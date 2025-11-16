આ અઠવાડિયે ખુલશે બે કંપનીના IPO, એકનો GMP અત્યારથી દેખાડી રહ્યો છે 30 રૂપિયાનો નફો !
Upcoming IPO: આવતા અઠવાડિયે ફક્ચ બે કંપનીના IPO ખુલવા જઈ રહ્યા છે, જેમાં એક કંપનીનો IPO ગ્રે માર્કેટમાં સારૂ પ્રદર્શન કરી રહ્યી છે અને તે મેઈનબોર્ડનો IPO છે, જ્યારે એક એસએમઈ સેગમેન્ટનો IPO છે, બન્ને કંપનીના આઈપીઓ આ અઠવાડિયે ખુલવા જઈ રહ્યા છે.
Upcoming IPO: આ અઠવાડિયે, IPO બજાર થોડું સુસ્ત રહેશે. ફક્ત બે કંપનીઓ તેમના IPO ખુલી રહ્યા છે. આમાંથી એક કંપની મેઈનબોર્ડ સેગમેન્ટમાં છે, જ્યારે બીજી SME સેગમેન્ટમાં છે.
1 એક્સેલસોફ્ટ ટેક્નોલોજીસ (Excelsoft Technologies)
આ IPO 18 નવેમ્બરે ખુલશે. રોકાણકારોને 21 નવેમ્બર સુધી રોકાણ કરવાની તક મળશે. કંપનીનો IPO કદ 500 કરોડ રૂપિયા છે. IPO દ્વારા 1.5 કરોડ નવા શેર જાહેર કરશે. કંપની ઓફર ફોર સેલ દ્વારા 2.67 કરોડ શેર પણ જાહેર કરશે. હાલના રોકાણકારો ઓફર ફોર સેલ દ્વારા 320 કરોડ રૂપિયા એકત્ર કરવાનો પ્રયાસ કરશે.
આ IPO માટે પ્રાઇસ બેન્ડ 114 રૂપિયાથી 120 રૂપિયા પ્રતિ શેર છે. કંપનીએ 125 શેરનો એક લોટ બનાવ્યો છે, જેમાં રોકાણકારોએ ઓછામાં ઓછા 15000 રૂપિયાનું રોકાણ કરવું જરૂરી છે.
IPOનો 50 ટકા હિસ્સો લાયક સંસ્થાકીય ખરીદદારો માટે અનામત છે. ઓછામાં ઓછો 35 ટકા હિસ્સો રિટેલ રોકાણકારો માટે અને 15 ટકા હિસ્સો NII માટે અનામત છે.
ગ્રે માર્કેટમાં સારું પ્રદર્શન
ગ્રે માર્કેટમાં પણ IPO મજબૂત પ્રદર્શન કરી રહ્યો છે. IPO આજે 30 રૂપિયાના GMP પર ટ્રેડ થઈ રહ્યો છે, જેનો અર્થ છે કે લિસ્ટિંગમાં 25 ટકાનો વધારો થયો છે. હાલમાં, ગ્રે માર્કેટમાં IPO સૌથી મજબૂત સ્થિતિમાં છે.
2- ગેલાર્ડ સ્ટીલ IPO(Gallard Steel IPO)
આ કંપનીના IPOનું કદ 37.50 કરોડ રૂપિયા છે. કંપની IPO દ્વારા 25 લાખ નવા શેર જાહેર કરશે. IPO 19 થી 21 નવેમ્બર સુધી સબ્સ્ક્રિપ્શન માટે ખુલ્લો રહેશે. તે SME સેગમેન્ટ માટે IPO છે.
ગેલાર્ડ સ્ટીલ IPO માટે પ્રાઇસ બેન્ડ 142 રૂપિયાથી 150 રૂપિયા પ્રતિ શેર નક્કી કરવામાં આવી છે. કંપનીએ 1,000 શેરનો મોટો લોટ બનાવ્યો છે. છૂટક રોકાણકારોએ એક સમયે 2,000 શેર પર ઓછામાં ઓછું રોકાણ કરવું જરૂરી છે.
કંપનીનો IPO ગ્રે માર્કેટમાં સંઘર્ષ કરી રહ્યો છે. IPO 0 રૂપિયાના પ્રીમિયમ પર ટ્રેડ થઈ રહ્યો છે.
Disclaimer: શેર બજારમાં રોકાણ કરવું જોખમી છે, રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો. ZEE 24 કલાક ફક્ત જાણકારી આપે છે. આ રોકાણની સલાહ નથી.
