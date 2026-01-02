Budget 2026: કોણ તૈયાર કરે છે દેશનું બજેટ, જાણો શું હોય છે પ્રક્રિયા અને ક્યારે કરાઈ છે રજૂ?
Union Budget 2026: દર વર્ષે ફેબ્રુઆરીમાં કેન્દ્રીય બજેટ રજૂ કરવામાં આવે છે. આ દરમિયાન ચાલો જાણીએ કે, દેશનું બજેટ આખરે કોણ તૈયાર કરે છે અને તેની પ્રક્રિયા શું હોય છે?
Budget 2026: કેન્દ્રીય બજેટ 2026-27ને લઈ ચર્ચાઓ શરૂ થઈ ગઈ છે. સંસદીય પરંપરા અનુસાર 2017થી દર વર્ષે 1 ફેબ્રુઆરીએ કેન્દ્રીય બજેટ રજૂ કરવાનું નક્કી કરવામાં આવ્યું છે. 2026માં 1 ફેબ્રુઆરી રવિવારે આવે છે. એવી અપેક્ષા રાખવામાં આવે છે કે, આમ છતા પણ નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણ તે દિવસે બજેટ રજૂ કરી શકે છે. આ દરમિયાન એક પ્રશ્ન બધાના મનમાં ઉઠી રહ્યો છે કે, દેશના બજેટને ખરેખર કોણ તૈયાર કરે છે અને તેની પ્રક્રિયા શું છે. ચાલો જાણીએ.
ભારતનું બજેટ કયો વિભાગ તૈયાર કરે છે?
કેન્દ્રીય બજેટનો મુસદ્દો તૈયાર કરવાની જવાબદાર સંપૂર્ણપણે આર્થિક બાબતોનો વિભાગની હોય છે. આ વિભાગ નાણા મંત્રાલય હેઠળ કામ કરે છે. જ્યારે આ વિભાગ કેન્દ્રીય ભૂમિકા ભજવે છે, પરંતુ આ પ્રક્રિયા ખૂબ જ સહયોગી છે. નીતિ આયોગ અને વિવિધ વહીવટી મંત્રાલયો જેવી સંસ્થાઓ ડેટા, અંદાજો અને નીતિગત ઇનપુટ્સ પૂરા પાડે છે.
બજેટની તૈયારી મહિનાઓ પહેલા શરૂ થાય છે
ઔપચારિક બજેટ બનાવવાની પ્રક્રિયા સપ્ટેમ્બર અથવા ઓક્ટોબરની આસપાસ શરૂ થાય છે. નાણા મંત્રાલય તમામ કેન્દ્રીય મંત્રાલયો, વિભાગો અને ત્યાં સુધી કે રાજ્ય સરકારોને એક પરિપત્ર જારી કરે છે, જેમાં તેમને આગામી નાણાકીય વર્ષ માટે ખર્ચ અંદાજ અને નાણાકીય જરૂરિયાતો સબમિટ કરવાનું કહેવામાં આવે છે. આ અંદાજો બજેટ માળખાનો પાયો બનાવે છે.
ચકાસણી અને બજેટ પૂર્વે પરામર્શ
પ્રસ્તાવો પ્રાપ્ત થયા પછી નાણાં મંત્રાલયના વરિષ્ઠ અધિકારીઓ તેમની સાવધાનીપૂર્વક સમીક્ષા કરે છે. ત્યારબાદ નાણાં મંત્રીની અધ્યક્ષતામાં એક પરામર્શ થાય છે. આ બેઠકમાં બેન્કિંગ, ઉદ્યોગ, કૃષિ, ટ્રેડ યુનિયનો અને અર્થશાસ્ત્રીઓને આમંત્રિત કરવામાં આવ્યા છે.
અંતિમ ફાળવણી અને પ્રધાનમંત્રીની મંજૂરી
પરામર્શ બાદ નાણા મંત્રાલય મહેસૂલ અંદાજ, ખર્ચ મર્યાદા અને દરેક વિભાગ માટે ફાળવણીને અંતિમ સ્વરૂપ આપે છે. આ નિર્ણયો રાજકોષીય શિસ્ત, આર્થિક પ્રાથમિકતાઓ અને વિકાસ લક્ષ્યો દ્વારા નક્કી થાય છે. અંતિમ તબક્કાની ચર્ચા પ્રધાનમંત્રી સાથે કરવામાં આવે છે.
હલવા સમારોહ અને બજેટ ગોપનીયતા
બજેટ દસ્તાવેજો છાપતા પહેલા નોર્થ બ્લોકમાં એક પરંપરાગત હલવા સમારોહનું આયોજન કરવામાં આવે છે. આ બજેટ બનાવવાની છેલ્લી અને સૌથી સીક્રેટ તબક્કાની શરૂઆત છે. આ પછી બજેટની તૈયારી અને પ્રિન્ટ કરવામાં સામેલ અધિકારીઓનો બહારની દુનિયા સાથેનો સંપર્ક કપાઈ જાય છે.
ત્યારબાદ નાણામંત્રી બંધારણના અનુચ્છેદ 112 હેઠળ લોકસભામાં કેન્દ્રીય બજેટ રજૂ કરે છે. સરકાર સંસદની મંજૂરી વિના ભારતના કોન્સોલિડેટેડ ફંડમાંથી રૂપિયા ઉપાડી શકાતા નથી. આ આ રજૂઆતને બંધારણીય રીતે મહત્વપૂર્ણ બનાવે છે. એકવાર સંસદ મંજૂરી આપે છે, પછી નવા નાણાકીય વર્ષ માટે સરકારી ખર્ચ કાયદેસર રીતે શરૂ થાય છે.
