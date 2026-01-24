Prev
18 વર્ષની આતુરતાનો અંત! અમેરિકાના ઘમંડના ભૂક્કા કાઢશે આ ડીલ, ભારતને શું થશે ફાયદો? ખાસ જાણો

India EU Deal: એકબાજુ જ્યાં અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ અનેક દેશો પર ટેરિફનો ડંડો વિંઝવા માંડ્યા છે અને ભારત ઉપર પણ 50 ટકા ટેરિફ લગાવેલો છે ત્યારે હવે ભારત માટે અન્ય બજારો શોધવા જરૂરી થઈ ગયા છે. આ કડીમાં ભારત અને ઈયુ વચ્ચે થનારા મુક્ત વેપાર કરાર પર બધાની નજર છે. આ ડીલથી ભારતને શું ફાયદો થશે, ટેક્સટાઈલ મંત્રી ગિરિરાજ સિંહનું જે નિવેદન આવ્યું છે તે પણ જાણવા જેવું છે. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Jan 24, 2026, 09:37 AM IST

18 વર્ષની આતુરતાનો અંત! અમેરિકાના ઘમંડના ભૂક્કા કાઢશે આ ડીલ, ભારતને શું થશે ફાયદો? ખાસ જાણો

Mother Of All Deals: અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે જે રીતે ટેરિફને હથિયાર બનાવીને અન્ય દેશો પર ઉગામવા માંડ્યુ છે ત્યારથી જીયો પોલિટિક્સમાં સમીકરણો બદલાવવા લાગ્યા છે. મિત્રો દુશ્મન અને દુશ્મન મિત્રો જેવા બની રહ્યા છે. ટ્રમ્પની ટેરિફ નીતિએ વૈશ્વિક રાજકારણમાં એવા તે ધરખમ ફેરફાર લાવવા માંડ્યા છે કે રાજકારણના માંધાતાઓ પણ આશ્ચર્યચકિત થઈ રહ્યા છે. આ બધા વચ્ચે બધાની નજર  ભારત અને યુરોપીયન યુનિયન વચ્ચે થઈ રહેલી ડીલ પર છે. કારણ કે આ ડીલ Mother Of All Deals કહેવાઈ રહી છે. અત્રે જણાવવાનું કે ભારતે પણ હવે પોતાની રણનીતિ બદલીને અન્ય દેશો સાથે મુક્ત વેપાર કરાર (FTA) કરવા પર ભાર મૂકવા માંડ્યો છે. જ્યારથી ટ્રમ્પે ટેરિફનો બોમ્બ ફોડ્યો છે ત્યાર બાદથી ભારતે પણ ધરખમ ફેરફાર કરીને છેલ્લા છ મહિના દરમિયાન યુકે, ઓમાન અને ન્યૂઝીલેન્ડ સાથે મુક્ત વેપાર કરાર કર્યા છે. હવે કેન્દ્રીય ટેક્સટાઈલ મંત્રી ગિરિરાજ સિંહે યુરોપીયન યુનિયન સાથે થનારી ફ્રી ટ્રેડ ડીલ પર મોટું નિવેદન આપી ખળભળાટ મચાવ્યો છે. 

India-EU ડીલ વિશે શું કહ્યું ગિરિરાજ સિંહે?
ટેક્સટાઈલ મંત્રી ગિરિરાજ સિંહે કહ્યું કે યુરોપીયન યુનિયન સાથે મુક્ત વેપાર કરાર આગામી ચાર દિવસમાં થઈ શકે છે. તેમણે કહ્યું કે અનેક લોકોને એવું લાગતું હતું કે અમેરિકા-ચીનના ટેરિફ વોરથી ભારતની નિકાસ પર  ખરાબ અસર પડશે. પરંતુ ઈન્ડસ્ટ્રી મજબૂતાઈથી ટકેલી છે. એપ્રિલ-ડિસેમ્બર 2025માં ગારમેન્ટ નિકાસ 95000 કરોડ રૂપિયા વધીને 101000 કરોડ રૂપિયા થઈ છે. યુરોપીયન યુનિયન સાથે મુક્ત વેપાર કરાર થવાના સમાચારથી દેશની ગારમેન્ટ અને ટેક્સટાઈલ ઈન્ડસ્ટ્રી ખુબ ખુશ છે. જેનાથી નિકાસ વધશે અને ભારતીય નિકાસકારો માટે નવા બજાર ખુલશે. 

