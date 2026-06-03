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No Cost EMI : જે ઓફરને તમે ફ્રી માની રહ્યા છો, તે ખરેખર ખાલી કરી રહી છે તમારા ખિસ્સા ! સમજો તેની પાછળનો પુરો ખેલ

No Cost EMI : આજકાલ નવો મોબાઇલ ફોન, ટીવી કે ફ્રીજ ખરીદવું પહેલા કરતાં વધુ સરળ બની ગયું છે. ઓનલાઈન અને ઓફલાઈન કંપનીઓ ગ્રાહકોને આકર્ષવા માટે 'No Cost EMI' સ્કીમ ઓફર કરે છે. પરંતુ શું આ ઓફર ખરેખર એટલી જ ફાયદાકારક છે જેટલી દેખાય છે ? ત્યારે No Cost EMI પાછળ છુપાયેલી કડવી હકીકત વિશે આ લેખમાં જાણીશું. 
 

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jun 03, 2026, 04:20 PM IST|Updated: Jun 03, 2026, 04:20 PM IST
No Cost EMI : જે ઓફરને તમે ફ્રી માની રહ્યા છો, તે ખરેખર ખાલી કરી રહી છે તમારા ખિસ્સા ! સમજો તેની પાછળનો પુરો ખેલ

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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