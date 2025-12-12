યુનિયન મ્યુચ્યુઅલ ફંડે ભારતમાં વધતી વપરાશ તેજીમાં ભાગ લેવા માટે યુનિયન કન્ઝમ્પશન ફંડ લોન્ચ કર્યું
ભારતીય અર્થતંત્રમાં થઈ રહેલા માળખાકીય ફેરફારો સાથે તેમના પોર્ટફોલિયોને સંરેખિત કરવા માંગતા રોકાણકારો માટે યુનિયન કન્ઝમ્પશન ફંડ સૌથી યોગ્ય છે.
Trending Photos
Union Mutual Fund: યુનિયન મ્યુચ્યુઅલ ફંડે પોતાની નવી રજૂઆત- યુનિયન યુનિયન કન્ઝમ્પશન ફંડના શુભારંભની જાહેરાત કરી હતી, જે વપરાશની થીમ પર આધારિત એક ઓપન-એન્ડેડ ઇક્વિટી સ્કીમ છે. આ ન્યૂ ફંડ ઓફર (NFO) ની શરૂઆત 1 ડિસેમ્બર 2025થી થઈ ચૂકી છે અને તે 15 ડિસેમ્બર 2025ના સમાપ્ત થશે.
આ સ્કીમ તેવા સમયે લોન્ચ કરવામાં આવી છે, જ્યારે ભારતની અર્થવ્યવસ્થા મહત્વપૂર્ણ પડાવ પર ઉભી છે. છેલ્લા એક વર્ષમાં સરકારે કુલ મળી 5 મોટા પગલા ભર્યાં છે.
- નાણાકીય વર્ષ 26 માં કર દરમાં ઘટાડો
- GST 2.0 ફેરફારો
- આઠમું પગાર પંચ
- સતત ઘટી રહેલો ફુગાવો અને
- RBI દ્વારા વધુ સારા સંકલન પ્રયાસો, સારા ચોમાસા સાથે, એ મુખ્ય પરિબળો છે જે વપરાશ પર નોંધપાત્ર અસર કરી શકે છે.
ભારતના વપરાશ સૂચકાંકે વ્યાપક બજાર કરતાં વધુ સારો દેખાવ કર્યો
છેલ્લા 19 વર્ષ દરમિયાન કન્ઝમ્પશન ઇન્ડેક્સે મોટા પાયા પર બજારમાં 13 ગણાથી સારૂ પ્રદર્શન કર્યું છે. વર્ષ 2019થી 2024 વચ્ચે નિફ્ટી ઈન્ડિયા કન્ઝમ્પશન TRI એ ઈક્વિટી પર એવરેજ 14.7 ટકા રિટર્ન આપ્યું છે, જે મોટા નિફ્ટી 500 ઈન્ડેક્સના 12.5 ટકાની એવરેજથી વધુ છે. (સ્ત્રોતઃ બ્લૂમબર્ગ)
યુનિયન AMCના CEOએ શું કહ્યું?
આ ફંડ વિશે વાત કરતા યુનિયન એસેટ મેનેજમેન્ટ કંપની પ્રાઇવેટ લિમિટેડ (યુનિયન AMC) ના સીઈઓ મધુ નાયરે કહ્યુ- 'ભારત સરકાર દ્વારા રજૂ કરવામાં આવેલા 5 મુખ્ય પાયાના ફેરફારોને જોતા લાગે છે કે ભારત વપરાશમાં એક મોટા પરિવર્તનના સમયમાં પગલું રાખવાનું છે. અમે માનીએ છીએ કે અમારૂ R.I.S.E. ફ્રેમવર્ક આ કન્ઝમ્પશન થીમનો ક્ષમતા સાથે ફાયદો ઉઠાવવા માટે સૌથી સારી સ્થિતિમાં છે.'
વપરાશ કરતા વર્ગનું વધવુ, સામાન્ય ઉત્પાદકોથી પ્રીમિયમ તરફ વલણ અને બજારોનું ડિજિટલ થવું- આ બધુ મળી ઘણા દાયકાઓ સુધી ચાલનાર સૌથી દમદાર રોકાણની રણનીતિઓમાંથી એક બની શકે છે. યુનિયન કન્ઝમ્પશન ફંડ દ્વારા અમે રોકાણકારોને વ્યવસ્થિત રીતે અને અલગ-અલગ પ્રકારે રોકાણની તક આપવા ઈચ્છીએ છીએ, જેથી તે પ્રગતિની આ યાત્રામાં ભાગીદાર બની શકે અને તેના દ્વારા ખર્ચ કરવામાં આવેલો રૂપિયો પ્રગતિની કહાનીમાં યોગદાન આપી શકે.
