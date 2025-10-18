Prev
Uber Digital Tasks: કંપનીએ આ નવા પાયલોટ પ્રોગ્રામને 'ડિજિટલ ટાસ્ક' નામ આપ્યું છે. ઉબેર કહે છે કે આ પ્રોગ્રામ હેઠળ, ડ્રાઇવરો સરળ ડિજિટલ કામ કરીને તેમની આવક વધારી શકે છે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Oct 18, 2025, 05:27 PM IST

Uberનો દિવાળી ધમાકો! ગાડી ચલાવ્યા વિના કરી શકો છો શક્ય તેટલા પૈસા, જાણો કેવી રીતે

Uber Digital Tasks: જો તમે ઉબેર અથવા અન્ય કોઈ કંપની માટે કામ કરો છો, જ્યાં તમારી કમાણી સીધી તમારા કામના કલાકો સાથે જોડાયેલી હોય, તો આ તમારા માટે સારા સમાચાર છે. વિશ્વના સૌથી મોટા ટેક્સી સેવા પ્રદાતાઓમાંના એક, ઉબેરે યુએસમાં એક નવી સુવિધાનું પરીક્ષણ શરૂ કર્યું છે. સરળ શબ્દોમાં કહીએ તો, ઉબેર ડ્રાઇવરો હવે ફક્ત ડ્રાઇવિંગ દ્વારા જ નહીં પરંતુ સરળ ડિજિટલ કાર્યો પૂર્ણ કરીને પણ વધારાના પૈસા કમાઈ શકશે. કંપનીએ આ નવા પાયલોટ પ્રોગ્રામને 'ડિજિટલ ટાસ્ક' નામ આપ્યું છે. ઉબેર કહે છે કે આ પ્રોગ્રામ હેઠળ, ડ્રાઇવરો સરળ ડિજિટલ કાર્યો પૂર્ણ કરીને તેમની આવક વધારી શકે છે.

જોકે, આ સેવા હાલમાં ફક્ત યુએસમાં પસંદગીના ઉબેર ડ્રાઇવરો માટે જ ઉપલબ્ધ છે. જો કે, ભવિષ્યમાં, કંપની તેને નોન-ઉબેર ડ્રાઇવરો સુધી પણ વિસ્તૃત કરવાની યોજના ધરાવે છે. આ એક મોટું પગલું છે, કારણ કે તે ગિગ ઇકોનોમીમાં કામ કરતા લોકો માટે એક નવો માર્ગ પ્રદાન કરશે.

આ પ્રોગ્રામ ડ્રાઇવરો માટે શા માટે મહત્વપૂર્ણ છે?

પ્રશ્ન એ છે કે આ પ્રોગ્રામ શા માટે જરૂરી હતો? ઉબેરના સીઈઓ દારા ખોસરોવશાહીએ પોતે આ પ્રશ્નનો જવાબ આપ્યો. તેમણે સમજાવ્યું કે આ સુવિધા ડ્રાઇવરના પ્રતિસાદના આધારે રજૂ કરવામાં આવી હતી.

ઘણા ડ્રાઇવરો ઇચ્છતા હતા કે તેઓ ડ્રાઇવિંગ ન કરતા હોય ત્યારે પણ થોડી આવક મેળવવાની તક મળે. એટલે કે, તેઓ નિષ્ક્રિય હોય અથવા ઘરે હોય ત્યારે પણ થોડી મિનિટો કામ કરીને વધારાના પૈસા કમાઈ શકે. તે માંગને પહોંચી વળવા માટે આ નવો કાર્યક્રમ રજૂ કરવામાં આવ્યો હતો. આ ડ્રાઇવરો માટે એક મોટી રાહત હોઈ શકે છે, કારણ કે તે તેમના કાર્ય પેટર્નને વધુ સારી બનાવશે.

કંપનીની વેબસાઇટ અનુસાર, આ પાયલોટ પ્રોજેક્ટમાં, ડ્રાઇવરોને ત્રણ મુખ્ય પ્રકારના ડિજિટલ કાર્યો કરવાની જરૂર પડશે. આ કાર્યો એટલા સરળ તરીકે વર્ણવવામાં આવ્યા છે કે તેમને પૂર્ણ કરવામાં ફક્ત થોડી મિનિટો લાગશે.

ડ્રાઇવરોને આ ત્રણ સરળ ડિજિટલ કાર્યો કરવાની જરૂર પડશે:

તેમની પોતાની ભાષામાં વિડિઓ રેકોર્ડ કરવો: ડ્રાઇવરો તેમની પ્રાદેશિક અથવા બોલાતી ભાષામાં ટૂંકા વિડિઓ રેકોર્ડ કરી શકશે.