40 નવા દેશો ભારતનો ટાર્ગેટ
ગિરિરાજ સિંહે આ સાથે એમ પણ કહ્યું કે ભારતે 40 નવા દેશોને મુક્ત વેપાર કરાર માટે ટાર્ગેટ કર્યા છે. આર્જેન્ટીનામાં 77 ટકા, ઈજિપ્તમાં 30 ટકા, પોલેન્ડ અને જાપાનમાં નિકાસમાં 20-20 ટકાનો વધારો થયો છે. જ્યારે સ્વીડન, યુએઈ અને ફ્રાન્સમાં 10-10 ટકા તથા સ્પેન અને જર્મનીમાં 5-5 ટકા નિકાસ વધી છે. જેનાથી સ્પષ્ટ છે કે દુનિયાના માર્કેટ અમારા માટે ખુલ્લા છે. રાહુલ ગાંધીએ સોશિયલ મીડિયા પર એવો દાવો કર્યો હતો કે અમેરિકાના 50 ટકા ટેરિફથી ટેક્સટાઈલ સેક્ટર બરબાદ થઈ રહ્યું છે. ત્યારે યુરોપીયન યુનિયન સાથે જે મુક્ત વેપાર કરાર થશે તેનાથી ભારતને શું ફાયદો થશે તે પણ જાણવા જેવું છે. 

18 વર્ષથી ચાલતી હતી વાતચીત, હવે આવશે પરિણામ
તમને જાણીને નવાઈ લાગશે કે ભારત અને યુરોપીયન યુનિયન વચ્ચે મુક્ત વેપાર કરાર અંગે વાતચીત કઈ આજકાલની નથી. આ વાતચીત 18 વર્ષથી ચાલે છે. જેનું હવે પરિણામ જોવા મળશે. આ ડીલથી ભારતને અનેક ફાયદા  થશે. જેના કારણે Mother Of All Deals પણ કહેવાઈ રહી છે. ટ્રમ્પે જે ટેરિફ વોર શરૂ કરી છે તેવા વાતાવરણમાં આ ડીલ ખુબ મહત્વની બની શકે છે. 

હાલ કેટલો લાગે છે ટેરિફ, શું મળશે ભારતને
યુરોપીયન યુનિયન દ્વારા હાલ ભારતથી જે ઉત્પાદનોની આયાત થાય છે તેના પર સરેરાશ 3.8 ટકા ટેરિફ લાગે છે. પરંતુ ટેક્સટાઈલ, ગારમેન્ટ, લેધર જેવા લેબર ઈન્ટેન્સિવ સેક્ટરમાં 10 ટકા સુધીની ડ્યૂટી લાગે છે. મુક્ત વેપાર કરાર થયા બાદ આ ટેરિફ ઝીરો કે ખુબ જ ઓછી  થઈ જશે. જેનાથી  ભારતીય ઉત્પાદનો જેમ કે કપડાં, જ્વેલરી, ફાર્મા, કેમિકલ્સ, ઓટો પાર્ટ્સ, ઈલેક્ટ્રિક્સ અને એન્જિનિયરિંગ પ્રોડક્ટ યુરોપમાં સસ્તા ભાવે વેચાઈ શકશે. જેનાથી ટેક્સટાઈલ સેક્ટરને સૌથી વધુ ફાયદો થઈ શકે છે. એવું પણ અનુમાન છે કે તેનાથી  એક્સપોર્ટમાં 20-25 ટકાનો વધારો આવી શકે છે. નિકાસમાં વધારો થવાથી રોજગારી પણ વધશે. 

