11 રૂપિયામાં મળી રહ્યું છે 25,000 રૂપિયાનું કવરેજ...આ UPI એપે લોન્ચ કર્યો ઈન્શ્યોરન્સ પ્લાન

દિવાળી દરમિયાન ગમે તેટલા નિયંત્રણો હોય લોકો ફટાકડા ફોડવામાં સફળ રહે છે. આ દરમિયાન કોઈપણ અનિચ્છનીય ઘટનાનું જોખમ રહેલું છે. ફોનપેનો ફટાકડાનો ઈન્શ્યોરન્સ તમારા અને તમારા પરિવાર માટે કવરેજ પૂરું પાડશે.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Sep 24, 2025, 04:40 PM IST

11 રૂપિયામાં મળી રહ્યું છે 25,000 રૂપિયાનું કવરેજ...આ UPI એપે લોન્ચ કર્યો ઈન્શ્યોરન્સ પ્લાન

તહેવારોની સિઝન શરૂ થઈ ગઈ છે. નવરાત્રી ચાલી રહી છે. દશેરા નજીક આવી રહ્યો છે. દિવાળી પણ થોડા દિવસોમાં આવશે. આ વર્ષે પાંચ દિવસનો દિવાળીનો તહેવાર 18 ઓક્ટોબરથી 23 ઓક્ટોબર સુધી છે. દિવાળી 20 ઓક્ટોબરે ઉજવવામાં આવશે. ભારતમાં કાર્યરત કંપનીઓ આ તહેવારોની સિઝન દરમિયાન ઘણી બધી ઓફરો આપે છે. તહેવારોની સિઝન દરમિયાન સંકળાયેલા નાના જોખમોને ધ્યાનમાં રાખીને, માઇક્રો-ઇન્શ્યોરન્સ પ્રોડક્ટ્સની માંગ વધી રહી છે. ફોનપે જેવી ડિજિટલ કંપનીઓ આ દિશામાં ઝડપથી આગળ વધી રહી છે.

દિવાળી દરમિયાન દિલ્હી-એનસીઆરમાં ફટાકડા અને ફટાકડાના ઉપયોગ પર પ્રતિબંધ હોવા છતાં, લોકો હજુ પણ કોઈને કોઈ રસ્તો શોધી કાઢે છે. આ જ કારણ છે કે, વધતા વાયુ પ્રદૂષણની સાથે ફટાકડાથી થતા અકસ્માતો પણ થઈ રહ્યા છે. આનો લાભ લેવા માટ ઓનલાઈન પેમેન્ટ એપ ફોનપેએ એક ખાસ વીમો શરૂ કર્યો છે.

ફક્ત 11 રૂપિયામાં 25,000 રૂપિયાનું કવરેજ મળશે

ફોનપેએ આ યોજનાનું નામ ફાયરક્રેકર ઇન્શ્યોરન્સ રાખ્યું છે. આ નવો પ્લાન ફક્ત 11 રૂપિયામાં ઓનલાઈન ખરીદી શકાય છે. આ વીમો ફટાકડાના અકસ્માતો સામે 25,000 રૂપિયાનું કવરેજ પૂરું પાડે છે. આ પ્લાન ગયા વર્ષે પણ રજૂ કરવામાં આવ્યો હતો, જ્યારે વીમા રકમ 9 રૂપિયા હતી. હવે તેમાં 2 રૂપિયાનો વધારો કરવામાં આવ્યો છે.

માન્યતા કેટલા દિવસની છે ?

આ ફોનપે વીમા યોજના પોલિસીધારક તેના જીવનસાથી અને વધુમાં વધુ બે બાળકોને એક જ પોલિસી હેઠળ આવરી લે છે. 12 ઓક્ટોબર પહેલા પોલિસી ખરીદનારાઓ માટે તે દિવસથી તહેવારોની સિઝન શરૂ થાય ત્યાં સુધી કવરેજ માન્ય રહેશે. તે તારીખ પછી ખરીદેલી પોલિસીઓ 11 દિવસ માટે માન્ય રહેશે. આનો અર્થ એ છે કે 11 રૂપિયાના આ ખાસ પ્લાન હેઠળ, વીમાધારક અને તેના પરિવારને લગભગ 11 દિવસ માટે રૂપિયા 25,000 સુધીનું કવરેજ મળશે.

ફાયરક્રેકર ઇન્શ્યોરન્સના ફાયદા

આ પ્લાન ફટાકડા સંબંધિત અકસ્માતોની સારવાર માટે સહાય પૂરી પાડશે. જો કોઈ અકસ્માતમાં 24 કલાકથી વધુ સમય માટે હોસ્પિટલમાં દાખલ થવાની જરૂર પડે, તો ખર્ચ પણ આવરી લેવામાં આવશે. ડે-કેર ટ્રીટમેન્ટ, એટલે કે 24 કલાકથી ઓછા સમય માટે સારવાર પણ આવરી લેવામાં આવે છે. જો ફટાકડા સંબંધિત અકસ્માતમાં મૃત્યુ થાય છે, તો નોમિનીને વીમાનો લાભ મળે છે.

આ પ્લાન કેવી રીતે ખરીદવો ?

  • આ પ્લાન ખરીદવા માટે, પહેલા PhonePe એપની મુલાકાત લો.
  • આગળ પોલિસી વિભાગ પર જાઓ.
  • પછી Firecracker Insurance પર ક્લિક કરો.
  • તમારી અને તમારા પરિવારની વિગતો ભરો.
  • તમારા ડોક્યુમેન્ટ અપલોડ કરો અને રૂપિયા 11 ચૂકવો.
  • થોડીવારમાં પોલિસી તમારા નામે સક્રિય થઈ જશે.
  • તમને આની પુષ્ટિ કરતો મેસેજ પ્રાપ્ત થશે.

