ટ્રમ્પની કરી અવગણના, ભારતે ન છોડી દોસ્તી, ઓક્ટોબરમાં રશિયા પાસે ખરીદ્યો તેલનો ભંડાર
Russia Crude Oil Purchase: યુરોપિયન થિંક ટેન્ક સેન્ટર ફોર રિસર્ચ ઓન એનર્જી એન્ડ ક્લીન એર (CREA)ના અહેવાલ મુજબ, ભારતે રશિયા પાસેથી કુલ $2.9 બિલિયનનું ક્રૂડ ઓઇલ ખરીદ્યું હતું.
Russia Crude Oil Purchase: ભારત અને રશિયા વચ્ચેની મિત્રતાથી દુનિયા અજાણ નથી. યુએસ પ્રતિબંધો છતાં, ભારત ઓક્ટોબરમાં રશિયા પાસેથી ક્રૂડ ઓઇલનો બીજો સૌથી મોટો ખરીદનાર બન્યો છે. યુરોપિયન થિંક ટેન્ક, સેન્ટર ફોર રિસર્ચ ઓન એનર્જી એન્ડ ક્લીન એર (CREA)ના અહેવાલ મુજબ, ભારતે ઓક્ટોબરમાં રશિયા પાસેથી કુલ $2.9 બિલિયનનું ક્રૂડ ઓઇલ ખરીદ્યું હતું. જો કે, આ ખરીદીઓ યુએસ દ્વારા રશિયન તેલ ઉત્પાદકો રોઝનેફ્ટ અને લુકોઇલ પર નવા પ્રતિબંધો લગાવવામાં આવ્યા તે પહેલાં કરવામાં આવી હતી.
ફોસિલ ફ્યુઅલનો બીજો સૌથી મોટો ખરીદદાર
રિપોર્ટમાં જણાવાયું છે કે ભારત ઓક્ટોબરમાં ચીન પછી રશિયન ફોસિલ ફ્યુઅલનો બીજો સૌથી મોટો ખરીદદાર બન્યો. રશિયાથી ભારતની કુલ આયાતમાં, ક્રૂડ ઓઇલનો હિસ્સો 81% ($2.5 બિલિયન), કોલસો 11% ($351 મિલિયન) અને તેલ ઉત્પાદનોનો હિસ્સો 7% ($222 મિલિયન) હતો.
ખરીદીમાં નોંધપાત્ર વધારો
ફેબ્રુઆરી 2022માં યુક્રેન પરના આક્રમણ પછી ભારતે રશિયા પાસેથી તેલ ખરીદીમાં નોંધપાત્ર વધારો કર્યો. પશ્ચિમી પ્રતિબંધો અને યુરોપમાં ઓછી માંગને કારણે રશિયન તેલ સસ્તા ભાવે ઉપલબ્ધ હતું. આના કારણે રશિયામાંથી ભારતની ક્રૂડ ઓઇલની આયાત કુલ આયાતના 1%થી વધીને લગભગ 40% થઈ ગઈ હતી.
પાછલા મહિનાની સરખામણીમાં 11%નો વધારો
CREA રિપોર્ટમાં એમ પણ કહેવામાં આવ્યું છે કે ઓક્ટોબરમાં રશિયામાંથી ભારતની ક્રૂડ ઓઇલની આયાતમાં પાછલા મહિનાની સરખામણીમાં 11%નો વધારો થયો છે. જ્યારે ખાનગી રિફાઇનરીઓ કુલ આયાતમાં બે તૃતીયાંશ હિસ્સો ધરાવે છે, ત્યારે રાજ્યની માલિકીની રિફાઇનરીઓએ પાછલા મહિનાની સરખામણીમાં રશિયામાંથી તેમની ક્રૂડ ઓઇલની આયાત લગભગ બમણી કરી હતી. અહેવાલમાં નોંધવામાં આવ્યું છે કે રશિયન તેલ ક્યારેક પ્રતિ બેરલ $18-20 ની છૂટ ઓફર કરે છે, જેનાથી ભારત સસ્તા ભાવે તેલ ખરીદી શકે છે.
