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Rule Change: બેકાબૂ ખાંડ પર હવે લાગશે લગામ... સરકારે રાતોરાત બદલી નાખ્યો આ નિયમ

Sugar Import Rule Change: ખાંડના ભાવમાં અચાનક થયેલા વધારા વચ્ચે, સરકારે ખાંડની સંગ્રહખોરી અને કાળાબજારને રોકવાના હેતુથી તેની આયાત સંબંધિત નિયમોમાં ફેરફાર કર્યા છે.

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Aug 25, 2026, 09:54 AM IST|Updated: Aug 25, 2026, 11:06 AM IST
Rule Change: બેકાબૂ ખાંડ પર હવે લાગશે લગામ... સરકારે રાતોરાત બદલી નાખ્યો આ નિયમ

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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