RISE ફ્રેમવર્ક શું છે?
યુનિયન કન્ઝમ્પશન ફંડ (UCF) નો ઉદ્દેશ્ય તેના RISE ફ્રેમવર્ક, જે રીચ, ઇન્ટરમીડિયેટ, સ્પેન્ડ અપ અને એક્સપિરિયન્સ માટે વપરાય છે, દ્વારા વપરાશના બહુવિધ પેટા-ક્ષેત્રોને આવરી લેતા બજારોમાં રોકાણ કરવાનો છે, જેનો ઉદ્દેશ્ય ભારતીયો કેવી રીતે જીવે છે, ખર્ચ કરે છે અને ઇચ્છે છે તે સમજવાનો છે.
R - રીચ (પહોંચ): એવી કંપનીઓ જે સામાનો અને સેવાઓને વધુ સુલભ બનાવી રહી છે- જેમ કે કન્ઝ્યુમર ડ્યુરેબલ્સ, પેકેજ્ડ ફૂડ વસ્તુઓ અને તત્કાલ સેવા આપનાર રેસ્ટોરન્ટ્સ.
I - ઈન્ટરમીડિએટ્સ (સેવા પ્રદાતા) વપરાશને સુવિધાજનક બનાવનાર વ્યવસાય- જેમાં ડિજિટલ પ્લેટફોર્મ, ફિનટેક કંપનીઓ અને નાણાકીય સહયોગી સામેલ છે.
S - સ્પેન્ડ અપ (પ્રીમિયમ તરફ વધવુ): એવી કંપનીઓ જે એસયુવી બજાર અને રિયલ એસ્ટેટ જેવા વધુ મોંઘા ક્ષેત્રોમાં લોકોની ઈચ્છાઓ પૂરી કરવા પર ધ્યાન આપે છે.
E - અનુભવ (ગ્રાહક સેવાઓ) આ ક્ષેત્ર, જેમાં ખર્ચ લાઇફસ્ટાઇલ અને તેના અનુભવના આધાર પર નક્કી થાય છે- જેમ કે ટ્રાવેલ, હોસ્પિટાલિટી અને મનોરંજન.
ભારતમાં પ્રતિ વ્યક્તિ આવકમાં વધારો
IMF વર્લ્ડ ઇકોનોમિક આઉટલુકના ડેટાના અનુમાનો અનુસાર વર્ષ 2008 બાદથી ભારતની પ્રતિ વ્યક્તિ આવક આશરે ત્રણ ગણી વધી ગઈ છે અને નાણાકીય વર્ષ 2030 સુધી તેમાં 1.6 ગણા દરે વધારો થવાની સંભાવના છે. ઉચ્ચ-મધ્યમ અને ઉચ્ચ આવકવાળા પરિવારોની સાથે-સાથે મધ્યમ-આવકવાળા પરિવારોની સંખ્યા વર્ષ 2023મા 11.3 કરોડની તુલનામાં, વર્ષ 2030 સુધી વધી 18 કરોડ થવાની સંભાવના છે, જે દેશના સૌથી વધુ વપરાશ વર્ગમાં 60% નો વધારો દર્શાવે છે.
આ રોકાણકારો માટે ફાયદાનો સોદો
યુનિયન કન્ઝમ્પશન ફંડ તે રોકાણકારો માટે સૌથી સારૂ છે, જે પોતાના પોર્ટફોલિયોને ભારતની અર્થવ્યવસ્થામાં થઈ રહેલા માળખાગત ફેરફારોને અનુરૂપ બનાવવા ઈચ્છે છે. આ યોજના મોટી બજારોથી લઈને પ્રીમિયમ શ્રેણીઓ સુધી ઉપભોગના વિવિધ ક્ષેત્રોમાં મહત્વપૂર્ણ ભાગીદારીની ખારતી કરવા ઈચ્છે છે, જેથી સ્થિર અને ઝડપી વિકાસવાળા, બંને પ્રકારના અવસરોનો ફાયદો ઉઠાવી શકાય.
આ યોજનાના મેનેજમેન્ટની જવાબદારી વિનોદ માલવીય, ફંડ મેનેજર-ઈક્વિટી, તથા સંજય બેમ્બાલકર, હેડ, ઇક્વિટી, યુનિટન AMC, સંભાળશે.
Disclaimer: This article is published from the Brand Desk. User discretion is advised.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે