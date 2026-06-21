Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /Business
  • /પેટ્રોલ-ડીઝલ પર મળશે મોટી રાહત, સરકારે આપ્યો સંકેત... જાણો ક્યારે ઘટી શકે છે ભાવ

પેટ્રોલ-ડીઝલ પર મળશે મોટી રાહત, સરકારે આપ્યો સંકેત... જાણો ક્યારે ઘટી શકે છે ભાવ

Petrol Diesel Price : ઉત્તર પ્રદેશના સોનભદ્રમાં એક કાર્યક્રમમાં બોલતા મંત્રી હરદીપ સિંહ પુરીએ જણાવ્યું હતું કે ઓઇલ માર્કેટિંગ કંપનીઓ હાલમાં ઊંચા ભાવે ખરીદેલા ક્રૂડ ઓઇલનો ઉપયોગ કરી રહી છે. પરિણામે આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં ભાવ ઘટાડાનો લાભ ગ્રાહકો સુધી પહોંચવામાં થોડો સમય લાગશે.

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jun 21, 2026, 01:34 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 01:34 PM IST
પેટ્રોલ-ડીઝલ પર મળશે મોટી રાહત, સરકારે આપ્યો સંકેત... જાણો ક્યારે ઘટી શકે છે ભાવ

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Mental Health: જાણો કેવી રીતે યોગ માનસિક સ્વાસ્થ્ય સુધારવામાં મદદ કરે છે ?
Yoga Day 202614 min ago
2
breaking news16 min ago
3
International Yoga Day 20261 hr ago
4
International Yoga Day 20261 hr ago
5
Zero watt bulb1 hr ago