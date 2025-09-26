ગુજરાત સહિત દેશની ફાર્મા કંપનીઓ પર ટ્રમ્પના ટેરિફની નહીં થાય અસર ! કારણ જાણીને તમને નવાઈ લાગશે
Trump Tariff On Pharma Sector: જેનો ડર હતો તે જ થયું. ટ્રમ્પે ભારત સહિત વિશ્વભરના તમામ દેશો પર ટેરિફ બોમ્બ ફેંકી દીધો છે, જેમાં અમેરિકાને દવાઓ વેચવાનો સમાવેશ થાય છે. અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે બ્રાન્ડેડ અથવા પેટન્ટ કરાયેલી બધી દવાઓની આયાત પર 100% ટેરિફ લગાવ્યો છે.
Trending Photos
Trump Tariff On Pharma Sector: ટ્રમ્પે વિશ્વભરના તમામ દેશો પર જે અમેરિકાને દવાઓ વેચે છે તેમના પર 100 ટકા ટેક્સ લગાવી દીધો છે. અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે બ્રાન્ડેડ અથવા પેટન્ટ કરાયેલી બધી દવાઓની આયાત પર ટેરિફ લાદ્યો છે. આ ટેરિફ અમેરિકા સાથે દવાઓનો વેપાર કરતા તમામ દેશોને અસર કરશે.
સન ફાર્મા, આર્બિડ ફાર્મસી અને લ્યુપિન જેવી ઘણી ભારતીય કંપનીઓ અમેરિકામાં દવાઓ નિકાસ કરે છે. પ્રશ્ન એ છે કે ભારતીય ફાર્માસ્યુટિકલ કંપનીઓ પર આની કેટલી અસર પડશે.
ભારતીય ફાર્માસ્યુટિકલ કંપનીઓ પર આ નિર્ણયની અસર હાલમાં ચોક્કસપણે દેખાઈ રહી છે. ફાર્માસ્યુટિકલ સ્ટોક ઘટી રહ્યો છે, પરંતુ લાંબા ગાળાની અસર થવાની શક્યતા ઓછી છે. ડૉ. રેડ્ડીઝ, સિપ્લા, લ્યુપિન, ઝાયડસ લાઇફ, ઓરોબિંદો ફાર્મા, બાયોકોન અને ગ્લેનમાર્ક ફાર્મા જેવી ભારતીય ફાર્માસ્યુટિકલ કંપનીઓ અમેરિકામાં વ્યવસાય કરે છે.
આ અસર વ્યાપક રહેશે નહીં
કરોડો રૂપિયાની દવાઓ દર વર્ષે વેચાય છે. પ્રારંભિક અહેવાલો દર્શાવે છે કે આ કંપનીઓના શેર પર નકારાત્મક અસર થશે, પરંતુ આ અસર વ્યાપક રહેશે નહીં.
ભારત પર 100% ટેરિફની અસર રહેશે ન્યૂનતમ
ભારત પર ટ્રમ્પના ટેરિફની અસર ન્યૂનતમ રહેશે કારણ કે ડૉ. રેડ્ડીઝ, સન ફાર્મા, લ્યુપિન અને ઓરોબિંદો ફાર્મા જેનરિક દવાઓ વેચે છે, જે ટ્રમ્પના ટેરિફથી પ્રભાવિત થશે નહીં. આ કંપનીઓના અમેરિકામાં ઉત્પાદન પ્લાન્ટ પણ છે. ટ્રમ્પે પોતાના આદેશમાં જણાવ્યું છે કે અમેરિકામાં ઉત્પાદન કરનારાઓ ટેરિફને પાત્ર રહેશે નહીં. આનો અર્થ એ છે કે આ કંપનીઓ ટ્રમ્પના ટેરિફથી બચી જશે.
કેટલીક કંપનીઓ ટૂંક સમયમાં અમેરિકામાં પોતાના યુનિટ ખોલશે, આમ ટેરિફના જોખમથી પોતાને બચાવશે. ટ્રમ્પના આદેશ મુજબ, ટેરિફ ફક્ત પેટન્ટ અને બ્રાન્ડેડ દવાઓ પર જ લાગુ થશે. તેમણે આમાંથી જેનેરિક દવાઓને બાકાત રાખી છે અને ભારતની મોટાભાગની નિકાસ જેનેરિક દવાઓની છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે