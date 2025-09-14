રૂપિયા તૈયાર રાખો! આ અઠવાડિયે ખુલી રહ્યા છે 5 કંપનીઓના IPO, એકનું GMP પહોંચ્યું 160 રૂપિયા
IPO News Updates: પ્રાઈમરી માર્કેટમાં આ અઠવાડિયે પાંચ કંપનીઓના IPO ઓપન થઈ રહ્યા છે. જેમાં 3 કંપનીઓના IPO SME સેગમેન્ટના છે. જ્યારે 2 કંપનીઓના IPO મેઇનબોર્ડના છે.
1- TechDefence Labs IPO
કંપનીના IPOનું સાઈઝ 38.88 કરોડ રૂપિયા છે. આ IPO 15 સપ્ટેમ્બર એટલે કે સોમવારના રોજ ખુલશે. રોકાણકારો પાસે 17 સપ્ટેમ્બર સુધી દાવ લગાવવાની તક મળશે. ટેક ડિફેન્સ લેબના IPOનો પ્રાઇસ બેન્ડ 183 રૂપિયાથી 190 રૂપિયા પ્રતિ શેર નક્કી કરવામાં આવ્યો છે. કંપનીએ 600 શેરનો લોટ બનાવ્યો છે. કોઈપણ રિટેલ રોકાણકારે એક સાથે ઓછામાં ઓછા 2 લોટ પર દાવ લગાવવો પડશે.
ટેકડી સાયબરસિક્યોરિટી લિમિટેડનો NSE IPO ગ્રે માર્કેટમાં 160 રૂપિયાના પ્રીમિયમ પર ટ્રેડ થઈ રહ્યો છે. જે રોકાણકારોના દૃષ્ટિકોણથી ખૂબ જ સારી વાત છે.
2- Sampat Aluminium IPO
આ SME IPO 17 સપ્ટેમ્બરથી 19 સપ્ટેમ્બર સુધી ખુલ્લો રહેશે. કંપનીએ IPO માટે પ્રતિ શેર 114 રૂપિયાથી 120 રૂપિયા પ્રતિ શેર પ્રાઇસ બેન્ડ જાહેર કરી છે. સંપત એલ્યુમિનિયમ IPOની લોટ સાઈઝ 1200 શેર છે. પરંતુ રિટેલ રોકાણકારે ઓછામાં ઓછા રૂ. 2,88,000નું રોકાણ કરવું પડશે.
આ SME સેગમેન્ટ IPOનો GMP 18 રૂપિયા છે.
3- JD Cables IPO
આ IPO 18 સપ્ટેમ્બરે ખુલશે. રોકાણકારો પાસે 22 સપ્ટેમ્બર સુધી IPO પર દાવ લગાવવાની તક મળશે. SME સેગમેન્ટના IPOનો લોટ સાઈઝ 800 શેર છે. એક રિટેલ રોકાણકારે ઓછામાં ઓછા 1600 શેર પર દાવ લગાવવો પડશે. તમને જણાવી દઈએ કે, આજના આ IPOનો GMP પ્રતિ શેર 25 રૂપિયા છે.
4- Euro Pratik Sales IPO
આ એક મેઈનબોર્ડ આઈપીઓ છે. કંપનીના આઈપીઓની સાઈઝ 451.31 કરોડ રૂપિયા છે. યુરો પ્રતીક સેલ્સ આઈપીઓ રિટેલ રોકાણકારો માટે 16 સપ્ટેમ્બરના રોજ ખુલશે. રોકાણકારોને 18 સપ્ટેમ્બર સુધી દાવ લગાવવાની તક મળશે. મેઈનબોર્ડ આઈપીઓનો પ્રાઇસ બેન્ડ 235 થી 247 રૂપિયા પ્રતિ શેર છે. આઈપીઓની લોટ સાઈઝ 60 શેર છે. જેના કારણે રોકાણકારોએ ઓછામાં ઓછા 14,820 રૂપિયાનો દાવ લગાવવો પડશે.
5- VMS TMT IPO
આ પણ એક મેઈનબોર્ડ IPO છે. કંપનીનો IPO 17 સપ્ટેમ્બરે ખુલશે. રોકાણકારો પાસે 19 સપ્ટેમ્બર સુધી દાવ લગાવવાની તક મળશે. આ IPOનો પ્રાઇસ બેન્ડ 94 રૂપિયાથી 99 રૂપિયા પ્રતિ શેર નક્કી કરવામાં આવ્યો છે. કંપનીએ 150 શેરનો લોટ બનાવ્યો છે. જેના કારણે રોકાણકારોએ ઓછામાં ઓછા 1480 રૂપિયાનો દાવ લગાવવો પડશે.
આ IPOનો GMP પ્રતિ શેર 18 રૂપિયા છે.
