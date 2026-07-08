/ટ્રમ્પના એક નિવેદને હચમચ્યાં બજારો! સેન્સેક્સ ધરાશાયી, ક્રૂડ ઉછળ્યું, સોનું ₹2,000 થયું સસ્તું

Why Share Market Crash: અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ઈરાન સાથે યુદ્ધવિરામ સમાપ્ત કરવાની જાહેરાત કરતા જ ભારતીય શેરબજારમાં ભારે ઉથલપાથલ મચી ગઈ હતી. સેન્સેક્સ 1,600 પોઈન્ટથી વધુ ગબડી ગયો. અમેરિકાની આ જાહેરાતથી રોકાણકારોમાં ગભરાટનું મોજું ફરી વળ્યું અને થોડી જ વારમાં સેન્સેક્સ 1,614 પોઈન્ટથી વધુ ગબડી ગયો.
બપોરે 2:15 વાગ્યે, BSE સેન્સેક્સ 1,671.74 પોઈન્ટ ઘટીને 76,523.88 પર પહોંચી ગયો. ક્રૂડ ઓઈલના ભાવમાં ભારે ઉછાળો આવ્યો. બ્રેન્ટ ક્રૂડ ઓઈલ લગભગ 6% ઘટી ગયું. 8 જુલાઈએ બ્રેન્ટ ક્રૂડ ઓઈલનો ભાવ પ્રતિ બેરલ 78.24 ડોલર પર પહોંચી ગયો. તેલના ભાવમાં વધારો થયો, સોનાના ભાવમાં પણ તીવ્ર ઘટાડો થયો. MCX પર સોનું 2,000 રૂપિયા ઘટીને 1,43,489 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ થયું છે.
શેરબજાર કેમ તૂટી ગયું, તેલના ભાવ કેમ વધ્યા?
અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે ફરી યુદ્ધ ફાટી નીકળ્યું છે. અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે જાહેરાત કરી છે કે ઈરાન સાથે યુદ્ધવિરામ સમાપ્ત થઈ ગયો છે. અમેરિકાની આ જાહેરાતથી શેરબજારમાં ભારે કડાકો બોલી ગયો. રોકાણકારોમાં ભયનો માહોલ જોવા મળ્યો છે, જેના કારણે ભારે વેચવાલી જોવા મળી.
આ દરમિયાન, યુદ્ધના ભય અને હોર્મુઝ સ્ટ્રેટના કારણે તેલના ભાવ ફરી વધ્યા છે. ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં માત્ર થોડા કલાકોમાં 5 ડોલરથી વધુનો વધારો થયો છે. માત્ર બે દિવસમાં, તે 8 ડોલરનો વધારો થયો છે.
સોનું અચાનક કેમ સસ્તું થયું?
આ ડરથી સોનું ખરીદવાની રાહ જોનારાઓને ફાયદો થયો છે. સોનાના ભાવમાં 2,000 રૂપિયાનો ઘટાડો થયો છે. સોનાના ભાવમાં આ ઘટાડો એ ડરનું પરિણામ છે કે રોકાણકારો શેરબજારમાં થયેલા નુકસાનને પહોંચી વળવા માટે સોનામાંથી પૈસા ઉપાડી રહ્યા છે.
વધુમાં, જો યુદ્ધ ફરી શરૂ થાય છે, તો તેલના ભાવ અને ફુગાવો વધશે. ફેડરલ રિઝર્વ ફુગાવાને નિયંત્રિત કરવા માટે કડક વ્યાજ દરનો નિર્ણય લઈ શકે છે, જેના કારણે રોકાણકારો સોનાને બદલે બોન્ડમાં રોકાણ કરી શકે છે. ડોલર વધવાથી સોના પર નકારાત્મક અસર પડે છે.
ટ્રમ્પે શું કહ્યું?
અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે જણાવ્યું હતું કે તેઓ ઈરાન સાથે કોઈ સોદો કરવા માંગતા નથી. તેમણે ઈરાની લોકોનું વર્ણન કરવા માટે "બીમાર લોકો" જેવા શબ્દોનો ઉપયોગ કર્યો હતો, અને કહ્યું હતું કે અમે તેમના પર ઘણો સમય બગાડ્યો છે. તેઓ હવે ઈરાન સાથે કોઈ સોદો કરવા માંગતા નથી.
તેમણે કહ્યું હતું કે તેઓ માને છે કે ડીલ સમાપ્ત થઈ ગઈ છે. ટ્રમ્પનું નિવેદન સ્પષ્ટપણે દર્શાવે છે કે ઈરાન સાથે યુદ્ધવિરામ સમાપ્ત થઈ ગયું છે અને યુદ્ધ ફરી શરૂ થવાનું છે.