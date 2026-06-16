Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /Business
  • /દૌલતનું રમખાણ: વૉરેન બફેટની લાઈફ ટાઈમ કમાણીને આ ખરબપતિએ ૨૪ કલાકમાં ધોઈ નાખી! 156 દેશો કરતાં વધારે છે રૂપિયા

દૌલતનું રમખાણ: વૉરેન બફેટની લાઈફ ટાઈમ કમાણીને આ ખરબપતિએ ૨૪ કલાકમાં ધોઈ નાખી! 156 દેશો કરતાં વધારે છે રૂપિયા

Elon Musk Milestone: તમે બિલિયોનર હવે ભૂલી જાઓ કારણ કે દુનિયામાં એક વ્યક્તિ હવે અરબ પતિ નહીં પણ ખરબ પતિ છે. જેની 24 કલાકમાં એટલી સંપત્તિ વધી છે કે વૉરેન બફેટની આખી જિંદગીની કુલ કમાણી કરતાં પણ ઘણી વધારે છે.... હા અમે વાત કરી રહ્યાં છે. એલન મસ્કની જેની કુલ નેટવર્થ વધીને ૧.૨૭ ટ્રિલિયન ડોલર (૧.૨૭ લાખ કરોડ ડોલર) પર પહોંચી ગઈ છે. 

Written ByDhaval Gokani
Published: Jun 16, 2026, 06:11 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 06:11 PM IST
દૌલતનું રમખાણ: વૉરેન બફેટની લાઈફ ટાઈમ કમાણીને આ ખરબપતિએ ૨૪ કલાકમાં ધોઈ નાખી! 156 દેશો કરતાં વધારે છે રૂપિયા

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
દૌલતનું રમખાણ: વૉરેન બફેટની લાઈફ ટાઈમ કમાણીને આ ખરબપતિએ ૨૪ કલાકમાં ધોઈ નાખી!
elon musk net worth1 min ago
2
Evian-les-Bains18 min ago
3
Ahmedabad Rain Update42 min ago
4
Crude oil prices drop54 min ago
5
us iran deal1 hr ago