અનેક ભાષાઓમાં દસ્તાવેજો અપલોડ કરવા: વિવિધ ભાષાઓમાં લખેલા દસ્તાવેજો અપલોડ કરવામાં આવશે.

ચોક્કસ શ્રેણીમાં ફોટો અપલોડ કરવા: કાર્ય ચોક્કસ વિષય અથવા શ્રેણીથી સંબંધિત ફોટાઓ અપલોડ કરવાનું હશે.

કંપનીનો દાવો છે કે આ કાર્યો પૂર્ણ થવામાં થોડી જ મિનિટો લાગશે, જેનાથી ડ્રાઇવરો સરળતાથી વધારાની આવક મેળવી શકશે. આ ડિજિટલ કાર્યો કોના માટે હશે અને કેવી રીતે જોડાશે? હવે ચાલો આ ડિજિટલ કાર્યોનો હેતુ સમજીએ. ઉબેરે સ્પષ્ટ કર્યું છે કે આ ડિજિટલ કાર્યો એવી કંપનીઓ માટે હશે જેમને તેમના AI ઉત્પાદનો માટે માનવ પરીક્ષણની જરૂર હોય છે. 

સરળ શબ્દોમાં કહીએ તો, AI સુધારવા માટે માનવોએ ચોક્કસ કાર્યો કરવા પડે છે, અને ઉબેર આ કાર્યો કરવા માટે તેના ડ્રાઇવરોનો ઉપયોગ કરશે. જ્યારે હજુ સુધી તે સ્પષ્ટ નથી કે આ પ્રોગ્રામમાં કઈ કંપનીઓ ઉબેર સાથે ભાગીદારી કરી રહી છે, તે ચોક્કસ છે કે આ કાર્ય AIની દુનિયા સાથે સંબંધિત હશે.

કાર્યક્રમમાં કેવી રીતે જોડાઓ

  • આ પ્રોગ્રામનો ઉપયોગ કરવા માટે, ડ્રાઇવરોએ ઉબેર એપ્લિકેશનમાં વર્ક હબમાં જવું પડશે અને વિકલ્પ સ્વીકારવો પડશે.
  • સૌથી સારી વાત એ છે કે આ કાર્યો માટે કોઈ ખાસ અનુભવની જરૂર નથી.
  • કંપનીએ હજુ સુધી લોન્ચ તારીખ જાહેર કરી નથી, પરંતુ તે વર્ષના અંત સુધીમાં શરૂ થવાની અપેક્ષા છે.

ઉબેર આ પગલું કેમ લઈ રહ્યું છે?

આ ફેરફાર ફક્ત ઉબેર માટે એક નવી સુવિધા નથી, પરંતુ કંપની માટે એક મોટો વ્યૂહાત્મક પરિવર્તન છે. અત્યાર સુધી, ઉબેર મુખ્યત્વે ટેક્સીઓ અને ફૂડ ડિલિવરી પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરતું હતું. પરંતુ ઉબેરને એક મોટો ડર છે: ભવિષ્યમાં રોબોટ ટેક્સીઓનો ઉદય. જો આવું થાય, તો કંપનીના લાંબા સમયથી ચાલતા ટેક્સી વ્યવસાયને નોંધપાત્ર નુકસાન થઈ શકે છે, કારણ કે રોબોટ્સને હવે માનવ ડ્રાઇવરોની જરૂર રહેશે નહીં.

આ વર્ષની શરૂઆતમાં, સીઈઓ દારા ખોસરોવશાહીએ પોતે જણાવ્યું હતું કે "15-20 વર્ષમાં, રોબોટ ડ્રાઇવરો મનુષ્યો કરતાં વધુ સારા હશે. આ નવી યોજના સાથે, ઉબેર એક સાથે બે મુખ્ય લક્ષ્યો પ્રાપ્ત કરી રહ્યું છે:

ડ્રાઇવરોને વધુ કમાણી કરવાની તક પૂરી પાડવી: આ ડ્રાઇવરોને કંપની સાથે લાંબા સમય સુધી જોડાયેલા રાખશે.

ભવિષ્યની ટેકનોલોજી માટે તૈયારી: આ પ્રકારના ડિજિટલ કાર્યને સરળ બનાવીને, ઉબેર ભવિષ્યના AI અને ટેકનોલોજી-સંચાલિત અર્થતંત્ર માટે પોતાને તૈયાર કરી રહ્યું છે. આ, એક રીતે, કંપનીના વ્યવસાયને "ભવિષ્ય-પ્રૂફિંગ" કરવાની એક રીત છે.

 

