શું મધ્યમ વર્ગના કરમાં ઘટાડો થશે? બજેટમાં ઈન્વેસ્ટરોથી લઈને ટેક્સપેયર્સને શું છે આશા

Budget 2026-27: બજાજ બ્રોકિંગના એક રિપોર્ટ અનુસાર દેશમાં સ્વાસ્થ્ય સેવાઓનું વર્તુળ વધી રહ્યું છે અને બજેટ 2026મા તેનો વિસ્તાર કરી શકાય છે. 

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Jan 30, 2026, 02:59 PM IST

Union Budget 2026-27: કેન્દ્રીય નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણ 1 ફેબ્રુઆરી 2026ના બજેટ રજૂ કરવાના છે. તેવામાં દેશના લાખો રોકાણકારો અને કરદાતાઓની નજર ત્યાં રહેલી ચે, કારણ કે તેમાં મળનારી રાહતની સીધી અસર તેના ખિસ્સા પર પડશે. આ નિર્મલા સીતારમણનું સતત નવમું બજેટ હશે અને પ્રથમવાર રવિવારે બજેટ રજૂ કરશે.

કેન્દ્રીય બજેટને લઈને મિડલ ક્લાસથી લઈને સેલેરીડ ક્લાસ, ખેડૂતોથી લઈને મહિલા સુધી બધા વર્ગોને મોટી આશા છે.

બજેટમાં સામાન્ય લોકોને કઈ-કઈ આશા?
પ્રોપર્ટી અને હોમ લોન
એક તરફ જ્યાં પ્રોપર્ટીની કિંમતો વધી રહી છે અને લોકો પર લોનનો ભાર વધી રહ્યો છે, તો હોમ બાયર્સ ટેક્સમાં રાહતની માંગ કરી રહ્યાં છે. તેની મુખ્ય માગ છે કે હોમ લોન પર મળનાર ટેક્સની છૂટ વધારવામાં આવે. વર્તમાનમાં આવકવેરા અધિનિયમની કલમ 24(b) હેઠળ વ્યાજદર મળનાર છૂટની મર્યાદા 2 લાખ રૂપિયા છે, જેને ઘણા વર્ષ પહેલા નક્કી કરવામાં આવી હતી અને વર્તમાન સમયમાં તેને અપર્યાપ્ત માનવામાં આવી રહ્યો છે.

આ સિવાય પ્લસ કેશના ફાઉન્ડર અને સીઈઓ પ્રણવ કુમારનું કહેવું છે કે બજેટ 2026-2027મા ટેક્સ સેવિંગ અને લોન્ગ ટર્મ રોકાણને પ્રોત્સાહન આપવા માટે ભાર આપવામાં આવી શકે છે.તેમાં સ્ટાન્ડર્ડ ડિડક્શન વધારવું, ટેક્સ માળખાને સરળ બનાવવું, હાઉસિંગ લોન અને વીમામાં વધારાની રાહત મળવાની આશા રાખવામાં આવી રહી છે.

હેલ્થ
બજાજ બ્રોકિંગના એક રિપોર્ટ અનુસાર દેશમાં સ્વાસ્થ્ય સેવાઓનું માળખુ વધી રહ્યું છે અને બજેટ 2026મા તેને વિસ્તાર આપી શકાય છે. આ હેઠળ વધુમાં વધુ લોકોને કવર કરવા અને લાંબાગાળાની સારવાર માટે સ્વાસ્થ્ય વીમા યોજનાનો પહોંચ વધારી શકાય છે.

પરંતુ રિપોર્ટમાં તે પણ ચેતવણી આપવામાં આવી છે કે જ્યાં એક તરફ તેનાથી હેલ્થ સેક્ટરને સકારાત્મક પ્રોત્સાહન મળશે, તો બીજીતરફ સરકારી દરો પર સેવા આપવાની સ્થિતિમાં ખાનગી હોસ્પિટલોના નફા પર દબાવ પડી શકે છે.

કેપિટલ એક્સપેન્ડિચર
બ્રોકિંગ ફર્મ આનંદ રાઠીનું માનવું છે કે નાણાકીય વર્ષ 2026-2027 દરમિયાન સરકાર વર્તમાન સુધારાના રસ્તા પર આગળ વધશે અને કોઈ મોટા કે ચોંકાવનારા નિર્ણયની સંભાવના ઓછી છે. ફર્મ અનુસાર બજેટમાં સરકાર કેપિટલ એક્સપેન્ડિચરને વાર્ષિક આધાર પર 13 ટકા વધારી 12.6 ટ્રિલિયન રૂપિયા સુધી લઈ જઈ શકે છે. તો કેપેક્સ-ટૂ-જીડીપી ગુણોત્તર લગભગ 3.2 ટકા રહેવાનું અનુમાન છે.

ઉલ્લેખનીય છે કે એક દિવસ પહેલા ગુરૂવારે રજૂ કરવામાં આવેલા આર્થિક સર્વેક્ષણ રિપોર્ટમાં નાણાકીય વર્ષ 2026-2027 માટે ભારતનો જીડીપી વૃદ્ધિ દર 6.8 ટકાથી 7.2 ટકા વચ્ચે રહેવાનું અનુમાન વ્યક્ત કરવામાં આવ્યું છે. આ સિવાય નાણાકીય વર્ષ 2026 માટે વાસ્તવિક સરેરાશ સ્થાનિક ઉત્પાદન (GDP) વૃદ્ધિ દર 7.4 ટકા અને કુલ મૂલ્યવર્ધિત (GVA) 7.3 ટકા રહેવાનું અમુમાન વ્યક્ત કરવામાં આવ્યું છે.
 

