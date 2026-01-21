ટેરિફ ગેમમાં ફસાયેલા રહ્યા ટ્રમ્પ, ભારતે કરી નાખ્યો ખેલ... થવા જઈ રહી છે સૌથી મોટી ડીલ!

Prev
India Trade Deal: ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ ટેરિફ બોમ્બ ફોડવામાં વ્યસ્ત છે, ત્યારે ભારત સતત નવા વેપાર કરારો પૂર્ણ કરવા માટે કામ કરી રહ્યું છે. હવે, ભારત-EU FTA અંગે નોંધપાત્ર સંકેતો બહાર આવ્યા છે, જેમાં યુરોપિયન યુનિયનના પ્રમુખ ઉર્સુલા વોન ડેર લેયેને તેને અત્યાર સુધીનો સૌથી મોટો સોદો ગણાવ્યો છે.
 

India Trade Deal: યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ દ્વારા લગાવવામાં આવેલા હાઈ ટેરિફ છતાં ભારતની અર્થવ્યવસ્થાએ તેની મજબૂતાઈ દર્શાવી છે, અને IMFથી લઈને વિશ્વ બેંક સુધી, વિશ્વએ તેની મજબૂતાઈનો સ્વીકાર કર્યો છે. દેશ વિશ્વની સૌથી ઝડપથી વિકસતી અર્થવ્યવસ્થાઓમાંનો એક છે. ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ પોતાની ટેરિફ ગેમમાં ફસાયેલા હોવા છતાં અને ધમકીઓ આપી રહ્યા હોવા છતાં, બીજી તરફ, ભારત પોતાના પત્તા રમવાનું ચાલુ રાખે છે.

છેલ્લા કેટલાક દિવસોમાં ઓમાન અને ન્યુઝીલેન્ડ સહિત અનેક ટ્રેડ કરાર પછી, ભારત અને યુરોપિયન યુનિયન વચ્ચે FTA હવે નજીક છે, જેનો સંકેત EU અધ્યક્ષ ઉર્સુલા વોન ડેર લેયેન પોતે આપે છે, જેમણે તેને અત્યાર સુધીનો સૌથી મોટો સોદો ગણાવ્યો છે. તેમના સંબોધનમાં, તેમણે જણાવ્યું હતું કે તેઓ દાવોસ પછી ભારતની મુલાકાત લઈ શકે છે.

વૈશ્વિક GDPના એક ક્વાર્ટરને આવરી લેવું

દાવોસમાં વર્લ્ડ ઇકોનોમિક ફોરમમાં બોલતા, યુરોપિયન યુનિયનના પ્રમુખ ઉર્સુલા વોન ડેર લેયેને સંકેત આપ્યો કે EU અને ભારત લાંબા સમયથી વિલંબિત મુક્ત વેપાર કરાર (FTA)ને અંતિમ સ્વરૂપ આપવાની નજીક પહોંચી રહ્યા છે. વોન ડેર લેયેને સકારાત્મક લાગણી વ્યક્ત કરતા કહ્યું કે આ કરાર વિશ્વના બે સૌથી મોટા બજારો વચ્ચેના આર્થિક સંબંધોને ફરીથી આકાર આપી શકે છે.

વોન ડેર લેયેને કહ્યું કે, ઘણું કામ કરવાનું બાકી છે, પરંતુ આપણે એક ઐતિહાસિક વેપાર કરારની આરે છીએ, કેટલાક તેને અત્યાર સુધીનો સૌથી મોટો ગણાવે છે. આ 2 અબજ લોકોનું બજાર બનાવશે, જે વૈશ્વિક GDPના લગભગ એક ક્વાર્ટર જેટલું હશે. તેણીએ તેને EUના વેપાર સંબંધોમાં વૈવિધ્યીકરણ અને જોખમો ઘટાડવાના વ્યાપક પ્રયાસના ભાગ રૂપે વર્ણવ્યું છે.

ભારત 27 દેશોના બજારમાં પ્રવેશ મેળવશે

યુરોપિયન યુનિયન સાથેનો આ વેપાર કરાર તેની વ્યાપક સંભાવનાને કારણે ભારત માટે મહત્વપૂર્ણ છે. બ્રસેલ્સ માટે, ભારત ચીન પરની તેની નિર્ભરતા ઘટાડવા અને વ્યૂહાત્મક સાથી ગણાતા દેશો સાથે સંબંધોને મજબૂત બનાવવામાં મુખ્ય ભાગીદાર તરીકે ઉભરી આવ્યું છે. આ સોદો ભારતને EUના 27 સભ્યોના બજારમાં વધુ પ્રવેશ આપશે અને નિકાસને વેગ આપશે.

2007માં શરૂ થયેલી વાતચીત અંતિમ તબક્કામાં

ભારત-EU ફ્રી ટ્રેડ કરાર પર વાતચીત 2007થી ચાલી રહી છે અને એક દાયકા સુધી અટકી ગઈ હતી. જોકે, રાજકીય ગતિવિધિઓ નવેસરથી શરૂ થયા પછી 2022માં તે ફરી શરૂ કરવામાં આવી હતી. ત્યારથી, ભારત-EU વેપાર કરાર પર વાટાઘાટો સતત આગળ વધી છે, જેમાં મહત્વપૂર્ણ ટેકનોલોજી, ડિજિટલ શાસન અને સપ્લાય ચેઇન સ્થિતિસ્થાપકતામાં સહયોગ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં આવ્યું છે.

ટ્રમ્પ વિશ્વને ટેરિફ સાથે આપવાનું ચાલુ રાખે છે ધમકી

એ નોંધનીય છે કે યુએસ રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ, ગયા વર્ષની જેમ, આ વર્ષે પણ વિશ્વને ટેરિફ સાથે સતત ધમકી આપી રહ્યા છે. તેમના તાજેતરના ટેરિફ એટેકઓ અંગે, તેમણે પહેલા ઈરાન સાથે વેપાર સંબંધો ધરાવતા દેશો પર 25% ટેરિફ લગાવવાની ધમકી આપી હતી, પછી આઠ યુરોપિયન દેશો પર 10% ટેરિફ ચેતવણી જાહેર કરી હતી જે ગ્રીનલેન્ડને જોડવાની તેમની યોજનામાં અવરોધ ઉભો કરી રહ્યા છે, જે 1 ફેબ્રુઆરીથી અમલમાં આવશે અને 1 જૂનથી તેને 25 ટકા કરવામાં આવશે.

ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પની તાજેતરની ધમકીમાં, તેમણે ફ્રેન્ચ વાઇન અને શેમ્પેન પર 200 ટકા ટેરિફ લગાવવાની નવી ધમકી આપી છે. આનાથી વિશ્વભરના શેરબજારોમાં ગભરાટ ફેલાયો છે, જાપાનથી કોરિયા સુધી શેરબજારમાં કડાકો જોવા મળ્યો છે.

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

