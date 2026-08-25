/Rule Change: બેકાબૂ ખાંડ પર હવે લાગશે લગામ... સરકારે રાતોરાત બદલી નાખ્યો આ નિયમ

Sugar Import Rule Change in India : તહેવારોની સિઝન પહેલા ખાંડના વધતા ભાવોને નિયંત્રિત કરવા માટે, સરકારે કડક પગલાં લીધા છે અને કાચી ખાંડની આયાતને નિયંત્રિત કરતા નિયમોમાં સુધારો કર્યો છે. સરકારે કાચી ખાંડની આયાત માટેના નિયમોમાં સુધારો કર્યો છે, સંગ્રહખોરીને રોકવા માટે બે મહિનાની અંદર રિફાઇનિંગ અને વેચાણ ફરજિયાત બનાવ્યું છે.
ખાંડ માટે આ નિયમો લાગુ કર્યા
ખાંડના ભાવમાં વધારા વચ્ચે, સરકારે સોમવારે આયાતની શરતોમાં સુધારો કર્યો છે, જેમાં ટેરિફ રેટ્સ ક્વોટા (TRQ) હેઠળ આયાત કરાયેલી કાચી ખાંડને સફેદ/રિફાઇન્ડ ખાંડમાં રૂપાંતરિત કરીને બે મહિનાની અંદર સ્થાનિક બજારમાં વેચવાનો આદેશ આપ્યો છે.
અગાઉના નિયમો હેઠળ, આયાતી કાચી ખાંડને વાજબી સમયમર્યાદામાં અને અગાઉથી પ્રક્રિયા કરવાની જરૂર હતી, જેનાથી તેને 31 ઓક્ટોબર, 2026 સુધીમાં સ્થાનિક બજારમાં વેચવાની મંજૂરી આપવામાં આવી હતી. સુધારેલા નિયમો હેઠળ, પ્રક્રિયા અને વેચાણ માટે બે મહિનાની સમયમર્યાદા નક્કી કરવામાં આવી છે.
સંગ્રહખોરી રોકવા માટેની કાર્યવાહી
વાણિજ્ય અને ઉદ્યોગ મંત્રાલયે ખાંડના આયાત નિયમોમાં ફેરફાર અંગે એક સૂચના જાહેર કરી છે. તેનો હેતુ આયાતી કાચી ખાંડના સંગ્રહખોરીને અટકાવવાનો અને ગ્રાહકોને આયાતમાંથી તાત્કાલિક રાહત મળે તેની ખાતરી કરવાનો છે.
સરકારે 31 ઓક્ટોબર સુધી 10 લાખ ટન ખાંડની આયાત કરવાની મંજૂરી આપી છે અને ઠંડા પીણા અને આઈસ્ક્રીમ ઉત્પાદકો, સંકળાયેલા વેપારીઓ અને જથ્થાબંધ ગ્રાહકો માટે સ્ટોક મર્યાદા નક્કી કરી છે. દેશભરના અનેક રાજ્યોએ કેન્દ્ર સરકારને ખાંડના સંગ્રહખોરી અને કાળાબજાર સામે પગલાં લેવા વિનંતી કરી હતી.
એક મહિનામાં બઉ મોંઘી થઈ ગઈ ખાંડ
સરકારી આંકડા મુજબ સોમવારે સમગ્ર ભારતમાં સરેરાશ છૂટક ભાવ 63.05 પ્રતિ કિલોગ્રામ હતો, જે એક મહિના પહેલા 48.73 રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામથી 29% વધુ છે. મહત્તમ છૂટક ભાવ 75 રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામ હતો. ખાદ્ય સચિવ સંજીવ ચોપરાએ જણાવ્યું હતું કે મિલોમાંથી મેળવેલી ખાંડના ભાવ માત્ર 7થી 10 દિવસમાં 47-48 રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામથી વધીને 62 રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામ થઈ ગયા છે અને આ એક આઘાતજનક ઉછાળો છે.