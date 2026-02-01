Prev
બજેટમાં જાહેરાત થયાના કેટલા દિવસો પછી લાગુ થાય છે યોજનાઓ? જાણો ક્યારથી મળે છે સામાન્ય જનતાને ફાયદો?

Union Budget 2026: નાણામંત્રી દેશનું બજેટ રજૂ કરે તેની સાથે જ સૌથી મોટો પ્રશ્ન એ જ હોય છે કે, આખરે સામાન્ય માણસને આ બજેટનો લાભ ક્યારથી મળવાનું શરૂ થશે? ચાલો જાણીએ.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Feb 01, 2026, 08:19 PM IST

Union Budget 2026: નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણે લોકસભામાં બજેટ રજૂ કર્યું છે. દર વર્ષે બજેટના દિવસે દેશભરમાં એક જ સવાલ સૌથી વધુ પૂછવામાં આવે છે કે, શું આજે કરવામાં આવેલી જાહેરાતનો ફાયદો આવતીકાલથી મળવા લાગશે? ટેક્સમાં છૂટ હોય, નવી યોજના હોય કે સબસિડીની જાહેરાત લોકોની નજર એ વાત પર ટકેલી હોય છે કે રાહત ક્યારે મળશે. પરંતુ બજેટ ભાષણ અને હકીકત વચ્ચે એક લાંબો સરકારી રસ્તો હોય છે. આખરે બજેટમાં જાહેર કરાયેલી યોજનાઓ કેટલા દિવસો પછી લાગુ થાય છે અને સામાન્ય માણસને ફાયદો ક્યારથી મળવાનું શરૂ થાય છે? આ એક મોટો પ્રશ્ન છે, ચાલો સમજીએ.

બજેટની જાહેરાત અને લાગુ કરવાની પ્રક્રિયા
કેન્દ્રીય બજેટ દર વર્ષે 1 ફેબ્રુઆરીએ રજૂ કરવામાં આવે છે, પરંતુ તેનો અર્થ એ નથી કે તે જ દિવસથી તમામ જાહેરાતો અમલમાં આવી જાય છે. બજેટ હકીકતમાં સરકારની આર્થિક યોજના અને ઇરાદાઓનું માળખું છે. તેમાં નવી યોજનાઓ, ટેક્સમાં બદલાવ અને ખર્ચનો પ્રસ્તાવ મૂકવામાં આવે છે. આ પ્રસ્તાવોને લાગુ કરવા માટે કાનૂની અને વહીવટી પ્રક્રિયાઓમાંથી પસાર થવું પડે છે.

નવું નાણાકીય વર્ષ છે સૌથી મહત્વની તારીખ
બજેટમાં જાહેર કરવામાં આવેલી મોટાભાગની યોજનાઓ અને નિર્ણયો 1 એપ્રિલથી લાગુ થાય છે. તેનું કારણ એ છે કે ભારતમાં નાણાકીય વર્ષ (Financial Year) 1 એપ્રિલથી શરૂ થઈને 31 માર્ચ સુધી ચાલે છે. ટેક્સ સંબંધિત બદલાવ, સબસિડી, સરકારી ખર્ચ અને નવી સ્કીમો સામાન્ય રીતે નવા નાણાકીય વર્ષ સાથે જ પ્રભાવમાં આવે છે. એટલે કે, જો બજેટ 1 ફેબ્રુઆરીએ આવ્યું હોય, તો સામાન્ય માણસને તેની મોટી અસર 1 એપ્રિલથી જોવા મળે છે.

કયા નિર્ણયોનો ફાયદો તાત્કાલિક મળે છે?
જો કે, દરેક નિર્ણય માટે એપ્રિલ સુધી રાહ જોવી પડતી નથી. કેટલીક જાહેરાતો એવી હોય છે જેની અસર બજેટના તરત પછી જોવા મળી શકે છે. જેમ કે, કસ્ટમ ડ્યુટી, એક્સાઈઝ ડ્યુટી અથવા કેટલાક ટેક્સ દરોમાં બદલાવ. આ મામલાઓમાં સરકાર બજેટની સાથે અથવા થોડા જ દિવસોમાં જાહેરનામું બહાર પાડે છે. ત્યારબાદ નવા દરો તરત જ લાગુ થઈ જાય છે અને તેની અસર બજાર અને સામાન્ય લોકો પર દેખાવા લાગે છે.

નવી યોજનાઓમાં કેમ સમય લાગે છે?
જો બજેટમાં કોઈ નવી યોજનાની જાહેરાત કરવામાં આવી હોય, તો તેને લાગુ કરવામાં વધુ સમય લાગે છે. પહેલા સંબંધિત મંત્રાલય તે યોજનાનું સંપૂર્ણ માળખું તૈયાર કરે છે, ત્યારબાદ નિયમો, પાત્રતા, અરજી પ્રક્રિયા અને બજેટની ફાળવણી નક્કી કરવામાં આવે છે. ઘણીવાર રાજ્યોની ભૂમિકા પણ હોય છે, જેના કારણે કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકારો વચ્ચે તાલમેલ જરૂરી બને છે. આવા સંજોગોમાં નવી યોજનાનો લાભ લોકો સુધી પહોંચવામાં થોડા મહિનાનો સમય લાગી શકે છે.

ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પ્રોજેક્ટમાં લાંબી રાહ
રોડ, રેલવે, હાઈ-સ્પીડ ટ્રેન, એરપોર્ટ કે મોટા ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પ્રોજેક્ટ્સની જાહેરાત બજેટમાં ચોક્કસ થઈ જાય છે, પરંતુ તેની અસર દેખાવામાં સૌથી વધુ સમય લાગે છે. જમીન સંપાદન, ટેન્ડર પ્રક્રિયા, ડિઝાઇન અને બાંધકામ જેવા અનેક તબક્કાઓ હોય છે. આવા પ્રોજેક્ટ્સમાં સામાન્ય રીતે એકથી બે વર્ષ કે તેથી વધુ સમય પણ લાગી શકે છે, ત્યારે જઈને લોકોને અસલી ફાયદો દેખાય છે.

જૂની યોજનાઓના વિસ્તરણનો ફાયદો ઝડપી
જો બજેટમાં પહેલાથી ચાલી રહેલી કોઈ યોજનાનું બજેટ વધારવામાં આવ્યું હોય અથવા તેનો વ્યાપ વધારવામાં આવ્યો હોય, તો તેની અસર પ્રમાણમાં ઝડપથી દેખાય છે, કારણ કે તે યોજનાનું માળખું પહેલાથી અસ્તિત્વમાં હોય છે. જેમ કે કોઈ સબસિડી યોજનામાં રકમ વધારવી કે લાભાર્થીઓની સંખ્યા વધારવી, આવા કિસ્સાઓમાં થોડા અઠવાડિયા કે મહિનાની અંદર ફાયદો મળવા લાગે છે.

સંસદની મંજૂરી પણ જરૂરી
બજેટમાં કરવામાં આવેલા પ્રસ્તાવોને સંસદની મંજૂરી મળવી પણ જરૂરી છે. ફાઇનાન્સ બિલ પાસ થયા પછી જ ટેક્સ અને ખર્ચ સંબંધિત નિર્ણયો કાયદેસર રીતે લાગુ થાય છે. સામાન્ય રીતે આ પ્રક્રિયા માર્ચ સુધીમાં પૂર્ણ થઈ જાય છે, જેથી 1 એપ્રિલથી નવા નિયમો લાગુ કરી શકાય.

