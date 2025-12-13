દેશમાં UPI થી થઈ રહ્યા છે સૌથી વધુ ફ્રોડ, 'Pay' દબાવતા પહેલા આ ટિપ્સ જરૂર વાંચી લેજો...!!
UPI એ પેમેન્ટ કરવાનું સરળ બનાવી દીધું છે, પરંતુ ઉતાવળ અને નાની-નાની ભૂલો મોટા ફ્રોડનું મોટું માધ્યમ પણ બની રહી છે. આ ભૂલોથી તમારું બેંક ખાતું ખાલી થઈ જશે.
UPI Fraud Se kaise Bache: UPI એ આપણા રોજિંદા જીવનને જેટલું સરળ બનાવ્યું છે, તેટલું જ જોખમ પણ વધારી દીધું છે. આજે એક ક્લિકમાં પેમેન્ટ થઈ જાય છે, પરંતુ આ જ ઉતાવળ ઘણીવાર મોંઘી પડે છે. મોટાભાગના UPI ફ્રોડ કોઈ મોટા સિસ્ટમ હેકને કારણે નહીં, પરંતુ આપણી નાની-નાની બેદરકારીઓથી થાય છે. વાંચ્યા વિના 'કલેક્ટ રિક્વેસ્ટ' સ્વીકારવી, નકલી કસ્ટમર કેર પર વિશ્વાસ કરવો કે ઉતાવળમાં QR કોડ સ્કેન કરી દેવો- આ જ સામાન્ય ભૂલો સાયબર ઠગ્સ માટે સૌથી મોટી તક બની જાય છે. આવી સ્થિતિમાં “Pay” દબાવતા પહેલા એક સેકન્ડ માટે થોભવું એ જ સૌથી મોટી સુરક્ષા બની શકે છે.
UPI શા માટે સુવિધાની સાથે જોખમ પણ બન્યું છે?
આજે લગભગ દરેક નાનું-મોટું પેમેન્ટ UPI દ્વારા થવા લાગ્યું છે. ફોન કાઢ્યો અને સેકન્ડોમાં ચૂકવણી થઈ ગઈ. આ જ ઝડપ ધીમે ધીમે આદત બની જાય છે અને વિચારવાનો સમય ઓછો થઈ જાય છે. અસલ સમસ્યા એ છે કે UPIની સિસ્ટમ ઘણી સુરક્ષિત છે, પરંતુ આપણી ભૂલ ફ્રોડ કરનારાઓ માટે રસ્તો ખોલી દે છે. તેઓ આ જ ઉતાવળ અને વિશ્વાસનો ફાયદો ઉઠાવે છે.
રોજિંદા જીવનની એ ભૂલો જે ફ્રોડને સરળ બનાવે છે
મોટે ભાગે છેતરપિંડી કોઈ હેકરથી નહીં, પરંતુ આપણી ઉતાવળથી શરૂ થાય છે. કોઈ અજાણ્યો વ્યક્તિ કહે છે કે તે પૈસા મોકલી રહ્યો છે અને આપણે ધ્યાન આપ્યા વિના 'કલેક્ટ રિક્વેસ્ટ' સ્વીકારી લઈએ છીએ. ક્યારેક રિફંડના નામે આવેલી લિંક પર ક્લિક કરી દઈએ છીએ. ઘણીવાર કોઈ પોતાને કસ્ટમર કેર જણાવીને સ્ક્રીન-શેરિંગ એપ ડાઉનલોડ કરાવી લે છે. પેમેન્ટ જેટલી ઝડપથી કરીએ છીએ, નિર્ણય પણ એટલી જ ઝડપથી લઈએ છીએ અને અહીં જ ભૂલ કરી બેસીએ છીએ.
શું ઘરોમાં ડિજિટલ નિયમો બનાવવા જરૂરી છે?
આજે બાળકોથી લઈને વૃદ્ધો સુધી બધા UPI નો ઉપયોગ કરી રહ્યા છે, પરંતુ બધાની ડિજિટલ સમજણ એકસરખી હોતી નથી. એક નાનકડી ભૂલ મોટું નુકસાન કરી શકે છે. તેથી, ઘરમાં કેટલાક સ્પષ્ટ ડિજિટલ નિયમો નક્કી કરવા ખૂબ જ જરૂરી છે. જેમ કે વગર કારણે 'કલેક્ટ રિક્વેસ્ટ' સ્વીકાર ન કરવી, OTP કોઈને ન જણાવવો, અજાણી લિંક ન ખોલવી અને પૂછ્યા વિના કોઈ નવી એપ ઇન્સ્ટોલ ન કરવી.
UPI ફ્રોડના 5 સામાન્ય કારણો
1. વાંચ્યા વિના 'કલેક્ટ રિક્વેસ્ટ' એપ્રૂવ કરી દેવી.
2. રિફંડના નામે આવેલી લિંકને તરત ખોલી દેવી.
3. નકલી કસ્ટમર કેર કોલ પર વિશ્વાસ કરી લેવો.
4. QR કોડ સ્કેન કરતી વખતે નામ ન તપાસવું.
5. ઉતાવળમાં પેમેન્ટ કન્ફર્મ કરી દેવું.
UPI ને વધુ સુરક્ષિત કેવી રીતે બનાવવું?
જો કેટલીક સાવચેતીઓ અપનાવવામાં આવે તો UPI મોટાભાગે સુરક્ષિત બની શકે છે. ખર્ચ અને બચત માટે અલગ-અલગ એકાઉન્ટ રાખો. રોજિંદા પેમેન્ટવાળા એકાઉન્ટમાં ઓછું બેલેન્સ રાખો. બેંક એપમાં ટ્રાન્ઝેક્શન લિમિટ સેટ કરો. ફોનમાં મજબૂત લોક રાખો અને UPI એપ માટે અલગ અને મજબૂત PIN નો ઉપયોગ કરો.
'Pay' દબાવતા પહેલા એક સેકન્ડ માટે થોભવું શા માટે જરૂરી છે?
મોટે ભાગે આ જ એક સેકન્ડ તમને ફ્રોડથી બચાવી શકે છે. QR કોડ સ્કેન કરતા પહેલા નામ જરૂર મેચ કરો. જો કોઈ મેસેજ કે કોલમાં જલ્દી કરવાનું દબાણ કરવામાં આવી રહ્યું હોય, તો સાવધાન થઈ જાઓ. થોડો વિચાર અને સતર્કતા ડિજિટલ છેતરપિંડીના જોખમને મોટાભાગે ઘટાડી શકે છે.
નોંધ: આ માહિતી ફક્ત જાગૃતિ માટે છે, જેથી તમે UPI નો ઉપયોગ સુરક્ષિત રીતે કરી શકો.
