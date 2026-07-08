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ટ્રમ્પના એક નિવેદને હચમચ્યાં બજારો! સેન્સેક્સ ધરાશાયી, ક્રૂડ ઉછળ્યું, સોનું ₹2,000 થયું સસ્તું

Why Share Market Crash: અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ઈરાન સાથે યુદ્ધવિરામ તોડવાની જાહેરાત કરી હતી. આ જાહેરાત બાદ ભારતીય બજારમાં ભારે ઘટાડો થયો. સેન્સેક્સ 1,600 પોઈન્ટથી વધુ ઘટ્યો. શેરબજારની સાથે સોનાના ભાવમાં પણ ઘટાડો થયો.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jul 08, 2026, 03:03 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 03:03 PM IST
ટ્રમ્પના એક નિવેદને હચમચ્યાં બજારો! સેન્સેક્સ ધરાશાયી, ક્રૂડ ઉછળ્યું, સોનું ₹2,000 થયું સસ્તું
Source: Bureau

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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