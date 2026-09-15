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5000ની ખરીદી પર 20 રૂપિયા અને 10000ની ખરીદી પર 40 રૂપિયા કપાશે, UPI પેમેન્ટ ચાર્જનો ફોમ્યુલા ફાયનલ

Digital Payments : મોદી સરકાર માત્ર ભારતીય લોકોને જ નહીં, વિદેશમાં પણ UPI પેમેન્ટ કરવા પર ભાર મૂકી રહી છે. ત્યારે હવે એવી ચર્ચાએ જોર પકડ્યું છે કે સરકાર UPIના 2 હજારથી વધુના પેમેન્ટ પર ચાર્જ વસૂલવાની તૈયારીમાં છે. આ મુદ્દે વિપક્ષે પણ સરકાર સામે આકરા સવાલો સાથે પ્રહાર કર્યા છે. ત્યારે શું સરકાર હવે UPI પેમેન્ટ પર ખરેખર લાગશે ચાર્જ, જોઈએ પ્રાઈમ ટાઈમ રિપોર્ટમાં.

Written ByKaran Rajput
Published: Sep 15, 2026, 07:19 PM IST|Updated: Sep 15, 2026, 08:40 PM IST
5000ની ખરીદી પર 20 રૂપિયા અને 10000ની ખરીદી પર 40 રૂપિયા કપાશે, UPI પેમેન્ટ ચાર્જનો ફોમ્યુલા ફાયનલ

About the Author

Karan Rajput

Karan Rajput

22 વર્ષનો પત્રકારત્વનો અનુભવ. Zee 24 Kalakમાં DIGITAL LEAD. એગ્રીકલ્ચર ક્ષેત્રમાં ૨ નેશનલ એવોર્ડ વિજેતા પત્રકાર, ગુજરાત સમાચાર, સંદેશ અને દિવ્ય ભાસ્કર જેવા રાજ્યના અગ્રણી અખબારોમાં કામગીરી. ડિજિટલ કન્ટેન્ટ સ્ટ્રેટેજી અને હાયપર-લોકલ ટ્રાફિકને વધારવાની માસ્ટરી. પડકારોને તકમાં બદલવા અને ન્યૂઝરૂમમાં નવી ટેકનોલોજીના પ્રયોગો કરવામાં અગ્રેસર. મર્યાદિત સ્ટાફ સાથે પણ શ્રેષ્ઠ પરિણામો આપવાની ક્ષમતા. ન્યૂઝરૂમને ડિજિટલ ટ્રાન્સફોર્મેશન અને ડેટા-ડ્રિવન કન્ટેન્ટ દ્વારા નવી ઊંચાઈએ લઈ જવામાં માહેર. સતત સાહસિક નિર્ણયો અને નવીન કન્ટેન્ટ પ્રયોગો થકી મીડિયા જગતમાં આગવી ઓળખ.

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