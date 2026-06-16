/દૌલતનું રમખાણ: વૉરેન બફેટની લાઈફ ટાઈમ કમાણીને આ ખરબપતિએ ૨૪ કલાકમાં ધોઈ નાખી! 156 દેશો કરતાં વધારે છે રૂપિયા

વોરેન બફેટનું નામ દુનિયામાં ભારે આદરથી લેવાય છે. વોરેન બફેટ એ દિગ્ગજ રોકાણકાર છે જેને ભાગ્યે જ નુક્સાન વેઠ્યું હશે. બફેટે આખી જિંદગીભર મહેનત કરીને જે કમાણી કરી હોય એ કોઈ વ્યક્તિ એક દિવસમાં કરે તો તમને પણ એમ થશે કે આ શું થઈ રહ્યું છે. 'બ્લૂમબર્ગ બિલિયોનેર્સ ઇન્ડેક્સ' અનુસાર, મસ્કની સ્પેસ કંપની SpaceX ના શેરમાં આવેલા પ્રચંડ ઉછાળાને કારણે આ ચમત્કાર થયો છે. શેરબજારના જાદુગર ગણાતા વૉરેન બફેટની કુલ સંપત્તિ આશરે ૧૪૮ અબજ ડોલર છે, જ્યારે મસ્કે માત્ર એક જ દિવસમાં તેનાથી વધુ સંપત્તિ પોતાની નેટવર્થમાં ઉમેરી દીધી છે. એલન મસ્ક પાસે 156 દેશોની જીડીપી કરતાં પણ વધારે સંપત્તિ છે.
અરબપતિઓ હવે એમની આસપાસ પણ નહીં
શેરબજારમાં આ જાદુઈ આંકડા બાદ એલોન મસ્ક અમીરોની યાદીમાં અન્ય અરબોપતિઓથી ઘણા આગળ નીકળી ગયા છે. હવે આ રેસમાં બીજા સ્થાને ગૂગલના કો-ફાઉન્ડર લેરી પેજ ૩૧૪ અબજ ડોલરની સંપત્તિ સાથે છે. જ્યારે સર્જેઈ બ્રિન ૨૯૨ અબજ ડોલર સાથે ત્રીજા અને એમેઝોનના જેફ બેઝોસ ૨૬૭ અબજ ડોલર સાથે ચોથા સ્થાને છે. મસ્ક હવે આ બધા કરતાં ત્રણ ગણાથી વધુ અમીર છે! હવે એમની આબજુબાજુમાં પણ પહોંચવું વિશ્વના અન્ય અરબપતિઓ માટે લોઢાના ચણા ચાવવા સમાન છે. તમને ખબર ના હોય તો એક સમયે ફેસબુકના ઝુકરબર્ગ કરતાં મસ્કની સંપત્તિ ઓછી હતી. મસ્કે આ 2 દાયકામાં એવા કમાલ કર્યા છે જેને અલન મસ્કને ખરબપતિ બનાવી દીધા છે. એલન મસ્ક માટે તો એમ કહેવાય છે કે આજે પણ તેઓ ભાડાના ઘરમાં રહે છે.
સંપત્તિના આંકડાઓએ તેજી પકડી
એલોન મસ્કની સંપત્તિ છેલ્લા કેટલાક મહિનાઓથી સીધી લીટીમાં ઉપર તરફ ભાગી રહી છે. ગત ઓક્ટોબરમાં તેમની નેટવર્થ ૫૦૦ અબજ ડોલર પાર થઈ હતી, જે ડિસેમ્બરમાં ૬૦૦ અબજ ડોલર અને જોતજોતામાં ૭૦૦ અબજ ડોલરને વટાવી ગઈ હતી અને હવે તે ૧.૨૭ ટ્રિલિયન ડોલરના અકલ્પનીય સ્તરે છે. વોરેન બફેટ એક દિગ્ગજ રોકાણકાર છે. એમની કુલ સંપત્તિ કરતાં પણ મસ્કે 24 કલાકમાં વધુ સંપત્તિ ભેગી કરી લીધી છે.
SpaceXના લિસ્ટીંગે ગિયર બદલી નાખ્યો
મસ્કની સંપત્તિ રોકેટ ગતિએ વધવા પાછળનું મુખ્ય કારણ શેરબજારમાં SpaceX નું શાનદાર ડેબ્યુ (લિસ્ટિંગ) છે. શેરબજારમાં ઐતિહાસિક ઉછાળા સાથે SpaceX માર્કેટ કેપની દ્રષ્ટિએ અમેરિકાની છઠ્ઠી સૌથી મોટી લિસ્ટેડ કંપની બની ગઈ છે. કંપનીએ ઇતિહાસના સૌથી મોટા આઈપીઓ (IPO) દ્વારા ૧૩૫ ડોલર પ્રતિ શેરના ભાવે ૫૫૫.૫૬ મિલિયન શેર વેચીને ૭૫ અબજ ડોલર એકઠા કર્યા હતા, જે એક રેકોર્ડ છે. એલોન મસ્ક પાસે SpaceX ના આશરે ૪.૮ અબજ શેર અને આશરે ૩૫ કરોડ સ્ટોક ઓપ્શન્સ છે. કંપનીમાં તેમની કુલ હિસ્સેદારી લગભગ ૩૮% જેટલી છે. ટેસ્લા બાદ હવે આ કંપની તેમની આવક વધારી રહી છે.