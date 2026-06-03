/No Cost EMI : જે ઓફરને તમે ફ્રી માની રહ્યા છો, તે ખરેખર ખાલી કરી રહી છે તમારા ખિસ્સા ! સમજો તેની પાછળનો પુરો ખેલ

No Cost EMI : આજના સમયમાં નવો સ્માર્ટફોન, સ્માર્ટ ટીવી કે એસી ખરીદવું પહેલા કરતાં વધુ સરળ બની ગયું છે. તેનું કારણ No Cost EMI છે. આ ઓફર ઓનલાઈન શોપિંગ સાઇટ્સથી લઈને મોટા રિટેલ શોરૂમ સુધી દરેક જગ્યાએ હોય છે. ગ્રાહકોને લાગે છે કે તેઓ કોઈપણ વધારાના ચાર્જ વિના સરળતાથી મોંઘી વસ્તુઓ ખરીદી શકે છે. જો કે, આ જ સુવિધા ઘણીવાર લોકોને નાણાકીય જાળમાં ફસાવી શકે છે.
ખરેખર ફ્રી હોય છે No Cost EMI ?
નો-કોસ્ટ EMIમાં કંપનીઓ ગ્રાહક પાસેથી સીધું વ્યાજ વસૂલતી નથી. જો કે, તેનું ગણિત અલગ રીતે સેટ કરવામાં આવે છે. ઘણીવાર, કંપનીઓ ડિસ્કાઉન્ટ ઘટાડીને, પ્રોસેસિંગ ફી ઉમેરીને અથવા અન્ય શુલ્ક વસૂલીને તેના ખર્ચની ભરપાઈ કરે છે. પરિણામે ગ્રાહકને લાગે છે કે તેઓ કોઈ વધારાનો ખર્ચ આપ્યા વિના ખરીદી કરી રહ્યા છે, જ્યારે વાસ્તવિકતા તદ્દન અલગ હોઈ શકે છે.
EMI મોટો બોજ બની શકે છે
શરૂઆતમાં એક EMI નાની લાગે છે. જો કે, મોબાઇલ ફોન, ટેલિવિઝન, કાર, ફર્નિચર અથવા ઘરના રિનોવેશન એમ એક એત કરતાં ઘણી EMI એકસાથે આવવાનું શરૂ થાય છે, ત્યારે વ્યક્તિના બજેટ પર દબાણ ઉભું થાય છે. કેટલાક વ્યક્તિઓ માટે તેમના પગારનો મોટો ભાગ EMIમાં જ જતો રહે છે. પરિણામે બચત, રોકાણો અને ઈમરજન્સી જરૂરિયાતો માટે તેમની પાસે પૈસા બચતા નથી.
નો-કોસ્ટ EMI પર લાગે છે આ હિડન ચાર્જિસ
ભલે ઓફર પર 0% વ્યાજ લખેલું હોય તો પણ ગ્રાહકોને ઘણીવાર ઘણા વધારાનો ખર્ચ સહન કરવો પડે છે. સૌથી સામાન્ય ચાર્જ પ્રોસેસિંગ ફી છે. મોટાભાગની બેંકો ₹99 થી ₹299 સુધીની એક વખતની ફી વસૂલે છે. આ માહિતી નાના અક્ષરોમાં છાપવામાં આવે છે. વધુમાં બેંક દ્વારા વસૂલવામાં આવતા વ્યાજ પર 18% GST લાગુ પડે છે. આનો અર્થ એ છે કે, તકનીકી રીતે કહીએ તો, જો વ્યાજ એડજસ્ટ કરવામાં આવ્યું હોય, તો પણ ટેક્સનો બોજ આખરે ગ્રાહક પર પડે છે. ઘણા કિસ્સાઓમાં, ગ્રાહકો રોકડ પેમેન્ટ અથવા એક વખતના કાર્ડ સેટલમેન્ટ માટે વધારાનું ડિસ્કાઉન્ટ પણ ગુમાવે છે.
એક ભૂલ, મોટી પેનલ્ટી
જો કોઈ પણ મહિનામાં EMI બાઉન્સ થાય છે અથવા જો ક્રેડિટ કાર્ડ બિલ સમયસર ચૂકવવામાં ન આવે, તો બેંક 'નો-કોસ્ટ' સુવિધા રદ કરી શકે છે. ત્યારબાદ લેટ ફી સાથે વાર્ષિક 24% થી 42% સુધીના વ્યાજ ચાર્જ વસૂલવામાં આવી શકે છે. ઘણી બેંકો સમય પહેલાં લોન બંધ કરવા માટે 1% થી 3% નો પ્રી-ક્લોઝર ચાર્જ પણ લગાવે છે. બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો, દેવું ચૂકવવા માટે સંપૂર્ણ બાકી રકમની અધવચ્ચે પતાવટ પણ ફ્રી નથી.
ખરીદી પહેલા શું કરવું ?
કોઈપણ 'નો-કોસ્ટ EMI' ઓફર પસંદ કરતા પહેલા વ્યક્તિએ તેના સંપૂર્ણ નિયમો અને શરતોને સારી રીતે વાંચવા જોઈએ. ખાસ કરીને, પ્રોસેસિંગ ફી, GST, પ્રી-ક્લોઝર નિયમો અને રોકડ ડિસ્કાઉન્ટ જેવા પરિબળોની તુલના કરવી જરૂરી છે. ઘણીવાર ડાયરેક્ટ પેમેન્ટ કરવું EMI સુવિધા કરતાં વધુ આર્થિક સાબિત થઈ શકે છે.