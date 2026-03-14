Upcoming IPO: 16 માર્ચે ખુલ્લી રહ્યો છે આ મેઈનબોર્ડ IPO, કંપનીએ એન્કર રોકાણકારો પાસેથી એકત્ર કર્યા 120 કરોડ, જાણો GMP
Upcoming IPO: આ કંપનીનો આઈપીઓ 16 માર્ચના રોજ રોકાણ કરવા માટે ખુલ્લી રહ્યો છે, આ IPO મેઈનબોર્ડ છે, રોકાણકારોને ઓછામાં ઓછા 14,720 રૂપિયાનું રોકાણ કરવું પડશે. કંપનીએ 46 શેરનો એક લોટ બનાવ્યો છે.
Upcoming IPO: GSP ક્રોપ સાયન્સ લિમિટેડનો IPO(GSP Crop Science Limited IPO) ખુલવાનો છે. કંપનીનો IPO આવતા અઠવાડિયે ખુલશે. રિટેલ રોકાણકારો માટે ખુલતા પહેલા, IPO 13 માર્ચે એન્કર રોકાણકારો માટે ખુલ્લો મૂકવામાં આવ્યો હતો. કંપનીએ એન્કર રોકાણકારો પાસેથી 120 કરોડ રૂપિયા એકત્ર કર્યા છે. GSP ક્રોપ સાયન્સ લિમિટેડે જણાવ્યું હતું કે 320 રૂપિયા પ્રતિ શેરના ભાવે 3,750,000 શેર ફાળવવામાં આવ્યા છે.
એન્કર રોકાણકારોમાં શાઇન સ્ટાર બિલ્ડ કેપ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ, ક્રાફ્ટ ઇમર્જિંગ માર્કેટ્સ ફંડ PCC, મોતીલાલ ઓસ્વાલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ એડવાઇઝર્સ લિમિટેડ વગેરેનો સમાવેશ થાય છે.
રિટેલ રોકાણકારો ક્યારે તેમના શેર મૂકી શકશે?
GSP ક્રોપ સાયન્સ લિમિટેડનો IPO 16 માર્ચ, 2026ના રોજ રિટેલ રોકાણકારો માટે ખુલશે. કંપનીમાં રોકાણકારોને 18 માર્ચ, 2026 સુધી હિસ્સો ખરીદવાની તક મળશે. IPO લોટ સાઈઝ 46 શેર છે, જેમાં રિટેલ રોકાણકારોએ ઓછામાં ઓછા 14,720 રૂપિયાનું રોકાણ કરવું જરૂરી છે.
GSP ક્રોપ સાયન્સ લિમિટેડના IPOનું કદ 400 કરોડ રૂપિયા છે. કંપની IPO દ્વારા 75 લાખ નવા શેર જાહેર કરશે. વધુમાં, તે વેચાણ માટે ઓફર દ્વારા 160 કરોડ રૂપિયાના શેર જાહેર કરશે.
IPO માટે લીડ મેનેજર તરીકે Equirus Capital Pvt. Ltd.ની નિમણૂક કરવામાં આવી છે. MUFG intiem India Pvt. Ltd.ને રજિસ્ટ્રાર તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે.
કોના માટે કેટલું અનામત રાખવામાં આવ્યું છે?
મહત્તમ 50 ટકા લાયક સંસ્થાકીય ખરીદદારો માટે અનામત રાખવામાં આવશે. ઓછામાં ઓછું 35 ટકા રિટેલ રોકાણકારો માટે અનામત રાખવામાં આવશે. ઓછામાં ઓછું 15 ટકા NII માટે અનામત રાખવામાં આવશે.
IPOમાંથી એકત્ર કરાયેલા ભંડોળનો ઉપયોગ કંપની કેવી રીતે કરશે?
નવા ઇશ્યૂમાંથી એકત્ર કરાયેલા 170 કરોડ રૂપિયાનો ઉપયોગ દેવાની ચુકવણી માટે કરવામાં આવશે. કંપનીની સ્થાપના 1985માં થઈ હતી અને તે જંતુનાશકો, ફૂગનાશકો અને અન્ય ઉત્પાદનોનું ઉત્પાદન કરે છે.
ગ્રે માર્કેટની સ્થિતિ સારી નથી
આ મેઇનબોર્ડ સેગમેન્ટનો IPO ગ્રે માર્કેટમાં સંઘર્ષ કરી રહ્યો છે. કંપનીનો IPO આજે, શનિવારે ગ્રે માર્કેટમાં 0 રૂપિયાના પ્રીમિયમ પર ટ્રેડ થઈ રહ્યો છે. બજારની સ્થિતિ અને GMP IPO પર નકારાત્મક અસર કરી શકે છે.
Disclaimer: શેર બજારમાં રોકાણ કરવું જોખમી છે, રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો. ZEE 24 કલાક ફક્ત જાણકારી આપે છે. આ રોકાણની સલાહ નથી.
