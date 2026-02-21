Upcoming IPOs in 2026: રિલાયન્સ જિયો, ફ્લિપકાર્ટ અને ફોનપેની બજારમાં એન્ટ્રી, જાણો વિગત
IPO 2026: વર્ષ 2026નો આગામી સમય આઈપીઓની દ્રષ્ટિએ ખાસ રહેવાનો છે. રિયાલન્સ જિયો, ફ્લિપકાર્ટ અને ફોનપે જેવા મોટા નામ પોતાનો આઈપીઓ લાવવાની તૈયારીમાં છે. જાણો આ કંપનીઓના વર્તમાન સ્સેટસ અને લિસ્ટિંગ સાથે જોડાયેલી મોટી અપડેટ...
- આગામી સમયમાં લોન્ચ થશે અનેક દિગ્ગજ કંપનીઓના આઈપીઓ
- રિલાયન્સ જિયો, ફ્લિપકાર્ટ, ફોન પે લોન્ચ કરશે ઈશ્યુ
- આઈપીઓ માર્કેટમાં જોવા મળશે મોટી હલચલ
Stock Market News: નવા વર્ષ 2026ના શરૂઆતી બે મહિનામાં શેર બજારમાં ભારે ઉતાર-ચઢાવ જોવા મળ્યો છે. આ દરમિયાન આઈપીઓ માર્કેટમાં પણ હલચલ ઓછી જોવા મળી છે. પરંતુ આગામી સમયમાં પ્રાઇમરી માર્કેટમાં અનેક દિગ્ગજ કંપનીઓના આઈપીઓ આવવાના છે, આજે અમે તમને તેની માહિતી આપીશું.
રિલાયન્સ જિયોથી લઈને ફ્લિપકાર્ટ અને ફોનપે સુધી, ઘણી એવી કંપનીઓ છે જેની ઈન્વેસ્ટો પ્રતીક્ષા કરી રહ્યાં છે. આવો જાણીએ આગામી સમયમાં કઈ-કઈ કંપનીઓના આઈપીઓ આવવાના છે.
રિયાલન્સ જિયોઃ દેશનો સૌથી મોટો ધમાકો
મુકેશ અંબાણીની રિલાયન્સ ઈન્ડસ્ટ્રી પોતાના ટેલીકોમ યુનિટ જિયો પ્લેટફોર્મને બજારમાં ઉતારવાની તૈયારી કરી ચૂકી છે. આ ભારતનો અત્યાર સુધીનો સૌથી મોટો આઈપીઓ હોઈ શકે છે. હાલ કંપની પોતાના ડ્રાફ્ટ રેડ હેરિંગ પ્રોસ્પેક્ટ્સ (DRHP) પર કામ કરી રહી છે.
અહીં પેચ માત્ર એટલો છે કે કંપની સરકારના તે નોટિફિકેશનની રાહ જોઈ રહી છે, જે સેબીની ભલામણો પર આધારિત છે. હકીકતમાં સેબીએ ઘણી મોટી કંપનીઓ માટે આઈપીઓ નિયમમાં ઢીલ આપી છે. નવા નિયમો પ્રમાણે જે કંપનીઓનું માર્કેટ કેપ 1 લાખ કરોડતી વધુ છે, તેણે 5 ટકાની જગ્યાએ માત્ર 2.75 ટકા ભાગીદારી વેચવી પડશે. તો 5 લાખ કરોડ રૂપિયાથી વધુની કંપનીઓ માટે આ મર્યાદા માત્ર 2.5 ટકા હશે.
ફ્લિપકાર્ટઃ વતન વાપસી અને મોટા સપના
વોલમાર્ટના માલિકી હકવાળી ઈ-કોમર્સ દિગ્ગજ ફ્લિપકાર્ટે પણ પોતાની કમર કસી છે. કંપનીએ તાજેતરમાં સિંગાપુરથી પોતાનું મુખ્યમથક બદલી ભારત કરવા માટે NCLT ની મંજૂરી હાસિલ કરી લીધી છે. આ તે વાતનો સીધો સંકેત છે કે કંપની ભારતીય બજારમાં લિસ્ટ થવા માટે આતૂર છે.
પોતાના ગવર્નેંસ અને બિઝનેસમાં સુધાર કરવા માટે કંપનીએ બે મોટા દિગ્ગજોને પણ જોડ્યા છે. જેસલ ચેપલને વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ અને ગ્રુપ કંટ્રોલર બનાવવામાં આવ્યા છે, જ્યારે આમિર હુસૈનને ફ્લિપકાર્ટ મિનટ્સ અને ગ્રોસરી સપ્લાય ચેનની જવાબદારી સોંપવામાં આવી છે. 2026મા ફ્લિપકાર્ટનો આઈપીઓ એન્ટ્રી કરી શકે છે.
ફોનપેઃ સેબીની લીલી ઝંડી અને શાનદાર આંકડા
ફિટનેકની દુનિયાનું મોટું નામ ફોનપે રેસમાં ખુબ આગળ પહોંચી ગયું છે. કંપનીને સેબી (SEBI) પાસેથી ફંડ એકત્ર કરવાની મંજૂરી મળી ગઈ છે. જલ્દી કંપની પોતાનો અપડેટેડ DRHP ફાઇલ કરી શકે છે. ખાસ વાત છે કે આ આઈપીઓ સંપૂર્ણ રીતે ઓફર ફોર સેલ હોઈ શકે છે, એટલે કે વર્તમાન શેરધારક પોતાની ભાગીદારી વેચશે.
ફોનપેના આંકડા પણ આકર્ષક છે. નાણાકીય વર્ષ 2024-2025મા કંપનીનું રેવેન્યુ 40 ટકા વધી 7115 કરોડ રૂપિયા રહ્યું. સૌથી મોટી વાત છે કે કંપનીનો ફ્રી કેશ ફ્લો પોઝિટિવ થી ગયો છે અને એડજસ્ટેડ નેટ પ્રોફિટ પણ ત્રણ ગણો વધી 630 કરોડ રૂપિયા પર પહોંચી ગયો છે.
ઝેપ્ટો, ઓયો અને અન્ય મોટો નામ
ક્વિક કોમર્સની રેસમાં દોડી રહેલી ઝેપ્ટો (Zepto) એ પોતાના આઈપીઓ માટે DRHP ફાઇલ કર્યાં છે. તો ઓયો પણ આ રસ્તે ચાલતા પોતાના લિસ્ટિંગની તૈયારીમાં છે. ઓડિયો અને વિયરેબલ બ્રાન્ડ બોટને પણ સેબીની મંજૂરી મળી ગઈ છે, જેનો મતલબ છે કે તે ગમે ત્યારે બજારમાં ઉતરી શકે છે.
આ સિવાય SBI મ્યૂચ્યુઅલ ફંડ અને નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જ (NSE) પણ પ્રતીક્ષા કરી રહ્યાં છે. આ કંપનીઓએ હજુ સુધી DRHP ફાઇલ કર્યું નથી, પરંતુ 2026ન કેલેન્ડરમાં તે બજારમાં એન્ટ્રી કરી શકે છે.
