/5000ની ખરીદી પર 20 રૂપિયા અને 10000ની ખરીદી પર 40 રૂપિયા કપાશે, UPI પેમેન્ટ ચાર્જનો ફોમ્યુલા ફાયનલ

UPI Charges : UPIથી પેમેન્ટ કરવા માટે હવે ચાર્જ ચૂકવવો પડી શકે છે. જી હા NCPIએ સત્તાવાર રીતે જાહેરાત કરી દીધી છે. 2 હજાર રૂપિયાથી વધુ રકમના UPI ટ્રાન્જેક્શન પર 5 રૂપિયાનો ચાર્જ લાગશે. જો કે NCPIનો દાવો છે કે સામાન્ય ગ્રાહકો માટે 2 હજાર રૂપિયા સુધીનું UPI પેમેન્ટ સંપૂર્ણ રીતે ચાર્જ ફ્રી રાખવામાં આવ્યું છે. પરંતુ મોટું ટર્નઓવર ધરાવતા વેપારીઓ, વેન્ડર્સ અને બિઝનેસ માટે 2 હજાર રૂપિયાથી વધુની લેવડ-દેવડ પર 0.04 ટકા ચાર્જ લાગશે.
Regarding Merchant Discount Rate (MDR) on Select UPI (P2M) Transactions Please refer to the FAQs here: https://t.co/DTOZFVHAVB https://t.co/4HMU0YZ2AC
— NPCI (@NPCI_NPCI) September 15, 2026
નાણા મંત્રાલયે UPI પેમેન્ટને લઈને સ્થિતિ સ્પષ્ટ કરી દીધી છે અને કહ્યું છે કે બે હજાર રૂપિયા સુધીના UPI પેમેન્ટ પર કોઈ ચાર્જ નહીં લાગે. પરંતુ સરકારની સ્પષ્ટતા આવ્યા બાદ આ મુદ્દે રાજકારણ ગરમાયું છે અને વિપક્ષ મોદી સરકાર પર હુમલાવર બન્યો છે. શું UPIથી પૈસાની લેવડ-દેવડ કરવા પર સરકારને ટેક્સ આપવો પડશે.. કેન્દ્ર સરકારની એક જાહેરાતથી લોકોમાં હાલ આ જ મુદ્દો ચર્ચાના કેન્દ્રમાં છે. ત્યારે હવે આ અંગે કેન્દ્ર સરકારે પોતાનું વલણ સ્પષ્ટ કરી દીધું છે.
નાણા મંત્રાલય દ્વારા નોટિફિકેશન બહાર પાડતાં જ અટકળોનું બજાર ગરમ થઈ ગયું. એવું એટલા માટે કારણ કે પહેલાં પણ નિયમ હતો કે કોઈ પણ UPI પેમેન્ટ પર કોઈ ચાર્જ નહીં લાગે. જોકે 2000 રૂપિયાથી વધુના પેમેન્ટ પર ભવિષ્યમાં ફી લગાવવી કે નહીં, તેની સીમા અને દર સરકારના આગળના નિયમોથી નક્કી થશે આ અંગે હાલ કોઈ નિર્ણય લેવાયો નથી.આ ચાર્જ લેવાની શરૂઆત 15 ઑક્ટોબરથી શરૂ થશે. રેલવે, પેટ્રોલ પંપ અને મોબાઇલ રિચાર્જ પર 5 રૂપિયા ચાર્જ લાગશે. 75 હજાર કે તેથી વધુના પેમેન્ટ પર 300 રૂપિયા ચાર્જ લાગશે.
UPI પેમેન્ટ વિવાદ વચ્ચે NCPIની ચાર્જ લેવાની જાહેરાત કરી દીધી છે. 2 હજારથી ઉપરના P2M પેમેન્ટ પર 0.04 ટકા ચાર્જ લાગશે. જો કે ગ્રાહકો માટે UPI સેવા સંપૂર્ણ મફત રહેવાનો NCPIનો દાવો કર્યો છે. મહિને 1 લાખ સુધી કમાતા વેપારીઓ માટે શૂન્ય MDR રખાયાનો દાવો કરવામાં આવ્યો છે. પરંતુ રેલવે, ટેલિકોમ, વીમા, ઈંધણ અને કૃષિ ઈનપુટ પર 2 હજારથી વધુના પેમેન્ટ પર 5 રૂપિયાનો ચાર્જ ઝીંકવામાં આવ્યો છે. હવે ચર્ચા એ શરૂ થઈ છે કે, દરેક ચાર્જ ખરેખર મર્ચન્ટ ભોગવશે કે ગ્રાહકોના માથે આવશે?
