવાનો નિર્ણય લીધો છે. તેવી જ રીતે, ઇન્ડોનેશિયા માટે 86 ટકાથી 143 ટકા અને લાઓસ માટે 81 ટકા સુધીના ટેરિફનો પ્રસ્તાવ છે.
Trump Tariff News: અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ભારતને મોટો ફટકો આપ્યો છે. અમેરિકાએ ભારતમાંથી આવતી સૌર પેનલ પર 126 ટકા ટેરિફ લગાવવાનો નિર્ણય લીધો છે. યુએસ વાણિજ્ય વિભાગનું કહેવું છે કે ભારત સરકારે તેના ઉત્પાદકોને અન્યાયી રીતે સબસિડી આપી હતી, જેના કારણે તેઓ સસ્તા ઉત્પાદનો વેચી રહ્યા હતા અને અમેરિકન કંપનીઓને નુકસાન થયું હતું. તેવી જ રીતે, ઇન્ડોનેશિયા માટે 86%થી 143% અને લાઓસ માટે 81% સુધીના ટેરિફનો પ્રસ્તાવ છે.
તેની શું અસર થશે?
ખાનગી પોર્ટલનાના મતે, ભારત પરના આ નિર્ણયથી ભારતીય સૌર કંપનીઓ માટે યુએસ બજારમાં પ્રવેશ કરવો મુશ્કેલ બનશે. 2024માં, ભારતે અમેરિકામાં આશરે 6500 કરોડ રૂપિયાના સૌર ઉત્પાદનોની નિકાસ કરી હતી, જે 2022ની સરખામણીમાં 9 ગણો વધારો દર્શાવે છે.
યુએસ પરની અસર અંગે, આનાથી ત્યાંની સૌર પ્રોજેક્ટ કંપનીઓ અને ગ્રાહકો માટે ખર્ચ વધી શકે છે.
આ ટેરિફ કેમ અલગ છે?
આ ટેરિફ યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના સામાન્ય ટેરિફથી અલગ છે, જેને તાજેતરમાં કોર્ટે ફગાવી દીધો હતો. તેના જવાબમાં, ટ્રમ્પે 10 ટકા નવો ટેરિફ લગાવ્યો છે.
આગળ શું થશે?
યુએસમાં સૌર ઉત્પાદન કંપનીઓના એક જૂથે આ તપાસની માંગ કરી હતી. તેઓ કહે છે કે અમેરિકન ઉત્પાદકોને સુરક્ષિત રાખવા માટે આ જરૂરી છે. આ બાબતે અંતિમ નિર્ણય 6 જુલાઈ સુધીમાં અપેક્ષિત છે.
નોંધનીય છે કે 2025ના પહેલા ભાગમાં અમેરિકામાં આયાત કરાયેલા 57% સૌર મોડ્યુલ ભારત, ઇન્ડોનેશિયા અને લાઓસથી આવ્યા હતા. આના પર ભારે ટેરિફ લગાવવા યુએસ સૌર ઉર્જા ઉદ્યોગ પર પણ અસર પડી શકે છે.
ભારત ટ્રેડ ડીલ
ટ્રમ્પનો આ નિર્ણય કેન્દ્રીય વાણિજ્ય મંત્રી પીયૂષ ગોયલે મંગળવારે કહ્યું હતું કે અમેરિકામાં ટેરિફ મોરચે વધુ સ્પષ્ટતા થતાં જ ભારત ટ્રેડ ડીલ ફરી શરૂ કરશે. અમેરિકા સાથે ટ્રેડ ડીલ ફરી શરૂ કરવાના સમયપત્રક વિશે પૂછવામાં આવતા તેમણે કહ્યું કે, પરિસ્થિતિ પર વધુ સ્પષ્ટતા થતાં જ અમે વાતચીત શરૂ કરીશું.
ગોયલે કહ્યું કે ભારત અને કેનેડા વચ્ચે ફ્રી ટ્રેડ કરાર (FTA) માટે વાતચીત શરૂ કરવા માટેની શરતો (TOR) આ અઠવાડિયાના અંત સુધીમાં અંતિમ સ્વરૂપ આપવાની અપેક્ષા છે. કેનેડાના વડા પ્રધાન માર્ક કાર્ની 26 ફેબ્રુઆરીએ ભારત આવશે. તેમની મુલાકાત અંગે ગોયલે કહ્યું કે, અમે આ અઠવાડિયાના અંત સુધીમાં સંદર્ભની શરતો (TOR)ને અંતિમ સ્વરૂપ આપવાની અને કેનેડા સાથે FTA વાતચીત ઔપચારિક રીતે શરૂ કરવાની આશા રાખીએ છીએ.
નોંધનીય છે કે ભારત અને અમેરિકાએ 22 ફેબ્રુઆરીએ યોજાનારી તેમના મુખ્ય વાટાઘાટકારોની બેઠક મુલતવી રાખવાનો નિર્ણય લીધો હતો. આ બેઠક આ અઠવાડિયે વોશિંગ્ટનમાં વચગાળાના વેપાર કરારના મુસદ્દાને અંતિમ સ્વરૂપ આપવા માટે યોજાવાની હતી.
