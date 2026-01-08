Prev
Budget 2026: ઈતિહાસનું સૌથી લાંબુ બજેટ ભાષણ ક્યા નાણામંત્રીએ આપ્યું હતું? જાણો કેટલો સમય ચાલ્યું હતું ભાષણ

Longest budget speech India: કેન્દ્રીય બજેટ 2026 આવવામાં વધુ સમય બાકી નથી. આવો જાણીએ અત્યાર સુધી દેશના ઈતિહાસમાં સૌથી લાંબુ બજેટ ભાષણ કોણે આવ્યું છે અને તે કેટલા સમય ચાલ્યું અને કેટલા શબ્દોનું હતું.
 

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Jan 08, 2026, 04:50 PM IST

Union Budget 2026: કેન્દ્રીય બજેટ 2026 આવવામાં હવે વધુ સમય બાકી નથી. તેવામાં સામાન્ય લોકોથી લઈને કારોબારી જગત સુધી બધાને બજેટથી કોઈને કોઈ આશા છે. દર વર્ષે બજેટ દ્વારા સરકાર આવનાર નાણાકીય વર્ષની આર્થિક જરૂરિયાત અને પ્રાથમિકતાને પૂર્ણ કરવાનો પ્રયાસ કરે છે. દેશની જરૂરિયાત અનુસાર દર વર્ષે તેમાં ફેરફાર કરવામાં આવે છે.

હવે બધાની નજર નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણ પર ટકેલી છે. જે 1 ફેબ્રુઆરીએ પોતાનું નવમું બજેટ રજૂ કરશે. આવો જાણીએ અત્યાર સુધી દેશના ઈતિહાસમાં સૌથી લાંબુ બજેટ ભાષણ કોણે આપ્યું હતું અને તે ભાષણ કેટલા સમય અને કેટલા શબ્દોનું હતું.

અત્યાર સુધીનું સૌથી લાંબુ બજેટ ભાષણ?
દેશના બજેટ ઈતિહાસમાં સૌથી લાંબુ ભાષણ વર્તમાન નાણા મંત્રી નિર્મલા સીતારમણના નામે નોંધાયેલું છે. તેમણે વર્ષ 2020મા સંસદમાં આશરે 2 કલાક 42 મિનિટ સુધી બજેટ ભાષણ આપ્યું હતું. જે અત્યાર સુધીનું સૌથી લાંબુ ભાષણ માનવામાં આવે ચે. આ રેકોર્ડને બનાવતા તેમણે ખુદ પોતાના 2019ના બજેટ ભાષણનો રેકોર્ડ તોડ્યો હતો. 2019મા તેમણે 2 કલાક 17 મિનિટનું બજેટ ભાષણ આપ્યું હતું.

બંને વર્ષની તુલના કરીએ તો તાજેતરના વર્ષોમાં તેમના ભાષણ ટૂંકા રહ્યાં છે. વર્ષ 2024ના વચગાળાના બજેટમાં તેમણે માત્ર 56 મિનિટ ભાષણ આપ્યું હતું. જે તેમના કાર્યકાળનું સૌથી નાનું ભાષણ રહ્યું હતું. તો 2025ના બજેટમાં તેમનું ભાષણ આશરે 1 કલાક 17 મિનિટનું હતું.

શબ્દોની દ્રષ્ટિએ સૌથી લાંબુ બજેટ ભાષણ
જો બજેટ ભાષણને શબ્દોની સંખ્યાના આધાર પર જોવામાં આવે તો તે રેકોર્ડ વર્ષ 1991ના નામે નોંધાયેલું છે. તે સમયે નાણામંત્રી રહેલા મનમોહન સિંહે સંસદમાં આશરે 18650 શબ્દોનું બજેટ ભાષણ આપ્યું હતું.

જે અત્યાર સુધીનું સૌથી લાંબુ બજેટ ભાષણ માનવામાં આવે છે. ત્યારબાદ બીજુ સ્થાન વર્ષ 2018નું બજેટ રહ્યું છે, જ્યારે અરૂણ જેટલીએ આશરે 18604 શબ્દોની સ્પીચની સાથે બજેટ રજૂ કર્યું હતું.
 

Longest budget speech India