રોકાણ વધશે, ટેક્નોલોજી  ટ્રાન્સફર થશે
મુક્ત વેપાર કરાર થયા બાદ યુરોપીયન યુનિયનની કંપનીઓ તરફથી દેશમાં ખુબ રોકાણ થશે. ઈયુ તરફથી ઓટોમોબાઈલ, મશીનરી, ફાર્મા અને સર્વિસીસ સેક્ટરોમાં રોકાણ આવશે. દેશને હાઈટેક, ગ્રીન ટેક્નોલોજી અને રિન્યૂએબલ એનર્જીમાં ફાયદો  થશે. આ ઉપરાંત સર્વિસ સેક્ટર આઈટી, ફાઈનાન્શિયલ, પ્રોફેશનલ સર્વિસીસમાં પણ એક્સેસ મળશે. 

આર્થિક અને રણનીતિક મહત્વ
નોંધનીય છે કે આ ડીલ એ ભારત તરફથી થનારી 9મી મોટી  મુક્ત વેપાર ડીલ હશે. (યુકે, ઓમાન, વગેરે પછી). આ મુક્ત વેપાર વેપાર બાદ અમેરિકાના 50 ટકા ટેરિફ વચ્ચે યુરોપના રૂપમાં ભારતને નવું બજાર મળશે. જેનાથી સપ્લાય ચેનનું ડાઈવર્સિફિકેશન થશે. ચીન પર નિર્ભરતા ઘટશે અને દેશ ગ્લોબલ મેન્યુફેક્ચરિંગ હબ બનશે. 

સામાન્ય રીતે પૂછાતા પ્રશ્નો (FAQ)

1. યુરોપીયન યુનિયન અને ભારત વચ્ચેની ડીલ મધર ઓફ ઓલ ડીલ કેમ કહેવાય છે?
આ ડીલથી ભારતને સારો એવો ફાયદો થશે. આ ડીલ એ ઈયુ અને ભારત વચ્ચે છેલ્લા 18 વર્ષથી વાતચીત થઈ રહી હતી  તેનું પરિણામ છે. જેના કારણે Mother Of All Deals કહેવાઈ રહી છે. 

2. ભારતે કયા કયા દેશો સાથે મુક્ત વેપાર કરાર (FTA) કરેલો છે?
જવાબ- ભારતે અત્યાર સુધીમાં શ્રીલંકા, ભૂટાન, થાઈલેન્ડ, નેપાળ, સાઉથ કોરિયા, સિંગાપુર, મલેશિયા, જાપાન, યુએઈ, મોરેશિયસ, ઓસ્ટ્રેલિયા, સ્વિટ્ઝરલેન્ડ, આઈસલેન્ડ, નોર્વે, લિકટેન્સાઈન, યુકે અને ઓમાન  વગેરે જેવા દેશો સાથે મુક્ત વેપાર કરાર કરેલો છે. 

3. ભારત-EU વચ્ચે ડીલથી શું ફાયદો થઈ શકે?
જવાબ- આ મુક્ત વેપાર કરારથી બંને પક્ષો વચ્ચે ટેરિફ (ઈમ્પોર્ટ ફી) ઓછી થઈ શકે કે ઝીરો થઈ શકે. આ ઉપરાંત બજારોમાં એન્ટ્રી મળે, રોકાણ વધે, સેવાઓ અંગે સહયોગ પણ સામેલ છે. આ ડીલ મધર ઓફ ઓલ ડીલ્સ કહેવાય છે. ટેક્સટાઈલ, ગારમેન્ટ્સ, લેધર, જ્વેલરી, ફાર્મા, ઓટો પાર્ટ્સ, સ્ટીલ અને એન્જિનિયરિંગ પ્રોડક્ટ્સ પર ટેરિફ ઝીરો કે પછી સામાન્ય ટેરિફ લાગી શકે. તેનાથી 20-30 ટકા નિકાસ વધે તેવું અનુમાન છે. 

 

