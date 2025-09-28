Upcoming IPOs: નવા સપ્તાહે શેર બજારમાં જોવા મળશે હલચલ, 20 નવા પબ્લિક ઈશ્યુ સાથે 26 કંપનીઓનું લિસ્ટિંગ
Upcoming IPOs: આગામી સપ્તાહ આઈપીઓની દ્રષ્ટિએ ખાસ રહેશે. ઈન્વેસ્ટરો માટે IPOમાં રોકાણ કરવાના 20 નવા દરવાજા ખુલી રહ્યાં છે અને 26 કંપનીઓનું લિસ્ટિંગ બજારમાં નવો ઉત્સાહ લાવશે. જો તમે IPOમાં રોકાણ કરવાનું વિચારી રહ્યાં છો તો આવો જાણીએ કઈ કંપનીઓ આ સપ્તાહે આઈપીઓ લાવી રહી છે.
Trending Photos
Upcoming IPOs: આ સપ્તાહે શેર બજારમાં IPOની ધૂમ જોવા મળશે. 29 સપ્ટેમ્બરથી શરૂ થઈ રહેલા સપ્તાહમાં કુલ 20 નવા IPO ઈન્વેસ્ટરો માટે ખુલી રહ્યાં છે. તેમાંથી 4 મેનબોર્ડ છે અને બાકી SME પ્લેટફોર્મ સાથે જોડાયેલા છે. એટલું જ નહીં પહેલાથી ખુલી ગયેલા 14 આઈપીઓમાં પણ દાવ લગાવવાની તક રહેશે. આ સાથે 26 કંપનીઓનું લિસ્ટિંગ થવાની સાથે બજારમાં મોટી હલચલ જોવા મળશે.
એટલે કે નવા સપ્તાહે રોકાણકારો માટે સારી તક છે, કારણ કે નાની-મોટી કુલ 20 કંપનીઓ શેર બજારમાં પોતાના પબ્લિક ઈશ્યુ લાવી રહી છે. તેમાંથી ઘણી કંપનીઓ હેલ્થકેર, લોજિસ્ટિક્સ, હોટલ, ઓટો, ટેક્નોલોજી અને બાયોટેક્નોલોજી જેવા સેક્ટર સાથે જોડાયેલી છે.
કયા-કયા મોટા આઈપીઓ થશે લોન્ચ?
સૌથી પહેલા વાત કરીએ મેનબોર્ડ IPOs તો Glottis Healthcare, Fabtech Technologies, Advance Agrolife અને Om Freight Forwarders જેવી કંપનીઓ આ સપ્તાહે પોતાના આઈપીઓ લોન્ચ કરશે. તેની ઈશ્યુ સાઇઝ 120થી 300 કરોડ રૂપિયા સુધીની છે. પ્રાઇઝ બેન્ડ 95થી 191 રૂપિયા વચ્ચે છે અને આ કંપનીઓનું લિસ્ટિંગ BSE તથા NSE પર 7થી 8 ઓક્ટોબર વચ્ચે થઈ શકે છે.
આ સિવાય SME સેક્ટરમાંથી ઘણી કંપનીઓ આવી રહી છે જેમ કે Dhillon Freight Carrier, Suba Hotels, Zelio E-Mobility, Greenleaf Envirotech, Shipwaves Online, અને Shlokka Dyes. આ કંપનીઓની ઈશ્યુ સાઇઝ 10 કરોડથી લઈને 78 કરોડ રૂપિયા સુધીની છે.
આ IPO ક્યારે ખુલશે અને લિસ્ટ થશે?
મોટાભાગના IPO 29 સપ્ટેમ્બરથી 3 ઓક્ટોબરની વચ્ચે ખુલશે, જ્યારે કેટલાક 6 ઓક્ટોબર સુધી ખુલ્લા રહેશે. લિસ્ટિંગની વાત કરીએ તો, મોટાભાગની કંપનીઓ 7 થી 9 ઓક્ટોબરની વચ્ચે શેરબજારમાં આવશે.
કઈ-કઈ કંપનીઓ થશે લિસ્ટ?
માત્ર નવા આઈપીઓ જ નહીં પરંતુ આ સપ્તાહે 26 કંપનીઓના શેરનું લિસ્ટિંગ પણ થવાનું છે. તેમાં BSE, NSE અને SME પ્લેટફોર્મ સામેલ છે. તેમાંથી Ganesh Consumer Products, Solarworld Energy, Jaro Institute, Jain Resource Recycling, Epack Prefab Technologies, અને BMW Ventures જેવી કંપનીઓ 29 સપ્ટેમ્બરથી લઈને 3 ઓક્ટોબર વચ્ચે લિસ્ટ થશે. એસએમઈ પ્લેટફોર્મ પર પણ Matrix Geo Solutions, Gurunanak Agriculture, Justo Realfintech, Chatterbox Technologies જેવી કંપનીઓની એન્ટ્રી થશે.
રોકાણકારો માટે ટિપ્સ
જો તમે IPOમાં રોકાણ કરવાનું વિચારી રહ્યા છો, તો પ્રાઇસ બેન્ડ, લોટ સાઈઝ અને કંપનીના નાણાકીય મુદ્દાઓ કાળજીપૂર્વક ધ્યાનમાં લો. SME IPOમાં થોડું વધારે જોખમ હોય છે, પરંતુ તે સારું વળતર પણ આપી શકે છે. બીજી બાજુ, મેઈનબોર્ડ IPO વધુ સ્થિરતા પ્રદાન કરે છે. કંપનીઓના ક્ષેત્ર, પૃષ્ઠભૂમિ અને વૃદ્ધિ યોજનાઓને સમજ્યા પછી જ રોકાણ કરો. IPO લિસ્ટિંગના દિવસે વોલેટિલિટી વધે છે, તેથી ટૂંકા ગાળાના અથવા લિસ્ટિંગ લાભોને લક્ષ્ય બનાવતી વ્યૂહરચના વિકસાવો.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે