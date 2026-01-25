Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝBusiness

મોટી રાહત: હવે કોઈપણ ફોર્મ કે ડોક્યુમેન્ટ વગર આ રીતે બદલો Aadhaarમાં મોબાઈલ નંબર, માત્ર 5 મિનિટનું જ છે કામ; જાણો

How to Update Aadhaar Mobile Number: હવે આધાર કાર્ડમાં મોબાઈલ નંબર અપડેટ કરવો અત્યંત સરળ બની ગયો છે. IPPBની નવી સુવિધા દ્વારા માત્ર બાયોમેટ્રિક ફિંગરપ્રિન્ટની મદદથી મિનિટોમાં મોબાઈલ નંબર અપડેટ થઈ જશે અને તે પણ કોઈપણ ફોર્મ કે ડોક્યુમેન્ટ વગર.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Jan 25, 2026, 03:58 PM IST

Trending Photos

મોટી રાહત: હવે કોઈપણ ફોર્મ કે ડોક્યુમેન્ટ વગર આ રીતે બદલો Aadhaarમાં મોબાઈલ નંબર, માત્ર 5 મિનિટનું જ છે કામ; જાણો

How to Update Aadhaar Mobile Number: આજના ડિજિટલ યુગમાં આધાર દરેક ભારતીયની ઓળખનો સૌથી મહત્વનો દસ્તાવેજ બની ગયો છે. પરંતુ જ્યારે મોબાઈલ નંબર બદલવાની કે અપડેટ કરવાની વાત આવે છે, ત્યારે મોટાભાગના લોકો માટે આ પ્રક્રિયા ઘણી કંટાળાજનક સાબિત થાય છે. લાંબી લાઈનો, વારંવાર ફોર્મ ભરવા, ડોક્યુમેન્ટ જમા કરાવવા અને દિવસો સુધી અપ્રૂવલની રાહ જોવી, આ બધી બાબતોથી લોકો પરેશાન હતા. પરંતુ હવે આ બધુ ભૂતકાળ બની જશે.

માત્ર ફિંગરપ્રિન્ટથી થશે આધાર કાર્ડમાં મોબાઈલ નંબર અપડેટ
હવે તમારા માટે એક મોટા રાહતના સમાચાર આવ્યા છે. ઈન્ડિયા પોસ્ટ પેમેન્ટ્સ બેન્ક (IPPB)એ આધાર કાર્ડમાં મોબાઈલ નંબર અપડેટ કરવાની પ્રક્રિયાને અત્યંત સરળ, ઝડપી અને સંપૂર્ણપણે પેપરલેસ બનાવી દીધી છે. આ નવી સુવિધા હેઠળ તમારે ન તો કોઈ ફોર્મ ભરવાનું છે, ન કોઈ ઓળખપત્ર આપવાનું છે અને ન તો ફોટો કે ડોક્યુમેન્ટની જરૂર પડશે. બસ એક બાયોમેટ્રિક ફિંગરપ્રિન્ટથી તમારો નવો મોબાઈલ નંબર આધાર કાર્ડમાં તાત્કાલિક જ અપડેટ થઈ જશે.

Add Zee News as a Preferred Source

કોઈપણ ઝંઝટ વગર મિનિટોમાં પૂરું થશે કામ
IPPBની આ સુવિધા માત્ર શહેરો પૂરતી મર્યાદિત નથી, પરંતુ ગ્રામીણ વિસ્તારો સુધી પણ પહોંચી ગઈ છે. એટલે કે તમે ગામડામાં રહેતા હોવ કે શહેરમાં આધાર કાર્ડમાં મોબાઈલ નંબર અપડેટ કરવો હવે થોડી મિનિટોનું જ કામ છે. આ પ્રોસેસની સૌથી મોટી ખાસિયત એ છે કે તે 100% પેપરલેસ છે. તમારે કોઈ ફોર્મ ભરવાની ડોક્યુમેન્ટ જમા કરાવવાની કે કોઈ પ્રિન્ટઆઉટ સાથે લઈ જવાની જરૂર નથી.

પોસ્ટ ઓફિસ દ્વારા મોબાઈલ નંબર બદલવાની સરળ રીત
સ્ટેપ 1: તમારી નજીકની ઈન્ડિયા પોસ્ટ પેમેન્ટ્સ બેન્ક (IPPB) શાખા અથવા પોસ્ટ ઓફિસ પર જાઓ. ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં ગ્રામીણ ડાક સેવક (GDS) પણ તમારા ઘરે આવીને આ પ્રક્રિયા પૂરી કરી શકે છે.

સ્ટેપ 2: તમારે માત્ર તમારો આધાર નંબર અને નવો મોબાઈલ નંબર જણાવવાનો રહેશે. તમારી ઓળખની પુષ્ટિ ફિંગર બાયોમેટ્રિક દ્વારા કરવામાં આવશે. આ જ સંપૂર્ણ KYC પ્રક્રિયા છે, ન કોઈ ફોર્મ, ન ડોક્યુમેન્ટ, ન ફોટો.

સ્ટેપ 3: જેવું બાયોમેટ્રિક મેચ થશે, તમારો નવો મોબાઈલ નંબર આધારમાં તરત જ અપડેટ થઈ જશે. અપડેટ પૂર્ણ થવા પર તમારા મોબાઈલ પર કન્ફર્મેશન SMS પણ મોકલવામાં આવશે. આ સેવા IPPB દ્વારા નક્કી કરાયેલા નજીવા ચાર્જ પર ઉપલબ્ધ છે. કોઈ વધારાનો કે અન્ય કોઈ ચાર્જ લેવામાં આવતો નથી.

આ લોકો માટે આ સુવિધા વરદાન સમાન
આ નવી સેવા ખાસ કરીને એવા લોકો માટે ખૂબ જ ફાયદાકારક સાબિત થઈ રહી છે, જેમનો જૂનો મોબાઈલ નંબર બંધ થઈ ગયો છે અથવા લાંબા સમયથી ઉપયોગમાં નથી. આવા કિસ્સાઓમાં આધાર સાથે જોડાયેલ OTP આવતો નથી, જેના કારણે બેન્કિંગ, DBT, સિમ વેરિફિકેશન અને સરકારી યોજનાઓ સાથે જોડાયેલા ઘણા મહત્વના કામ અટકી પડે છે. IPPBની આ ઇન્સ્ટન્ટ મોબાઈલ અપડેટ સુવિધા આવા તમામ યુઝર્સ માટે વરદાનથી ઓછી નથી.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
Aadhaar Mobile Number UpdateUpdate Aadhaar without documentsIPPB Aadhaar serviceઆધાર કાર્ડ મોબાઈલ નંબર અપડેટઆધાર કાર્ડ

Trending news