🔰UPI Payments to Remain Free for Person to Person transactions; MDR Applicable Only on Large-Value Merchant Transactions
▪️The Government has amended the Payment and Settlement Systems (PSS) Act, 2007 empowering the government to notify specific electronic payment modes where… pic.twitter.com/FeTUXMhSml
— PIB India (@PIB_India) September 15, 2026
રૂપિયા 2 હજારથી વધુના પેમેન્ટ પર કેટલો ચાર્જ લગાવવો તેનો નિર્ણય NPCI એટલે કે National Payment Corporation of Indiaએ કરવાનો છે. આ રેટ 0.3થી 0.5% રહેવાનું અનુમાન લગાવવામાં આવી રહ્યું છે. આનો મતલબ એ થયો કે રૂપિયા 5 હજારનો સામાન ખરીદ્યો તો 15થી 25 રૂપિયા દુકાનદારે ચૂકવવા પડશે.
હવે આ જ મુદ્દે મોદી સરકાર વિપક્ષના નિશાના પર છે. કોંગ્રેસ નેતા રાહુલ ગાંધીએ સરકારના આ નિર્ણય પર તીખો પ્રહાર કરતા આરોપ લગાવ્યો કે મોદી સરકારે ચૂપચાપ UPI પર ફી વસૂલવાનો રસ્તો ખોલી દીધો છે. રાહુલે પોતાની સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટમાં લખ્યું છે કે સરકારનું કહેવું છે કે ગ્રાહકો પાસેથી કોઈ ફી લેવામાં નહીં આવે, પરંતુ દુકાનદારો પર લગાવવામાં આવતી ફી આખરે ક્યાંથી આવશે? આને ચીજવસ્તુઓની કિંમતમાં ઉમેરવામાં આવશે, એટલે કે આ સીધું ગ્રાહકના ખિસ્સામાંથી જ જશે.
પરિપત્રની મુખ્ય બાબતો નીચે મુજબ છે:
Ministry of Finance says, "UPI Payments to Remain Free for Person to Person transactions; MDR Applicable Only on Large-Value Merchant Transactions
No charges on person-to-person (P2P) transaction, irrespective of transaction value
Nominal MDR of 0.4% to be levied on P2M… pic.twitter.com/0ecfJVcX7Q
— ANI (@ANI) September 15, 2026
સરકારનું કહેવું છે કે UPI નો ઉપયોગ ઝડપથી વધી રહ્યો છે. આને સુરક્ષિત રાખવા, સાયબર ફ્રોડ રોકવા, ટેકનોલોજી અપગ્રેડ કરવા અને પેમેન્ટ સિસ્ટમને મજબૂત બનાવી રાખવામાં સતત ખર્ચ થાય છે. કાયદામાં ફેરફારને આ જ લાંબા સમયની જરૂરિયાત સાથે જોડવામાં આવ્યો છે. નાણા મંત્રાલયે ખુલાસો કર્યો છે કે 96 ટકા ટ્રાન્જેક્શન 2000 રૂપિયાથી ઓછા ના થાય છે. હવે એ 100 ટકા ચાર્જ ફ્રી છે. ડેબિટ કાર્ડ અને ક્રેડિટ કાર્ડમાં ઈલેક્ટ્રોનિક્સ પેમેન્ટ પર વેપારીઓ પહેલાંથી MDR ચાર્જના સ્વરૂપે 1થી 2 ટકા ચૂકવે જ છે. આમ છતાં મોટા વેપારીઓ ગ્રાહકો પાસેથી કોઈ ચાર્જ લેતા નથી ઉપરથી ડીસ્કાઉન્ટ અને EMI પર ઓફર આપે છે.
સરકારના જણાવ્યા મુજબ જો ભવિષ્યમાં મર્ચન્ટ ડિસ્કાઉન્ટ રેટ લાગુ કરવામાં આવે તો પણ તે માત્ર ને માત્ર કેટલીક ખાસ શ્રેણીના વેપારી લેવડ-દેવડ પર, એક નિશ્ચિત મર્યાદાથી વધુ રકમવાળા ચૂકવણા પર અને અત્યંત મામૂલી દરે જ લાગુ થશે. એટલે કે હાલમાં સામાન્ય ગ્રાહકોના રોજિંદા નાના પેમેન્ટ પર હાલમાં કોઈ સીધી અસર પડવાની નથી.